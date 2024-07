Τραμπ: Η ενωτική ομιλία, το φιλί με τη Μελάνια και στο βάθος ο Λευκός Οίκος - Προς έξοδο ο Μπάιντεν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποδέχθηκε και επίσημα την υποψηφιότητα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών με μια ενωτική κατά βάση ομιλία στην οποία περιέγραψε λεπτομερώς την απόπειρα δολοφονίας που θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στη ζωή του μόλις πέντε ημέρες νωρίτερα.

Σε μία από τις πιο συμβολικές στιγμές της βραδιάς, η πρώην πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε στην κατάμεστη αίθουσε με ένα κόκκινο εντυπωσιακό σύνολο, χαιρέτισε τα πλήθη και αντάλλαξε ένα φιλί με τον σύζυγό της. Εκτός από τον μεγάλο σταρ της βραδιάς, τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, τον λόγο κατά την τέταρτη και τελευταία ημέρα του Συνεδρίου πήραν επίσης ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, Tάκερ Κάρλσον, αλλά και ο επαγγελματίας παλαιστής Χαλκ Χόγκαν για να αποδώσουν στα εύσημα στον Τραμπ.

Επιστρέφοντας στη γνώριμη ρητορική του για τη μετανάστευση, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών σημείωσε ότι προτείνει «τη μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης στην ιστορία της χώρας μας». Νωρίτερα, είχε υποθέσει ότι η εγκληματικότητα μειώνεται σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής όπως το Ελ Σαλβαδόρ επειδή «στέλνουν...τις δολοφονίες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής». Οι απελάσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει είπε θα είναι «ακόμα μεγαλύτερες από αυτές του προέδρου Ντουάιτ Αϊζενχάουερ πριν από πολλά χρόνια. Ξέρετε, ήταν μετριοπαθής, αλλά πίστευε πολύ στα σύνορα. Είχε τη μεγαλύτερη επιχείρηση απέλασης που είχαμε ποτέ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξιστόρησε την απόπειρα κατά της ζωής του με δραματικές λεπτομέρειες, σε μια ομιλία που ξεκίνησε με έκκληση για ενότητα και κατέληξε με επιθέσεις κατά των πολιτικών αντιπάλων του. «Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ απόψε», είπε ο Τραμπ σε ένα ηλεκτρισμένο πλήθος στο Fiserv Forum. Μιλώντας με συγκρατημένο, ήσυχο ύφος χαρακτήρισε την επιβίωσή του «στιγμή πρόνοιας» και είπε: «Στέκομαι μπροστά σας σε αυτήν την αρένα μόνο με τη χάρη του παντοδύναμου Θεού».

«Είμαι υποψήφιος για να γίνω πρόεδρος για όλη την Αμερική, όχι για τη μισή, γιατί δεν υπάρχει νίκη στη νίκη για τη μισή Αμερική», είπε στην αρχή της ομιλίας του, η οποία διήρκεσε περίπου 91 λεπτά, ενώ τον διέκοπταν οι φωνές «Παλέψτε! Παλέψτε! Παλέψτε» από το κοινό. Σε μία άλλη δυνατή στιγμή που έκανε τον γύρο του κόσμου, ο Τραμπ φίλησε το κράνος και αγκάλιασε τη στολή του Κόρεϊ Κομπερατόρε, του πυροσβέστη που σκοτώθηκε καθώς θωράκιζε την οικογένειά του την ώρα της επίθεσης στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια.

Ο Τραμπ συνέχισε με μία επίθεση στους Δημοκρατικούς για τις πολυάριθμες ποινικές υποθέσεις που αντιμετωπίζει. «Το Δημοκρατικό Κόμμα θα πρέπει να σταματήσει αμέσως να οπλίζει το δικαστικό σύστημα και να χαρακτηρίζει τους πολιτικούς του αντιπάλους ως εχθρούς της δημοκρατίας, ειδικά εφόσον αυτό δεν είναι αλήθεια», είπε. Αν οι Δημοκρατικοί θέλουν να ενώσουν τη χώρα μας, θα πρέπει να σταματήσουν αυτά τα κομματικά κυνήγια μαγισσών».

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του μετά από περισσότερο από μιάμιση ώρα, υποσχόμενος για μία ακόμη φορά στο πλήθος οτι «θα κάνει την Αμερική ξανά σπουδαία. Η Μελάνια ανέβηκε μαζί του στη σκηνή αφού τελείωσε υπό τους ήχους του «Hold On, I’m Coming», ενός τραγουδιού που παίζει συχνά ο Τραμπ στο τέλος των προεκλογικών του συγκεντρώσεων.

Σχεδόν σύσσωμη η οικογένεια Τραμπ ανέβηκε μαζί του στη σκηνή, συμπεριλαμβανομένης της κόρης του, Ιβάνκα, και του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ που τον στηρίζουν αλλά δεν είναι αυτή τη φορά μέρος της εκστρατείας για την επανεκλογή του.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με έναν τραγουδιστή της όπερας να τραγουδάει για τους θεατές το «America the Beautiful», σε πλήρη αντίθεση με το τέλος του πρώτου Συνεδρίου του Τραμπ πριν από οκτώ χρόνια, όταν οι κομματικές διαιρέσεις και η δυσαρέσκεια σημάδεψαν το γεγονός. Αυτό το συνέδριο έκλεισε με το "You Can't Always Get What You Want" των Rolling Stone.

Απομονωμένος ο Μπάιντεν εξετάζει τις επιλογές του

Απομονωμένος καθώς δίνει μάχη με τον κορονοϊό στο σπίτι του στο Ντέλαγουερ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εν τω μεταξύ βασίζεται σε μερικούς μακροχρόνιους βοηθούς καθώς εξετάζει αν θα υποκύψει στην αυξανόμενη πίεση για να εγκαταλείψει την κούρσα.

Η εκστρατεία Μπάιντεν-Χάρις δημοσίευσε μια δήλωση απαντώντας στην ομιλία του Τραμπ, η οποία ξεκινά λέγοντας ότι ο Τραμπ «παραληρούσε για πάνω από μία ώρα». Ο Τραμπ επίσης «παρέλειψε να αναφέρει το Project 2025 ούτε μία φορά» και απαρίθμησε αρκετές από τις ιδέες που φέρεται να περιλαμβάνονται στο Project 2025, τον οδηγό των Συντηρητικών για μια δεύτερη θητεία. Επίσης, δεν ανέφερε την ανατροπή Roe v Wade, αναφέρει η δήλωση.

Το έγγραφο που περιγράφει το σχέδιο σε 900 σελίδες «προβάλλει μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση που καταπολεμά έντονα τη μετανάστευση, κατατροπώνει τα δικαιώματα των μειονοτήτων, μειώνει την προστασία του περιβάλλοντος, αναθεωρεί την οικονομική πολιτική και αναλαμβάνει επιθετική δράση κατά της Κίνας». Ο Μπάιντεν «αγωνίζεται για μια Αμερική όπου υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, δεν τη μειώνουμε», αναφέρει η κοινή δήλωση Μπάιντεν-Χάρις.

Κορυφαίοι Δημοκρατικοί εν τω μεταξύ ασκούν πιέσεις στον πρόεδρο Μπάιντεν να επανεξετάσει την υποψηφιότά του. Μεταξύ αυτών είναι ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Μοντάνα, Τζον Τέστερ, ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι. Καθώς ο Πρόεδρος Μπάιντεν αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση για να αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή, η πλειοψηφία των Δημοκρατικών πιστεύει ότι η αντιπρόεδρός του θα γινόταν η ίδια καλή πρόεδρος.

Μια νέα δημοσκόπηση από το Κέντρο Έρευνας Δημοσίων Υποθέσεων AP-NORC διαπίστωσε ότι περίπου 6 στους 10 Δημοκρατικούς πιστεύουν ότι η Kάμαλα Χάρις θα έκανε καλή δουλειά στο τιμόνι του Κόμματος. Περίπου 2 στους 10 Δημοκρατικούς δεν πιστεύουν ότι θα το έκανε, και άλλοι 2 στους 10 λένε ότι δεν γνωρίζουν αρκετά για να πουν.

Πολλοί Δημοκρατικοί προσβλέπουν στη Χάρις για να διαδεχθεί τον Μπάιντεν ως προεδρική υποψήφια του κόμματος, πιστεύοντας ότι έχει περισσότερες πιθανότητες έναντι του υποψηφίου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια παρέμεινε απόλυτα πιστή στον Μπάιντεν, αποτελώντας έναν από τους πιο σκληρούς υπερασπιστές του στον απόηχο της καταστροφικής εμφάνισής του στο ντιμπέιτ

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα είπε στους συμμάχους τις τελευταίες ημέρες ότι η πορεία του Μπάιντεν προς τη νίκη έχει μειωθεί σημαντικά και πιστεύει ότι ο πρόεδρος πρέπει να εξετάσει σοβαρά τη βιωσιμότητα της υποψηφιότητάς του, σύμφωνα με πολλούς ανθρώπους που ενημερώθηκαν για τον τρόπο σκέψης του.

Ο Ομπάμα μίλησε με τον Μπάιντεν μόνο μία φορά μετά το ντιμπέιτ και ήταν ξεκάθαρος στις συνομιλίες του με άλλους ότι το μέλλον της υποψηφιότητας του Μπάιντεν είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει ο ίδιος πρόεδρος. Έχει τονίσει ότι ανησυχεί για την προστασία του Μπάιντεν και της κληρονομιάς του και έχει αντιταχθεί στην ιδέα ότι μόνο αυτός μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Μπάιντεν.

Στα παρασκήνια, ο Ομπάμα έχει εμπλακεί βαθιά σε συζητήσεις για το μέλλον της εκστρατείας του Μπάιντεν, δεχόμενος κλήσεις από πολλούς ανήσυχους Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένης της πρώην προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόζι (Καλιφόρνια), και έχει μοιραστεί τις απόψεις του για τις προκλήσεις του προέδρου, σύμφωνα με άτομα με γνώση των κλήσεων, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ιδιωτικές συνομιλίες

