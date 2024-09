Συγκλονίζει η Eλ Μακφέρσον: «Έβαζα τα παιδιά για ύπνο, έπινα και έκανα εμετό» - Η μάχη με το αλκοόλ

H Eλ Μακφέρσον έπινε βότκα και ανάγκαζε τον εαυτό της να κάνει εμετό κάθε βράδυ αφού έβαζε τα παιδιά της για ύπνο εξομολογήθηκε μεταξύ άλλων το 60χρονο τοπ μόντελ από την Αυστραλία, το οποίο είναι νηφάλιο από το 2003

Στα επερχόμενα απομνημονεύματά της με τίτλο «Elle: Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself» μίλησε για τις δύσκολες στιγμές αλλά και τις διαδρομές της προς το φως. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στη ραδιοφωνική εκπομπή Carrie and Tommy την περασμένη εβδομάδα, είπε ότι δεν προσπάθησε να κρύψει τα προβλήματα εθισμού της εκείνη την εποχή.

«Δεν το κράτησα κρυφό, ήταν απλώς μια λειτουργία της ζωής μου», είπε. «Ο πατέρας των παιδιών μου ζούσε σε άλλη χώρα και ήταν σπίτι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Ήμουν στο σπίτι με τα παιδιά και αυτό έκανα», πρόσθεσε η Μακφέρσον, η οποία έχει δύο γιους τον Φλιν τώρα 26 ετών, και Σάι 21 ετών, με τον πρώην σύζυγό του Arpad Busson.

«Σκεφτόμουν ότι αν κάνω εμετό δεν θα είχα το αλκοόλ στο σύστημά μου. Πόσο αποκαρδιωτικό είναι αυτό», είπε επίσης η Μακφέρσον. Η ηθοποιός από τα «Φιλαράκια εξήγησε ότι το πολύ ποτό και οι εμετοί της ήταν οι προσπάθειές της να «ελέγχει τον έξω κόσμο, ώστε να νιώθω γαλήνη μέσα μου». «Και τελικά συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον εαυτό μου, κανένας άνθρωπος, μέρος ή πράγμα, καμία συμπεριφορά ή συνήθεια, που να μπορεί να αντικαταστήσει την αίσθηση της εσωτερικής γαλήνης. Τίποτα δεν μπορεί να σε εκπληρώσει όσο η εσωτερική γαλήνη»

«Η προσπάθεια να τα διορθώσω όλα εξωτερικά δεν λειτούργησε. Το δοκίμασα για πολύ καιρό και ήμουν πολύ καλή σε αυτό, μέχρι που άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ήταν πραγματικά για αυτό που συνέβαινε μέσα μου, και ότι αν ήθελα να αναφερθώ σε πράγματα, έπρεπε να ψάξω μέσα μου για να βρω γιατί ήθελα να το κάνω και αυτό που ήλπιζα να πετύχω». Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της WellCo μοιράστηκε επίσης ότι ήταν «ενθουσιασμένη» όταν πήγε στην πρώτη της συνάντηση με τους Ανώνυμους Αλκοολικούς. «Ήθελα να εφαρμόσω τα πράγματα που είχα κάνει στην αποτοξίνωση στην πραγματική ζωή, και αυτό ήταν κάπως η τέχνη ή η μαεστρία. Δεν αρκεί να το ξέρεις στον εγκέφαλό σου, αλλά πώς το εφαρμόζεις στη ζωή σου», εξήγησε.

Και επίσης ένιωσε αρκετά αποκομμένη, λέει. Αποσυνδεδεμένη από τον εαυτό της πριν από άλλους ανθρώπους, από την ίδια τη ζωη της. «Και ξαφνικά ένιωσα συνδεδεμένη. Οι AA είναι μια υπέροχη κοινότητα συνδέσεων. Το να μοιράζομαι την ιστορία μου και να νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια ομάδα ανθρώπων που κατάλαβαν ήταν πολύ ενθαρρυντικό»

Η Mακφέρσον είχε μιλήσει για τα προβλήματά της με το αλκοόλ πέρυσι σε μια συνέντευξη στο Body+Soul, καθώς συμπλήρωσε 20 χρόνια νηφαλιότητας. «Ο καθένας έχει το δικό του ταξίδι και δεν με ενδιαφέρει να λέω στους άλλους τι να κάνουν, αλλά ξέρω ότι αυτή ήταν μια απόφαση για την οποία ποτέ δεν μετάνιωσα», είπε. «Αν και απαιτούσε πειθαρχία και επιμονή, η ουσία είναι ότι δεν μπορείτε να είστε καλά και παρόντες στη ζωή σας αν δεν είστε παρόντες και καλά, και το αλκοόλ δεν το υποστηρίζει πραγματικά αυτό», πρόσθεσε. «Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσεις τον εαυτό σου αν μουδιάζεις».

Στα απομνημονεύματά της, που κυκλοφορούν στις 19 Νοεμβρίου, η Mακφέρσον αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού πριν από επτά χρόνια, αλλά τώρα βρίσκεται σε ύφεση. Είπε ότι αρνήθηκε να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία παρά το γεγονός ότι της το συνέστησαν σθεναρά 32 γιατροί. Αντίθετα, ακολούθησε μια «ολιστική προσέγγιση» για τη διάγνωσή της.

«Το να πω όχι στις τυπικές ιατρικές λύσεις ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου», είπε στο Women’s Weekly την περασμένη εβδομάδα. «Αλλά το να πω όχι στην εσωτερική μου αίσθηση θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο».