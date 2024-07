Στον τελικό του Wimbledon η Κέιτ Μίντλετον - Νέα δημόσια εμφάνιση για την πριγκίπισσα

Είναι επίσημο και με τη «βούλα», ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κάθριν Μίντλετον θα πραγματοποιήσει την δεύτερη δημόσια εμφάνισή της σήμερα, Κυριακή 14 Ιουλίου, στον τελικό των ανδρών του Wimbledon, αφού το Παλάτι του Κένσινγκτον επιβεβαίωσε ότι θα είναι παρούσα στη συνάντηση του Κάρλος Αλκαράζ και του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Πρόκειται για την δεύτερη επίσημη εμφάνιση της αγαπημένης πριγκίπισσας των Βρετανών, μετά την ανακοίνωσή της ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο.

«Μετά από αίτημα της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας, Πριγκίπισσας της Ουαλίας, προστάτιδας του All England Lawn Tennis Club, τα τρόπαια θα απονεμηθούν στο γήπεδο από την Deborah Jevans CBE, Πρόεδρο του The All England Lawn Tennis Club», ανέφερε η δήλωση.

«Η Deborah θα συνοδεύεται από τη Sally Bolton OBE, Διευθύνουσα Σύμβουλο του The All England Lawn Tennis Club (και) τη Sandi Procter, Πρόεδρο του LTA».

Kate Middleton will attend the Gentlemen's Singles Final at #Wimbledon tomorrow https://t.co/UCGyHyKoIU — Metro (@MetroUK) July 13, 2024

Υπενθυμίζεται, ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρευρέθηκε στην παρέλαση «Trooping the Color» στο Λονδίνο στις 15 Ιουνίου, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή της, μετά από εκείνη την ανακοίνωση.

Ήταν το 2019, όταν η Κέιτ Μίντλετον παρούσιασε τα τρόπαια των νικητών στο Centre Court του Wimbledon. Μάλιστα, τότε είχε χαρίσει το τρόπαιο στο Νόβακ Τζόκοβιτς, αφού ο επτά φορές πλέον πρωταθλητής κέρδισε τον Ρότζερ Φέντερερ στον τελικό.

Η Βρετανική Βασιλική Οικογένεια έχει μια μακρά σχέση με το Wimbledon, με μια επιλογή μελών να εμφανίζεται ετησίως στο Royal Box on Center Court.

