Τζόρτζια:Μητέρα κατηγορεί το σχολείο ότι είχε ειδοποιηθεί για τον ύποπτο πριν από τους πυροβολισμούς

Η μητέρα ενός μαθητή, που ήταν συμμαθητής με το αγόρι που κατηγορείται ότι σκότωσε τέσσερα άτομα σε πυροβολισμούς σε λύκειο της Τζόρτζια, λέει ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι οι αρχές του σχολείου είχαν ειδοποιηθεί ότι το αγόρι αντιμετώπιζε κρίση και ότι οι πυροβολισμοί θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

«Το σχολείο τους απογοήτευσε, ότι θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει αυτούς τους θανάτους και δεν το έκαναν», δήλωσε η Ραμπέκα Σαγιάραθ την Κυριακή σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Associated Press. «Πραγματικά, πραγματικά το νιώθω αυτό».

Η κόρη της Σαγιάραθ, η Λάιλα, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, την ημέρα των πυροβολισμών στο λύκειο Apalachee στο Winder της Τζόρτζια, ότι οι διευθυντές φαίνεται να αναζητούσαν τον Κόλτ Γκρέι, τον 14χρονο που κατηγορείται για τέσσερις δολοφονίες, πριν αρχίσουν οι πυροβολισμοί.

Άλλοι, ωστόσο, αρνούνται να κατηγορήσουν τους υπαλλήλους του σχολείου ή την αστυνομία.

«Δεν πρόκειται να διαιτητεύσω ή να αμφισβητήσω τι συνέβη με τις αρχές τις προάλλες», δήλωσε ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Ραφαέλ Γουόρνοκ από τη Τζόρτζια, στην εκπομπή “State of the Union” του CNN την Κυριακή. «Χειροκροτώ τους πρώτους ανταποκριτές μας. Όταν οι άλλοι τρέχουν να ξεφύγουν από τον κίνδυνο, αυτοί τρέχουν προς τον κίνδυνο προκειμένου να κάνουν το καλύτερο δυνατό».

Οι αρχές λένε ότι ο Γκρέι πυροβόλησε και σκότωσε τους μαθητές Κρίστιαν Ανγκούλο και Μέισον Σέρμερχορν, και οι δύο 14 ετών, και τους δασκάλους Ρίτσαρντ Άσπινγουολ, 39 ετών, και Κριστίνα Ιρίμι, 53 ετών. Άλλοι οκτώ μαθητές και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν, οι επτά από αυτούς πυροβολήθηκαν, και αναμένεται να κάνουν πλήρη ανάρρωση.

Η Άνι Μπράουν δήλωσε στην Washington Post ότι η αδελφή της, η μητέρα του Κόλτ Γκρέι, της έστειλε μήνυμα λέγοντας ότι μίλησε με έναν σχολικό σύμβουλο και προειδοποίησε το προσωπικό για «έκτακτη ανάγκη» πριν από τους φόνους. Η Μπράουν είπε ότι η Μάρσι Γκρέι τους προέτρεψε να βρουν «αμέσως» τον γιο της για να τον ελέγξουν.

Ο 14χρονος Κολτ Γκρει

Η Μπράουν παρείχε στιγμιότυπα οθόνης της ανταλλαγής μηνυμάτων στην εφημερίδα, η οποία ανέφερε επίσης ότι το αρχείο κλήσεων από το κοινό τηλεφωνικό πρόγραμμα της οικογένειας έδειξε ότι έγινε μια κλήση προς το σχολείο στις 9:50 π.μ. Τα εντάλματα σύλληψης του Γκρέι λένε ότι οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν στις 10:20 π.μ.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Η Μάρσι Γκρέι εξέφρασε μετάνοια για τους πυροβολισμούς το Σάββατο στις εφημερίδες The Washington Post και The New York Post.

«Λυπάμαι πάρα πολύ και δεν μπορώ να κατανοήσω τον πόνο και την ταλαιπωρία που περνούν αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Γκρέι στην Washington Post σε ένα μήνυμα.

«Είναι φρικτό. Είναι απολύτως φρικτό», δήλωσε η Γκρέι στη New York Post έξω από το σπίτι του πατέρα της στο Φιτζέραλντ της Τζόρτζια, περίπου 240 χιλιόμετρα νότια της Ατλάντα.

Ο Τσαρλς Πόλχαμους, παππούς του αγοριού, δήλωσε σε πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία ότι η Μάρσι Γκρέι έλαβε την Τετάρτη ένα μήνυμα από τον γιο της που έλεγε ότι λυπάται. Ο Πολχάμους δήλωσε στο CNN ότι η Μάρσι Γκρέι πήγε στο Γουίντερ, που απέχει πάνω από 320 χιλιόμετρα από το Φιτζέραλντ, αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

Η Washington Post ανέφερε επίσης ότι τα κείμενα δείχνουν ότι οι συγγενείς επικοινώνησαν με το σχολείο για την ψυχική υγεία του αγοριού μια εβδομάδα πριν από τους πυροβολισμούς και ότι η Μπράουν είπε σε έναν συγγενή ότι είχε «δολοφονικές και αυτοκτονικές σκέψεις». Η εφημερίδα ανέφερε ότι η γιαγιά του εφήβου, Ντέμπορα Πόλχαμους, συναντήθηκε με σχολικό σύμβουλο για να ζητήσει βοήθεια.

Το αγόρι «ξεκινά αύριο με τον ψυχολόγο», έγραψε η Πολχάμους σε ένα μήνυμα προς την Μπράουν μετά από αυτή τη συνάντηση.

Οι ερευνητές δεν έχουν πει τι πιστεύουν ότι μπορεί να είχε ως κίνητρο ο Γκρέι ή αν πιστεύουν ότι στόχευε συγκεκριμένα θύματα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο πατέρας του Γκρέι, Κόλιν Γκρέι, του έδωσε πρόσβαση στο ημιαυτόματο τουφέκι τύπου AR-15 που χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς. Δεν είναι σαφές πώς ο Γκρέι έφερε το όπλο στο σχολείο ή τι έκανε με αυτό τις δύο ώρες που μεσολάβησαν μεταξύ της έναρξης του σχολείου στις 8:15 π.μ. και της στιγμής που ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί.

Ο Κόλιν Γκρέι έγινε ο πρώτος γονέας υπόπτου για πυροβολισμούς σε σχολείο που κατηγορείται στη Τζόρτζια, δήλωσε την Παρασκευή ο εισαγγελέας Μπραντ Σμιθ. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, ανθρωποκτονία εξ αμελείας και κακοποίηση παιδιών επειδή παρείχε στον γιο του το τουφέκι.

Ο πατέρας του 14χρονου, Κόλιν Γκρέι

Ο Κόλιν Γκρέι κρατείται στη φυλακή της κομητείας Μπάροου, αφού αρνήθηκε να ζητήσει εγγύηση σε σύντομη ακρόαση στο δικαστήριο την Παρασκευή στο Γουίντερ. Ο Κόλτ Γκρέι κρατείται σε κέντρο κράτησης ανηλίκων αφού αρνήθηκε να ζητήσει εγγύηση.

Η Λάιλα Σαγιάραθ, συμμαθήτρια, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Κόλτ Γκρέι είχε φύγει από την τάξη της άλγεβρας και ότι πίστευε ότι έκανε κοπάνα από το μάθημα.

Τα λεπτά πριν από τους πυροβολισμούς, μια υπεύθυνη ήρθε στην τάξη της αναζητώντας έναν μαθητή με το ίδιο επώνυμο και σχεδόν το ίδιο όνομα με τον Γκρέι, είπε. Αυτός ο άλλος μαθητής βρισκόταν στην τουαλέτα, αλλά η υπεύθυνη απαίτησε να δει την τσάντα του. Αυτός ο μαθητής επέστρεψε με την τσάντα του λίγα λεπτά αργότερα, είπε η Σαγιάραθ, και της είπε ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν ο μαθητής που έψαχναν.

Κάποιος τηλεφώνησε επίσης στον καθηγητή στην ενδοεπικοινωνία, και φαίνεται ότι ρωτούσε για τον Γκρέι, είπε η Σαγιάραθ. Είπε ότι καθώς η ενδοεπικοινωνία χτύπησε για δεύτερη φορά, ο δάσκαλος απάντησε: «Ω, είναι εδώ», βλέποντας τον Γκρέι έξω από την πόρτα της τάξης.

Όταν οι μαθητές πήγαν να ανοίξουν την πόρτα, η οποία κλειδώνει αυτόματα από μέσα όταν είναι κλειστή, η Σαγιάραθ είπε ότι έκαναν πίσω. Είπε ότι είδε τον Κόλτ Γκρέι να απομακρύνεται μέσα από το παράθυρο της πόρτας και τότε είπε ότι άκουσε πυροβολισμούς, «10 ή 15 από αυτούς ταυτόχρονα, ο ένας πίσω από τον άλλον».

Η Ραμπέκα Σαγιάραθ, μητέρα της Λάιλα, δήλωσε ότι πίστευε ότι το σχολείο έκανε λάθος που έστειλε έναν άοπλο διαχειριστή να αναζητήσει τον Κόλτ Γκρέι αντί για έναν από τους οπλισμένους σχολικούς αξιωματικούς του Apalachee High.

Όταν ρώτησε τον σερίφη της κομητείας Μπάροου Τζαντ Σμιθ σχετικά με τον απολογισμό της κόρης της σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τετάρτης, ο Σμιθ προειδοποίησε: «Με όλο το σεβασμό, κυρία μου, νομίζω ότι οι πληροφορίες σας είναι λανθασμένες».

Δεν είναι σαφές αν οι σχολικές αρχές της κομητείας Μπάροου γνώριζαν πριν από τους πυροβολισμούς ότι ο Κόλτ και ο Κόλιν Γκρέι είχαν προηγουμένως ανακριθεί από έναν βοηθό σερίφη στη γειτονική κομητεία Τζάκσον τον Μάιο του 2023, μετά από αναφορά για μια διαδικτυακή απειλή να πυροβολήσουν σε ένα γυμνάσιο στο οποίο φοιτούσε ο Κόλτ Γκρέι, που τότε ήταν 13 ετών.

Ο Κόλτ Γκρέι είπε στον βοηθό ότι «δεν θα έλεγε ποτέ κάτι τέτοιο, ούτε καν αστειευόμενος», σύμφωνα με την αναφορά που κατέθεσαν οι ερευνητές. Δεν ελήφθησαν μέτρα λόγω των αντιφατικών πληροφοριών σχετικά με τον λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή των απειλών.

Ο Κόλιν Γκρέι είπε τότε στον ανακριτή ότι ο Κολτ είχε πρόσβαση σε άδειες σφαίρες στο σπίτι, αλλά ήξερε «πώς να τις χρησιμοποιεί και πώς να μην τις χρησιμοποιεί». Είπε επίσης ότι ο γιος του δυσκολευόταν από τότε που χώρισαν με τη σύζυγό του και ότι ο Κόλτ είχε πέσει θύμα bullying στο σχολείο.

Η Νικόλ Βαλς, εκπρόσωπος της σχολικής περιφέρειας της κομητείας Μπάροου, αρνήθηκε να σχολιάσει την Κυριακή απαντώντας σε ερωτήσεις που εστάλησαν με email και ζητούσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι μπορεί να είχε συμβεί πριν από τους πυροβολισμούς.

«Επειδή πρόκειται για μια ενεργή έρευνα και τώρα έχει ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία, δεν σχολιάζουμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες», έγραψε η Βαλες, παραπέμποντας τις ερωτήσεις στον εισαγγελέα.

Ο Σμιθ δεν απάντησε αμέσως σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Κυριακή με παρόμοιες ερωτήσεις, ενώ το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια παρέπεμψε τα αιτήματα για σχόλια στον εισαγγελέα.

Με πληροφορίες από το AP News