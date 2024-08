Τουρκία: Εφιαλτική πρόβλεψη επιστήμονα για σεισμό 7,5 Ρίχτερ - Πότε και πού θα «χτυπήσει»

Μια ανατριχιαστική πρόβλεψη έκανε ο Τούρκος Γεωλόγος Μηχανικός, Adnan Evsen, ο οποίος... βλέπει σεισμό-τέρας 7,5 Ρίχτερ στη γειτονική χώρα!

Ο Evsen, δήλωσε στην ιστοσελίδα veryansintv.com ότι υπάρχουν 17 αρχεία ιστορικής περιόδου γύρω από την Καισάρεια, όπου πολλές κατασκευές υπέστησαν σοβαρές ζημιές στους σεισμούς που έγιναν πριν έξι μήνες.

«Μέχρι τώρα αξιολογούσαμε τον κίνδυνο σεισμού και τον κίνδυνο στα ρήγματα γύρω από την πόλη Καισάρεια σύμφωνα με τα αρχεία σεισμών της οργανικής ιστορικής περιόδου. Όταν εξετάζουμε τα αρχεία οργάνων και ιστορικών σεισμών, υπάρχουν συνολικά 17 αρχεία ιστορικής περιόδου γύρω από την πόλη Καισάρεια, και το αρχείο της οργανικής περιόδου, το μεγαλύτερο από τα οποία ήταν 5,4 Ρίχτερ, από το 1940 και μετά. Στα αρχεία της ιστορικής περιόδου, μια κλίμακα έντασης 8, 9 προβλεπόταν σύμφωνα με την κλίμακα έντασης».

Ο Έβσεν υπογράμμισε ότι στην έκθεση που παρουσιάστηκε μετά τις τελευταίες μελέτες που διεξήγαγε το MTA, έγινε κατανοητό ότι τα ρήγματα που αξιολογήθηκαν ως 6,2 Ρίχτερ θα μπορούσαν να προκαλέσουν σεισμούς έως και 7,5 Ρίχτερ.

«Μια μελέτη διεξήχθη πρόσφατα από το MTA για τα ρήγματα γύρω από το Kayseri στο πλαίσιο του έργου Geodynamics of the Earth’s Crust of Turkey. Αυτή η μελέτη δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του MTA τον Φεβρουάριο και μια παρουσίασή τους έγινε πριν από λίγες ημέρες. Μεταξύ αυτών των μελετών, οι παλαιοσεισμολογικές μελέτες είναι από τις πιο σημαντικές. Σε αυτές τις παλαιοσεισμολογικές μελέτες, έπρεπε να είναι γνωστό το είδος των ρηγμάτων, τα μέγιστα μέσα μεγέθη, τα ποσά ολίσθησης, οι ρυθμοί ολίσθησης, οι σεισμοί, η χρονολόγηση σεισμών και οι μέσες περίοδοι υποτροπής των σεισμών. Υπό αυτή την έννοια, μερικά από αυτά τα άγνωστα αποκαλύφθηκαν στη μελέτη που διεξήχθη από το MTA. Με αυτές τις μελέτες, έγινε κατανοητό ότι τα ρήγματα Yeşilhisar, İncesu, Erkilet και Erciyes παρουσιάζουν κανονικά χαρακτηριστικά ρήγματος εκτός από τα χαρακτηριστικά πλευρικής ολίσθησης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που προέκυψαν από παλαιοσεισμολογικά δεδομένα, από τις καταγραφές γίνεται κατανοητό ότι έχουν σημειωθεί συνολικά 14 σεισμοί στο Καϊσέρι από το 25.400 π.Χ. στα ρήγματα Yeşilhisar, Erkilet, Erciyes και İncesu. Επιπλέον, μελέτες στο τμήμα Erkilet έχουν καθορίσει ότι υπήρξαν δύο ακόμη σεισμοί επιφανειακής ρήξης μεγέθους 6,3 και 6,7 βαθμών. Μέχρι τώρα αξιολογούσαμε τους σεισμούς με βάση όργανα και ιστορικά αρχεία μεγέθους 6,2 βαθμών. Ωστόσο, από σήμερα μάθαμε για τον κίνδυνο νέων σεισμών, ο μεγαλύτερος από τους οποίους είναι 7,5 στη Ζώνη Ρηγμάτων Erkilet. Από την αναφορά γίνεται κατανοητό ότι η ζώνη ρηγμάτων Yeşilhisar μπορεί να προκαλέσει σεισμό μεγέθους 6,7, μήκους 40 χιλιομέτρων, η ζώνη ρήγματος İncesu μπορεί να προκαλέσει σεισμό μεγέθους 6,6, μήκους 22 χιλιομέτρων, η ζώνη ρήγματος Erkilet μπορεί να προκαλέσει σεισμό μεγέθους 7,5 βαθμών, μήκους 49 χιλιομέτρων, και το ρήγμα Erciyes μπορεί να προκαλέσει σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών».

Ο Evsen, επέστησε την προσοχή στα 3 ρήγματα που περνούν από την Καισάρεια:, «Η ζώνη ρήγματος Yeşilhisar έχει μέση περίοδο υποτροπής 3 χιλιάδες χρόνια, η ζώνη ρήγματος Erkilet έχει μέση περίοδο επανάληψης 4 χιλιάδες χρόνια και η ζώνη ρήγματος Erciyes έχει μέση περίοδος υποτροπής κάθε 5 χιλιάδες χρόνια. Ο τελευταίος σεισμός στη ζώνη ρήγματος Yeşilhisar συνέβη πριν από 7 χιλιάδες χρόνια, ο σεισμός στη ζώνη ρήγματος Erkilet συνέβη πριν από 7 χιλιάδες 500 χρόνια και ο σεισμός στη ζώνη ρήγματος Erciyes συνέβη πριν από 15 χιλιάδες χρόνια. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις που έγιναν υπό αυτές τις συνθήκες, έχει αξιολογηθεί ότι υπάρχει πιθανότητα για σεισμούς τόσο στις ζώνες ρηγμάτων Erkilet, Erciyes και Yeşilhisar».

Ο Evsen δήλωσε ότι παρόλο που υπάρχει μια μαθηματική διαφορά 1 πόντου μεταξύ ενός σεισμού μεγέθους 6 και 7 βαθμών, υπάρχει μια λογαριθμική διαφορά 10 πόντων. «Τα μεγέθη των σεισμών αξιολογούνται διαφορετικά από την ένταση του σεισμού. Κατά τον προσδιορισμό των μεγεθών του σεισμού, οι αξιολογήσεις γίνονται λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα χαρακτηριστικά. Υπάρχει μια μαθηματική διαφορά 1 βαθμού μεταξύ ενός σεισμού μεγέθους 6,0 και ενός σεισμού 7,0 Ρίχτερ. Ωστόσο, δεδομένου ότι είναι λογαριθμική, αυτό αντιπροσωπεύει μια διαφορά 10 πόντων. Δηλαδή, 10 σεισμοί μεγέθους 6 ισούνται με 1 σεισμό μεγέθους 7. Οι αξιολογήσεις που κάναμε στο επίπεδο των 6,2 στο παρελθόν, όταν ο κίνδυνος αυξάνεται στα 7,5 σήμερα, σημαίνει διαφορά 13 φορές. Επομένως, πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ της αριθμητικής και της λογαριθμικής διαφοράς εδώ».