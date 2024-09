Bloomberg: Η Άγκυρα κατέθεσε επίσημο αίτημα να ενταχθεί στην ομάδα των BRICS

Επικαλούμενο πηγές «με γνώση του θέματος», το ειδησεογραφικό πρακτορείο, αναφέρει πως η κυβέρνηση Ερντογάν θεωρεί πως «το γεωπολιτικό κέντρο βάρους μετατοπίζεται από τις ανεπτυγμένες οικονομίες». Θέλει ωστόσο να τηρεί παράλληλα τις υποχρεώσεις της ως βασικό μέλος του ΝΑΤΟ.

Ήδη από τον Ιούλη, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Τουρκία έχει τρέψει το βλέμματης στους BRICS, ενώ και ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για «αυξημένο ενδιαφέρον για τον οργανισμό των BRICS».

Το δημοσίευμα αναφέρει πως το αίτημα έχει γίνει εδώ και μερικούς μήνες, καθώς η Άγκυρα έχει «απογοητευτεί» για «την έλλειψη προόδου στην προσπάθειά της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και δεκαετίες». Η κίνηση αυτή, αναφέριε, είναι επίσης «εν μέρει αποτέλεσμα ρήξεων με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ αφού η Τουρκία διατήρησε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022».

«Η Τουρκία μπορεί να γίνει μια ισχυρή, ευημερούσα, με κύρος και αποτελεσματική χώρα εάν βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ανατολή και τη Δύση ταυτόχρονα», δήλωσε ο Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη το Σαββατοκύριακο. «Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος εκτός από αυτή δεν θα ωφελήσει την Τουρκία, αλλά θα τη βλάψει».

Ο οργανισμός των BRICS, πήρε το όνομά του από τα αρχικά των Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας, Κίνας και Νότιας Αφρικής. Περιλαμβάνει επίσης τις χώρες του Ιράν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιθιοπίας και της Αιγύπτου.

