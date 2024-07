Κύμα αγάπης στο Τέξας: Οικογένειες υιοθέτησαν 77 ορφανά παιδιά - Η αληθινή ιστορία και η ταινία

Στις 4 Ιουλίου, πάνω από 2.000 αίθουσες σε όλη την Αμερική παρουσίασαν την κινηματογραφική μεταφορά της απίστευτης αληθινής ιστορίας από μια μικρή πόλη στο Τέξας που υιοθέτησε 77 παιδιά από το τοπικό σύστημα αναδοχής

Το φιλμ «Sound of Hope: The Story of Possum Trot» αφηγείται πώς η φωνή του Θεού οδήγησε έναν πάστορα και τη σύζυγό του να υιοθετήσουν δύο παιδιά και στη συνέχεια να πείσουν τους πιστούς στην εκκλησία της πόλης να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Δεν ήταν μια μεγάλη κοινότητα, αλλά παρόλα αυτά, τα 77 παιδιά βρήκαν οικογένειες στα 23 νοικοκυριά του Possum Trot του Τέξας. Η Opera, το Today Show και το Good Morning America δημοσιοποίησαν την ιστορία, αλλά ήταν χρόνια αργότερα όταν ο σκηνοθέτης του Χόλιγουντ Josh Weigel και η παραγωγός σύζυγός του Rebekah πλησίασαν τον επίσκοπο. Ο Μάρτιν και τη σύζυγό του Ντόνα που με την πίστη και την αποφασιστικότητά τους βοήθησαν παιδιά που είχαν υποστεί κακομεταχείριση να βρουν σπίτια με αγάπη.Και τότε η συγκινητική ιστορία έφτασε στη μεγάλη οθόνη.

«Όταν η εκκλησία κάνει πραγματικά αυτό που καλείται να κάνει είναι όμορφο», είπε ο Weigel σε ένα διαφημιστικό βίντεο. Έφερε όλη την ομάδα παραγωγής στο Possum Trot για να συναντήσει και να πάρει συνέντευξη από τις οικογένειες και τα παιδιά που πρωταγωνίστησαν στην ιστορία πριν ξεκινήσει να γράφει το σενάριο.

Το σύστημα αναδοχής στην Αμερική έχει κενά όπως εξηγεί ο ίδιος για το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών που έχουν υποστεί τραύματα και βρίσκονται σε δομές αστέγων ή σωφρονιστικά ιδρύματα. «Και σκεφτείτε πόσα παιδιά [είναι] στο σύστημα, πιστεύω ότι αν κάθε εκκλησία επικεντρωνόταν σε δύο ή τρία παιδιά, θα διόρθωναν το σύστημα ακριβώς έτσι», είπε απο την πλευρά του ο επίσκοπος Μάρτιν.

«Για να είμαι ειλικρινής, χαίρομαι που το έκανα», είπε όταν ρωτήθηκε τι χρειάστηκε για να αποφασίσει, ακόμη και με λίγα χρήματα και ήδη δύο παιδιά, να υιοθετήσει άλλα δύο. «Ο Θεός ξέρει όσα δεν ξέρουμε. Και μερικές φορές πρέπει απλώς να είμαστε υπάκουοι»