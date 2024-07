Μάικλ Μόσλεϊ: Η σύζυγός του σπάει τη σιωπή της μετά τον θάνατό του - «Είμαι περήφανη για όσα έκανε»

Ένας μήνας συμπληρώθηκε από την ημέρα που εντοπίστηκε νεκρός ο Μάικλ Μόσλεϊ στη Σύμη, μετά από ημέρες που τον αναζητούσαν στα μονοπάτια του νησιού.

Η σύζυγος του τηλεοπτικού γιατρού μίλησε για τον σύζυγό της δηλώνοντας περήφανη για εκείνον και την κληρονομιά που άφησε πίσω, συμπληρώνοντας ότι θα δώσει «αληθινή αξία στην βελτίωση της υγείας των ανθρώπων».

Η Δρ Κλερ Μπέιλι Μόσλεϊ μίλησε δημόσια για τη ζωή του συζύγου της και την τεράστια στήριξη που έχει λάβει από τον θάνατό του τον περασμένο μήνα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του BBC.

«Είμαι πολύ περήφανη για όσα έχει καταφέρει»

Αναφερόμενη στην αγάπη του κοινού προς τον σύζυγό της την χαρακτήρισε « εντυπωσιακή». «Η ανταπόκριση, ο κόσμος πραγματικα τον αγαπάει. Έχω μία λίστα με πολύ συγκινητικά λόγια διαφόρων ανθρώπων, τόσο συγκινητικά και τόσο στοργικά».

Πρόσθεσε ότι πολλοί ένιωθαν μία προσωπική σύνδεση μαζί του και είπε: «Το κυριότερο είναι ότι κάποιοι ένιωθαν σαν να τον ήξεραν, σαν να ζούσαν μέσα στην κουζίνα του και ήξεραν τι μαγείρευε. Κάτι σαν έμπιστος και ταυτόχρονα περίεργα οικείος».

Σχετικά με τον αντίκτυπο του έργου του Μάικλ Μόσλεϊ είπε: «Είναι τόσο εμψυχωτικό και είμαι πολύ ευγνώμων. Είναι απίστευτο ότι έχει κάνει τόσο μεγάλη διαφορά για τους ανθρώπους. Είμαι πολύ περήφανη για όσα έχει καταφέρει».

Ο Μόσλεϊ, ο οποίος έγινε διάσημος για τη δίαιτα 5:2 που προωθούσε με το βιβλίο του The Fast Diet ήταν γνωστός για το γεγονός ότι ξεπερνούσε τα όριά του στην έρευνα για την υγεία και την ευεξία.

Αρχικά δραστηριοποιήθηκε ως γιατρός στο Λονδίνο και αργότερα ασχολήθηκε με τα Μέσα ενημέρωσης με μία επιτυχημένη καριέρα ως παρουσιαστής, δημιουργός ντοκιμαντέρ, συγγραφέας και αρθρογράφος.

Η δουλειά του περιελάμβανε την παρουσίαση εκπομπών επιστημης και ντοκιμαντέρα όπως το Trust Me, I'm A Doctor του BBC, το οποίο εστίαζε στο βρετανικό σύστημα υγείας αλλά και το podcast Just One Thing επίσης στο BBC.

«Η αξία της κληρονομιάς του είναι μεγάλη»

Η δρ Μπέιλι Μόσλεϊ, γενική ιατρός και αρθρογράφος υγείας χαιρέτισε την κληρονομιά του ως «εξαιρετική» και δεσμεύτηκε να τιμήσει την συνεισφορά του.

«Νιώθω ότι η κληρονομιά του έχει πραγματική αξία στην βελτίωση της υγείας των ανθρώπων», σημείωσε. Υπογράμμισε την έλλειψη συνεπούς διατροφικής εκπαίδευσης στις σχολές Υγείας και είδε δυνατότητες για εκτεταμένες βελτιώσεις, εφαρμόζοντας τα πιο πρόσφατα στοιχεία για να βοηθήσει τους ανθρώπους να έχουν πιο υγιείς ζωές.

Περιέγραψε τον Μόσλεϊ ως ένα «πραγματικά ευγενικό άτομο» και «πολύ ανεπιτήδευτο», χαρακτηριστικά που πιστεύει ότι τον βοήθησαν να γίνει αγαπητός σε πολλούς. Το ζευγάρι συνεργάστηκε σε πολλά εγχειρήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός βιβλίου και αρκετών βιβλίων συνταγών και μάλιστα πρόσφατα έκαναν και περιοδεία με μία θεατρική παράσταση.

Η σύζυγος του εκλιπόντος αναφέρθηκε και στον γάμο τους λέγοντας «Κάναμε τα πάντα μαζί, ήμαστε παντρεμένοι για σχεδόν 40 χρόνια». Μάλιστα σημείωσε ότι πάντα ενδιαφερόταν για τη δουλειά της και δήλωσε πως ήταν προνόμιο για εκείνη ότι την συμπεριέλαβε σε όσα έκανε.