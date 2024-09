Παγκόσμια επίθεση από χάκερς στο Twitter

Παγκόσμια επίθεση από χάκερς σε λογαριασμούς του Χ (πρώην Twitter) φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε χιλιάδες προφίλ. Ανάμεσα τους βρίσκεται και ο λογαριασμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και του People αλλά και του Νεϊμάρ

Θύμα χάκερ έπεσε ο επίσημος λογαριασμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Χ (Πρώην Twitter).

Μάλιστα οι δράστες είχαν την ευγένεια να ενημερώσουν οι ίδιοι για την πράξη τους αναρτώντας μάλιστα και μια δημοσίευση στον λογαριασμό.

Η ανάρτηση πλέον έχει σβηστεί και φαίνεται πως η Πυροσβεστική έχει ανακτήσει τον λογαριασμό.

Πάντως, το μήνυμα των χάκερ είναι πανομοιότυπο σε όλους τους λογαριασμούς.

THIS IS HACKED ACCOUNT!

NTRODUCING $HACKED ON SOLANA

on each account we hack we publish the token address so we pump it and make profits together

CA: 9ydCjcbvD4ugNjBufjn1jeU9U1pPNiUMRbwFTj7UzgTi

BUY NOW!