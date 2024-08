«Βόμβα»: Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε χωρίσει την Πριγκίπισσα Κέιτ!

Το timing δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο. Για την Κέιτ Μίντλετον είναι το μόνο βέβαιο, καθώς, ως γνωστόν, αντιμετωπίζει έναν από τους χειρότερους εφιάλτες για κάθε άνθρωπο, τον καρκίνο. Γιατί για τους εκδότες του, η κυκλοφορία του βιβλίου για τη ζωή της δημοφιλούς πριγκίπισσας αναμφίβολα θα εξελιχτεί σε μπεστ σέλερ.

Ειδικά όταν λίγες ημέρες πριν από την επίσημη κυκλοφορία της βιογραφίας του Ρόμπερτ Τζόμπσον, με τίτλο «Κάθριν, η πριγκίπισσα της Ουαλίας: Μία βιογραφία της μέλλουσας βασίλισσας» («Catherine, the Princess of Wales: A biography of the future queen), που κυκλοφορεί στις 6/8/2024, οι αποκαλύψεις που ξεπηδούν είναι ροζ και νουάρ. Προς το παρόν, υποφωτισμένες.

Βρετανικά μίντια, στα επιμέρους, αποκαλύπτουν πως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ τη χώρισε στη διάρκεια της σχέσης τους και δη από το τηλέφωνο! Και το «happily ever after»; Η «Independent» δέχεται προπαραγγελίες για το ειδύλλιο με τα κινηματογραφικά στοιχεία και το «the end», που, ευτυχώς, δεν διήρκεσε.

Πότε έλαβε χώρα η «κρίση» που οδήγησε στη ρήξη;

Πρέπει να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στον Ιανουάριο του 2007, για να συναντήσουμε την 25χρονη τότε Κέιτ και τον Ουίλιαμ, που υπηρετούσε στον στρατό. «Φαινομενικά χωρίς καμία προειδοποίηση, της τηλεφώνησε για να της πει να χωρίσουν», γράφει σε προδημοσίευση η «Daily Mail». «Της είπε ότι χρειάζονταν "λίγο χώρο" για να βρουν τον "δικό τους δρόμο" και ότι δεν μπορούσε να της τάξει γάμο. Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη 30λεπτη συνομιλία, αναγνώρισαν ότι βρίσκονταν σε "διαφορετικές σελίδες" (σ.σ.: ο συγγραφέας εννοεί προφανώς σε διαφορετικά μήκη κύματος). Ήταν καταστροφικό χτύπημα για την Κέιτ: Ένιωσε διπλά απογοητευμένη που την παράτησε από το τηλέφωνο. Αν και δεν ήταν η πρώτη φορά που ο διάδοχος διέκοπτε τη σχέση τους, τότε αισθάνθηκε ότι το τέλος ήταν οριστικό».

Ωστόσο, ξαναβρέθηκαν σε μπαλ μασκέ κοινού τους φίλου (όπου ήταν ντυμένη νοσοκόμα) και ξανάσμιξαν. Τι κι αν πέρασαν χρόνια μέχρι να παντρευτούν, το 2011,

Τότε ο τίτλος των «Sunday Times» ήταν «Το κορίτσι που θα γινόταν βασίλισσα» και την αποκαλούσαν «Waity Katie» ή «η Κέιτ που περιμένει».

Πηγή: Εφημερίδα «Απογεματινή»