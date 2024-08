Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Τους πιέζουν να εμφανιστούν μαζί στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ μπορεί να έχουν χωρίσει και επίσημα, όμως οι κοινές υποχρεώσεις τους δεν έχουν τελειώσει, αφού έχουν την προώθηση της νέας τους ταινίας Unstoppable που θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στις 6 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει περιορισμένη κινηματογραφική προβολή της τον Δεκέμβριο.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι η Λόπεζ έχει καταθέσει αίτηση διαζυγίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail οι παραγωγοί της ταινίας πιέζουν και τους δύο να εμφανιστούν μαζί στην πρεμιέρα στο Τορόντο.

Ο Άφλεκ είναι παραγωγός της ταινίας, μαζί με τον φίλο του Ματ Ντέιμον, ενώ η Λατίνα σταρ έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η 55χρονη υποδύεται την μητέρα ενός παλαιστή, ενώ είναι και συμπαραγωγός της ταινίας η παραγωγή της οποίας ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο.

Στα χαρτιά της αίτησης διαζυγίου ως ημερομηνία χωρισμού των Λόπεζ-Άφλεκ αναφέρεται η 26η Απριλίου.

Το πρώην ζευγάρι έχει πρωταγωνιστήσει μαζί στις ταινίες Gigli του 2003 και Jersey Girl του 2004, ενώ η Λόπεζ έκανε ένα ντοκιμαντέρ σχδόν αφιερωμένο στην σχέση τους, το This Is Me... Now.

Η ταινία «Unstoppable» έχει θέμα την ζωή του παλαιστή Άντονι Ρομπλς, ο οποίος γεννήθηκε με ένα πόδι και το 2011 κέρδισε εθνικό πρωτάθλημα, ενώ αγωνιζόταν στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Το πρώην ζευγάρι έχει δουλέψει μαζί σε ακόμη μία ταινία, η οποία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, το «Kiss Of The Spiderwoman», που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μανιουελ Πουίγκ και λαμβάνει χώρα σε φυλακή της Αργεντινής το 1981. Η Λόπεζ πρωταγωνιστεί ως μία «φανταστική» γυναίκα που δημιουργηθηκε από έναν κρατούμενο. Οι Άφλεκ και Ντέιμον είναι μεταξύ των συμπαραγωγών της ταινίας, μέσω της εταιρείας τους «Artists Equity».

Ο Μπεν Άφλεκ τον Μάρτιο του 2023 είχε ερωτηθεί για την συνεργασία του με την σύζυγό του στην ταινία σε συνέντευξη στο CBS Sunday Mornings.

«Τι πλάκα που έχει, τι ευτυχία να κάνεις κάτι μαζί της, να τη βλέπεις να είναι υπέροχη, να πηγαίνεις να δουλεύεις με τη γυναίκα σου, να πηγαίνεις να δουλεύεις με την καλύτερή σου φίλη», δήλωνε τότε.

«Αν δεν σου αρέσει αυτός με τον οποίο δουλεύεις, και αν έχεις δυσκολίες ή προβλήματα στη δουλειά, νομίζω ότι είναι ένα από τα πράγματα που μπορούν πραγματικά να προκαλέσουν κατάθλιψη, άγχος και πόνο στους ανθρώπους», πρόσθεσε.

«Και αντίθετα, [αν] αγαπάς τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις, μάλλον έχεις μια πολύ καλή ζωή, καταλαβαίνεις; Δεν μπορεί να το κάνει να φαίνεται ότι το κάνει για χάρη μου, αλλά στην πραγματικότητα το κάνει», είχε πει.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2022 στο Λας Βέγκας, με τις πρώτες φήμες για τον χωρισμό τους να ξεκινούν την άνοιξη, ενώ η Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μετά από δύο χρόνια γάμου, στην 2η επέτειό τους.