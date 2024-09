Χαμένο βιβλικό δέντρο αναστήθηκε από μυστηριώδη σπόρο 1.000 ετών που βρέθηκε στην έρημο της Ιουδαίας

Οι επιστήμονες αναβίωσαν έναν μυστηριώδη σπόρο 1.000 ετών που ανακαλύφθηκε στην έρημο της Ιουδαίας - και το δέντρο που αναπτύχθηκε από αυτόν θα μπορούσε να ανήκει σε μια χαμένη γενεαλογία που αναφέρεται στη Βίβλο, λένε.

Σύμφωνα με το LiveScience, οι ερευνητές χρειάστηκαν σχεδόν 14 χρόνια για να αναπτύξουν ένα δέντρο από τον αρχαίο σπόρο, τον οποίο οι αρχαιολόγοι ανέσκαψαν από μια σπηλιά στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Το κρυπτογραφημένο δείγμα, που ονομάστηκε «Sheba», έχει τώρα ύψος περίπου 3 μέτρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιστήμονες μπορούν επιτέλους να περιγράψουν τα πλήρη χαρακτηριστικά του. Μπόρεσαν επίσης να πραγματοποιήσουν αναλύσεις DNA, χημικές και ραδιοάνθρακα στο δέντρο, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την προέλευσή του, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό Communications Biology.

Ο σπόρος από τον οποίο αναπτύχθηκε το Sheba χρονολογείται μεταξύ του 993 και του 1202 μ.Χ., σύμφωνα με τη μελέτη. Πιθανότατα επιβίωσε από έναν πληθυσμό δέντρων που έχει πλέον εξαφανιστεί και υπήρχε στο Νότιο Λεβάντε, μια περιοχή που περιλαμβάνει το σημερινό Ισραήλ, την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, και είναι ο πρώτος του είδους του που βρέθηκε εκεί.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ερευνητές λένε ότι το πλήρως ανεπτυγμένο δείγμα θα μπορούσε να είναι η πηγή του βιβλικού «tsori» - ενός ρητινώδους εκχυλίσματος που συνδέεται με τη θεραπεία στη Γένεση, τον Ιερεμία και τον Ιεζεκιήλ.

«Η ταυτότητα του βιβλικού “tsori” (που μεταφράζεται στα ελληνικά ως «βάλσαμο») είναι εδώ και καιρό αντικείμενο συζήτησης», γράφουν οι ερευνητές στη μελέτη. Η ουσία συνδέεται με την ιστορική περιοχή της Γκιλεάδ, η οποία βρίσκεται ανατολικά του ποταμού Ιορδάνη μεταξύ του ποταμού Γιαρμούκ και του βόρειου άκρου της Νεκράς Θάλασσας. Τώρα, έχοντας αναβιώσει το Sheba, η ομάδα πιστεύει ότι έχει επιτέλους διαλευκάνει το μυστήριο πίσω από το βιβλικό tsori.

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν ότι το Sheba ανήκει στο γένος Commiphora, το οποίο ανήκει στην οικογένεια του μύρου και του λιβανιού (Burseraceae) και περιλαμβάνει περίπου 200 ζωντανά είδη φυτών. Τα φυτά Commiphora βρίσκονται κυρίως στην Αφρική, τη Μαδαγασκάρη και την Αραβική Χερσόνησο. Παραμένει ασαφές σε ποιο είδος ανήκει το Sheba, επειδή το δέντρο δεν έχει ανθίσει και, επομένως, δεν έχει παραγάγει το αναπαραγωγικό υλικό που χρειάζονται οι επιστήμονες για να πραγματοποιήσουν πιο λεπτομερείς αναλύσεις.

Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να είναι σαφές είναι ότι το Sheba συγγενεύει στενά με τρία είδη Commiphora - C. angolensis, C. neglecta και C. tenuipetiolata - που βρίσκονται στη νότια Αφρική.

Το δέντρο έχει πολύ ασθενέστερους δεσμούς με τα είδη Commiphora που παράγουν αρωματικές ρητίνες, όπως το C. gileadensis, το οποίο ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι η ιστορική πηγή ενός πολύτιμου αρώματος και λιβανιού που ονομαζόταν «Ιουδαϊκό Βάλσαμο» ή «Βάλσαμο της Γιλιαδ» στην αρχαιότητα. Υπάρχουν όμως αμφιβολίες σχετικά με το φυτό που βρίσκεται πίσω από το αρχαίο βάλσαμο.

«Η αρχική μας υπόθεση ήταν ότι το «Sheba» θα μπορούσε να είναι υποψήφιο για το ιστορικό «Βάλσαμο της Ιουδαίας»», γράφουν οι ερευνητές στη μελέτη, αλλά η έλλειψη αρωματικών ενώσεων του δέντρου τους οδήγησε να αντικρούσουν αυτή την ιδέα. Αντιθέτως, οι αναλύσεις τους έδειξαν ότι το Sheba έχει πληθώρα φαρμακευτικών ιδιοτήτων, γεγονός που μαζί με άλλους παράγοντες - συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας στη βόρεια έρημο της Ιουδαίας όπου βρέθηκε ο σπόρος - υποδηλώνει ότι το δέντρο θα μπορούσε να είναι η προέλευση του βιβλικού tsori.

Η χημική ανάλυση των φύλλων και της ρητίνης του Sheba αποκάλυψε ότι το δέντρο είναι πλούσιο σε πεντακυκλικά τριτερπενοειδή, τα οποία είναι βιολογικά ενεργές ενώσεις με αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ιδιότητες. Τα φύλλα και οι βλαστοί είχαν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε σκουαλένιο, μια φυσική, λιπαρή ουσία με αντιοξειδωτικές και λειαντικές ιδιότητες για το δέρμα, σύμφωνα με τη μελέτη. Απαιτείται περαιτέρω εργασία για τον εντοπισμό μιας άλλης ένωσης με πιθανά αντικαρκινικά οφέλη στους ιστούς του δέντρου, σημείωσαν οι ερευνητές.

«Πιστεύουμε ότι αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν τη δεύτερη υπόθεσή μας, ότι το «Sheba» ... μπορεί να αντιπροσωπεύει μια εξαφανισμένη [γενεαλογική γραμμή] που κάποτε ήταν ενδημική σε αυτή την περιοχή, της οποίας η ρητίνη «tsori» που αναφέρεται στα βιβλικά κείμενα ήταν πολύτιμη, σχετιζόμενη με τη θεραπεία, αλλά δεν περιγράφεται ως αρωματική», έγραψαν.

Εν τω μεταξύ, η αναζήτηση της πηγής του ιστορικού Ιουδαϊκού Βάλσαμου συνεχίζεται. «Αν το βάλσαμο της Ιουδαίας επιβιώνει σήμερα ως ένα υπαρκτό είδος Commiphora, παραμένει η πιθανότητα οι επιστήμονες να μην το έχουν ακόμη αναγνωρίσει», έγραψαν οι ερευνητές.