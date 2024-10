Πέθανε ο ηθοποιός Κεν Πέιτζ

Άλλες ταινίες στις οποίες συμμετείχε ήταν οι: "Family Matters", "All Dogs Go to Heaven", "Sable", "Adventures in Wonderland" και "Dreamgirls".

Ωστόσο, η κληρονομιά του στο Μπρόντγουεϊ μπορεί να αφήσει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο ... έχοντας απεικονίσει το λιοντάρι στη θεατρική παραγωγή του 1975 του "The Wiz". Έπαιξε επίσης τον Nicely-Nicely Johnson στην αναβίωση του "Guys and Dolls" του Broadway το 1976 και το Old Deuteronomy στο "Cats" του Andrew Lloyd Webber το 1982. Ο θάνατός του έρχεται εν μέσω μιας άλλης απώλειας στην θεατρική οικογένεια του Μπρόντγουεϊ, του Tony Gavin Creel, ο οποίος επίσης πέθανε τη Δευτέρα, μετά από μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου.