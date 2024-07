Πώς ο Ουίλιαμ παράτησε τηλεφωνικά την Κέιτ αλλά εκείνη τον «κέρδισε» πάλι ντυμένη νοσοκόμα

Μπορεί οι νεότεροι να μην γνωρίζουν, ωστόσο οι παλαιότεροι κάτι θυμούνται από το ειδύλλιο Ουίλιαμ - Κέιτ, πριν καταλήξει στον γάμο τους και την απόκτηση των τριών παιδιών τους.

Η σχέση του ζευγαριού πέρασε απο «40 κύματα» κι ένα βιβλίο του Robert Jobson με τίτλο «Catherine, the Princess of Wales: The Biography» έρχεται να ρίξει φως και να αποκαλύψει γαργαλιστικές λεπτομέρειες στις πρώτες μέρες του φλερτ τους στο πανεπιστήμιο, τη δύσκολη περίοδο μετά την αποφοίτησή τους, την Kέιτ πληγωμένη και παρατημένη και πώς «παρέσυρε» ξανά κοντά της τον Ουίλιαμ.

Μυστική πρώτη συνάντηση

Το ειδύλλιό τους ξεκίνησε όταν και οι δύο ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο St Andrews. Η Κέιτ τράβηξε για πρώτη φορά την προσοχή του μελλοντικού συζύγου της όταν εμφανίστηκε με ένα διάφανο φόρεμα σε μια φιλανθρωπική επίδειξη μόδας του πανεπιστημίου όπου φοιτούσαν. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πολλοί πιστεύουν ότι στο St Andrews ήταν η πρώτη φορά που συναντήθηκαν μεταξύ τους, ο συγγραφέας γράφει ότι στην πραγματικότητα πήγαν πολύ πίσω έχοντας συναντηθεί για πρώτη φορά όταν ο William ήταν ακόμα στο Eton και η Kate στο Marlborough College. Εξηγεί ότι μια πηγή κοντά στους Middletons του είπε: «Υπήρχε αρκετή κοινωνικοποίηση [μεταξύ των μαθητών και στα δύο σχολεία] τότε, και ήταν γνωστοί μεταξύ τους».

Αρχικά, όταν ξεκίνησαν στο πανεπιστήμιο, και οι δύο είχαν ξεχωριστά ερωτικά ενδιαφέροντα με τον Ούλιαμ να βρίσκεται πολύ κοντά με τη συμφοιτήτριά του Carly Massey-Birch και την Kέιτ να βγαίνει με τον τεταρτοετή φοιτητή νομικής Rupert Finch. Ωστόσο, μετά την επίδειξη μόδας, ο Ούλιαμ και η Κέιτ έγιναν ζευγάρι με συνέπεια να μοιράζονται ένα φοιτητικό σπίτι μαζί στο δεύτερο και τρίτο έτος τους και απολαμβάνοντας άνετα Σαββατοκύριακα σε Highgrove και Balmoral. Μέχρι το 2005, το ζευγάρι αποφοίτησε με την αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ να παρευρίσκεται στην τελετή αποφοίτησης και να συναντά τους γονείς της Kέιτ για πρώτη φορά.

Κέιτ στο «περίμενε»

Μετά το πανεπιστήμιο, η Kέιτ έπιασε δουλειά ως πωλήτρια μερικής απασχόλησης σε αλυσίδα λιανικής, ενώ ο Ουίλιαμ εντάχθηκε στη στρατιωτική ακαδημία Sandhurst. Οι εικασίες για το γάμο άρχισαν τότε να φτάνουν σε πυρετώδη επίπεδα, και χωρίς αρραβώνα, η Κέιτ έλαβε έναν σκληρό χαρακτηρισμό αυτόν της «Waity Katie».

Ωστόσο, σύμφωνα με το βιβλίο, υπήρχαν κάποιες ενστάσεις εντός της βασιλικής οικογένειας λόγω των συχνών διακοπών της Kέιτ στην Καραϊβική στο Mustique. Ο συγγραφέας ισχυρίζεται: «Το αφεντικό της στο Jigsaw είχε δώσει στην μέλουσσα πριγκίπισσα τη χρήση της πολυτελούς βίλας του στο νησί για ιδιωτικές ρομαντικές διακοπές με τον πρίγκιπα».

Την χώρισε από το τηλέφωνο

Ωστόσο, μέχρι τα τέλη του 2006, δεν υπήρχε ακόμα κανένα σημάδι πρότασης, και σύμφωνα με το βιβλίο, μέχρι τον Ιανουάριο του 2007, κοντά στα γενέθλια της Kέιτ, έλαβε ένα σπαρακτικό τηλεφώνημα με τον Ούλιαμ να διαλύει τη σχέση τους. Υποστηρίζεται ότι είχε επίσης ακυρώσει την παρουσία του με τους Μίντελντον για το νέο έτος και μετά από ένα τηλεφώνημα 30 λεπτών, και οι δύο πήραν χωριστούς δρόμους. Το ζευγάρι έχει μιλήσει πραγματικά για τον χωρισμό τους στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αρραβώνα τους.

Η Kέτι είχε παραδεχθεί: «Εκείνη την εποχή, δεν ήμουν πολύ χαρούμενη γι 'αυτό, αλλά με έκανε πιο δυνατό άτομο. Ανακαλύπτεις πράγματα για τον εαυτό σου που ίσως δεν είχες συνειδητοποιήσει. Νομίζω ότι μπορείς να απορροφηθείς αρκετά από μια σχέση όταν είσαι νεότερος. Πραγματικά εκτιμούσα αυτόν τον χρόνο και για μένα, αν και δεν το πίστευα εκείνη τη στιγμή».

Ενώ ο Γουίλιαμ είπε: «Ήμασταν και οι δύο πολύ νέοι... Βρισκόμασταν και οι δύο και ήμασταν διαφορετικοί χαρακτήρες. Προσπαθούσαμε πάρα πολύ να βρούμε τον δικό μας δρόμο και μεγαλώναμε, οπότε ήταν απλά λίγος χώρος και λειτούργησε προς το καλύτερο».

Βίαιη αντίδραση

Μετά τον χωρισμό, και οι δύο βγήκαν στη σκηνή του πάρτι, με το βιβλίο να ισχυρίζεται ότι σε μια βραδιά ποτού στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Mahiki στο Λονδίνο, ο Ουίλιαμ ακούστηκε να λέει στους φίλους του «Είμαι ελεύθερος». Εν τω μεταξύ, η Kέιτ εξορμούσε επίσης στην πόλη με την αδελφή της, Πίππα.

Ο συγγραφέας γράφει ότι ο πρίγκιπας σύντομα επέστρεψε στη στρατιωτική ζωή και κλείστηκε σε στρατώνες, ενώ η Kέιτ συνέχισε την εργένικη ζωή της, φορώντας πιο τολμηρά ρούχα από ποτέ και προσελκύοντας ακόμη και την προσοχή του κληρονόμου της ναυτιλίας, Sir Henry Ropner - αφήνοντας τον Ουίλιαμ με αμφιβολίες για τον χωρισμό, και σκέψεις για να την κερδίσει πίσω.

Το πάρτι της επανένωσης

Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν χρειάστηκε να περιμένουν πολύ για να αναζωπυρώσουν το ειδύλλιό τους - και όλα οφείλονται στον κοινό φίλο και πρώην νικητή του Grand National τζόκεϊ Sam Waley-Cohen. Το νέο βιβλίο περιγράφει λεπτομερώς πώς τους κάλεσε και τους δύο σε ένα πάρτι «Freakin' Naughty», όπου η Kέιτ τράβηξε για άλλη μια φορά την προσοχή του Ουίλιαμ ντυμένη νοσοκόμα.

«Είχε φτάσει ντυμένη νοσοκόμα και ο Γουίλιαμ της είχε φτιάξει ένα beeline. Στη συνέχεια πέρασαν το πρώτο μέρος της βραδιάς βαθιά συζητώντας πριν βγουν στην πίστα, όπου κατέληξαν να φιλιούνται. Όταν οι φίλοι αστειεύτηκαν να βρουν έναν δωμάτιο, εκείνοι έφυγαν μαζί» γράφει στο απόσπασμα του βιβλίου.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι φάνηκε να κρατά τη σχέση του μυστική - αλλά μόλις η Kέιτ εντοπίστηκε σε μια φιλανθρωπική ποπ συναυλία για τον εορτασμό της 10ης επετείου από τον θάνατο της πριγκίπισσας Diana, αρκετές σειρές πίσω από τον Ουίλιαμ, το μυστικό τους να είναι ξανά μαζί, αποκαλύφθηκε.

Με ένα δαχτυλίδι στο δάχτυλο της Kate, η αδελφή της Pippa φέρεται να οργάνωσε μια ιδιωτική εκδήλωση στο σπίτι ενός φίλου, με τη λίστα καλεσμένων να περιορίζεται στο ελάχιστο. Και σύμφωνα με το βιβλίο, η Kέιτ με τα μαλλιά λυτά κι φορώντας ένα κορμάκι, μιμήθηκε τέλεια την επιτυχία της ποπ σταρ Cheryl, Fight For This Love.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, όταν ο Ουίλιαμ συνάντησε αργότερα τη Cheryl στη συναυλία του Διαμαντένιου Ιωβηλαίου, της είπε: «Ήξερες ότι έχεις λίγο ανταγωνισμό;»