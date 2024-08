Julian Ortega: Πέθανε ο πρωταγωνιστής της σειράς «Elite»

Ο Τζούλιαν Ορτέγκα, πρωταγωνιστής της σειράς "Elite" που είχε γίνει viral στο Netflix και είχε προκαλέσει σάλο, πέθανε ακαριαία σε μια παραλία στην Ισπανία.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στα 41 του έτη το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με τη Sun παρά τις προσπάθειες των ναυαγοσωστών για να τον σώσου. Οι αρχικές αναφορές ήταν ότι ο ηθοποιός πνίγηκε, αλλά οι αρχές διευκρίνισαν ότι όντως υπέστη καρδιακή ανακοπή στην ακτή.

Οι ναυαγοσώστες επιβεβαίωσαν σε τοπικό κατάστημα ότι προσπαθούσαν να συνεφέρουν τον ηθοποιό για μισή ώρα προτού διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Ο Julian έγινε γνωστός στο ισπανικό δράμα "Elite" παίζοντας τον μάνατζερ του εστιατορίου "La Cabana" στην εκπομπή σε μια χούφτα επεισόδια το 2018. Ο ίδιος έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλές δημοφιλείς εκπομπές στα ισπανικά, όπως "4 estrellas", "The Countryside", "Untameable", "Velvet", "Nunc et in Hora", "Caronte" και πολλά άλλα.