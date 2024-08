Οι «Πύλες της Κολάσεως»: Ο στοιχειωμένος αυτοκινητόδρομος που κανείς δεν τολμά να περάσει

Ένας δρόμος στο Ρίβερντεϊλ του Κολοράντο έχει γίνει γνωστό από μία σειρά μύθων και ιστοριών, που το έχουν κάνει φόβο και τρόμο για τους ταξιδιώτες.

Γνωστός ως και οι «Πύλες της Κολάσεως», το Riverdale Road είναι ο δρόμος με τους περισσότερους τρομακτικούς θρύλους, που περιλαμβάνουν περιλαμβάνουν άϋλα σώματα κρεμασμένα από δέντρα, παιδιά - δαίμονες και έναν τζόγκερ-φάντασμα. Το Riverdale Road είναι ένα τμήμα δρόμου 11 μιλίων στο Κολοράντο και φημολογείται ότι βρίσκεται σε γη που ανήκε προηγουμένως σε ιθαγενείς Αμερικανούς.

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε ως χώρος ταφής, γεγονός που οδήγησε ορισμένους να πιστεύουν ότι υπάρχουν κακά πνεύματα. Μια άλλη πεποίθηση είναι ότι οι μάγισσες σκοτώθηκαν δίπλα στον αυτοκινητόδρομο.

Μαζί με μια ολόκληρη σειρά από αξιοθέατα και ορόσημα επισκεπτών, το Only In Your State παραθέτει μια σειρά από εμφανίσεις που μπορεί να συναντήσετε στα ταξίδια σας στην περιοχή.

Αναφέρει ότι η αγροτική περιοχή είναι ο υποτιθέμενος τόπος μιας πληθώρας φρικτών περιστατικών, συμπεριλαμβανομένου του λιντσαρίσματος σκλάβων, ενός παράφρονα που δολοφόνησε τη γυναίκα και τα παιδιά του σε μια πυρκαγιά σε σπίτι.

Και αν αυτό δεν είναι αρκετό, ο θρύλος λέει ότι ένας οδηγός - φάντασμα προσπαθεί να παρασύρει τους αυτοκινητιστές σε θανατηφόρους αγώνες. Α, και μην ξεχνάτε τα δαιμονικά παιδιά που παίζουν στην άκρη του δρόμου.

Εκτός από τις ιστορίες φαντασμάτων, υπάρχουν επίσης φήμες ότι οι αγροτικές περιοχές και οι δομές όπως τα κοτέτσια έχουν γίνει χώροι συνάντησης για μάγισσες και μέλη λατρείας.

Ένας απόκοσμος θρύλος είναι αυτός ενός τζόγκερ-φάντασμα, που μπορεί να σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο με εγκατάλειψη και λέγεται ότι μπορείτε να ακούσετε ακόμα και τον καρδιακό παλμό.

Φημολογείται ότι αν ένας οδηγός τον αφήσει να πλησιάσει το παράθυρο του οδηγού του, τότε ο θάνατος παραμονεύει.

Επίσης αναφέρεται ο θρύλος της γυναίκας με τα λευκά που περιφέρεται στον δρόμο προσπαθώντας να επιστρέψει σπίτι της.

Και όσο για μια από τις πιο μακάβιες ιστορίες του δρόμου, σύμφωνα με το Colorado Urban Legends : «Όσοι είναι αρκετά θαρραλέοι για να ταξιδέψουν μέσα από τις Πύλες της Κόλασης, έρχονται πάνω στα ερείπια της παλιάς έπαυλης. Λέγεται ότι ο άνθρωπος που το έχτισε έχασε το μυαλό του. Ένα βράδυ, έβαλε φωτιά σε ολόκληρη την έπαυλη με τη γυναίκα και τα παιδιά του να κοιμούνται μέσα πριν εξαφανιστεί, για να μην λογοδοτήσει ποτέ. Ακούγονται πνιχτές κραυγές που αντηχούν πάνω σε αυτούς τους τοίχους που τώρα καταρρέουν που μαρτυρούν το ανείπωτο έγκλημα».