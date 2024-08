Επιστολή «βόμβα» από Ζάκερμπεργκ: «Ο Μπάιντεν με πίεσε να λογοκρίνω αναρτήσεις για τον κορονοϊό»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, παραδέχτηκε χθες (26/8) ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν πίεσε το Facebook να λογοκρίνει το περιεχόμενο του για την COVID-19 και αναγνώρισε ότι ήταν λάθος να καταπνίξει την είδηση του διαβόητου φορητού υπολογιστή του Χάντερ Μπάιντεν από το The Post.

Σε μια εκρηκτική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής, εκπρόσωπο Τζιμ Τζόρνταν (Ρεπουμπλικανό από το Οχάιο), ο Ζάκερμπεργκ έγραψε ότι «ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένου του Λευκού Οίκου, πίεσαν επανειλημμένα τη Μeta να «λογοκρίνει» περιεχόμενο που σχετίζεται με την πανδημία του κορoνοϊού το 2021.

Το περιεχόμενο που ζήτησε η κυβέρνηση Μπάιντεν να καταργήσει o κολοσσός περιελάμβανε «χιούμορ και σάτιρα», σύμφωνα με τον ιδρυτή του Facebook, και είπε ότι λυπάται που συμμορφώθηκε με ορισμένες απαιτήσεις.Γι’ αυτό το λόγο είπε ότι σκοπεύει να μείνει πολιτικά «ουδέτερος» στη νέα εκλογική αναμέτρηση για την προεδρία των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι η πίεση της κυβέρνησης ήταν λάθος και λυπάμαι που δεν ήμασταν πιο ειλικρινείς γι' αυτό», έγραψε στην επιστολή, η οποία αναρτήθηκε στο Χ από την επιτροπή. «Αισθάνομαι έντονα ότι δεν πρέπει να θέτουμε σε κίνδυνο τα πρότυπα περιεχομένου μας λόγω της πίεσης από οποιαδήποτε διοίκηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση — και είμαστε έτοιμοι να το απωθήσουμε αν συμβεί ξανά κάτι τέτοιο» τόνισε

Στην επιστολή είπε επίσης ότι η Meta δεν θα έπρεπε να είχε «υποβιβάσει» το δημοσίευμα της New York Post σχετικά με τον φορητό υπολογιστή που ανήκε στον γιο του προέδρου Μπάιντεν, Χάντερ πριν από τις εκλογές του 2020, αφού το FBI προειδοποίησε για πιθανή ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης εναντίον της οικογένειας Μπάιντεν. Η ιστορία, πρόσθεσε δεν αποδείχθηκε ότι ήταν ρωσική παραπληροφόρηση.



Ο «Μr Facebook» επανέλαβε επίσης ότι δεν θα συνεισφέρει ξανά στην υποστήριξη της εκλογικής υποδομής μέσω της Πρωτοβουλίας Chan Zuckerberg, της φιλανθρωπικής του ομάδας. Οι προηγούμενες δωρεές του ανήλθαν συνολικά σε περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια και έγιναν σε μη κερδοσκοπικούς ομίλους, συμπεριλαμβανομένου του Centre for Tech and Civic Life με έδρα το Σικάγο. Σκοπός τους ήταν να διασφαλίσουν ότι οι δικαιοδοσίες των τοπικών εκλογών θα έχουν τους κατάλληλους εκλογικούς πόρους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είπε.

Η απάντηση του Λευκού Οίκου

«Όταν ήρθε αντιμέτωπη με μια θανατηφόρα πανδημία, αυτή η κυβέρνηση ενθάρρυνε υπεύθυνες ενέργειες για την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Η θέση μας ήταν σαφής και συνεπής: πιστεύουμε ότι οι εταιρείες τεχνολογίας και άλλοι ιδιωτικοί παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειές τους στον αμερικανικό λαό, κάνοντας παράλληλα ανεξάρτητες επιλογές σχετικά με τις πληροφορίες που παρουσιάζουν».

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων και πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη λογοκρισία τους.