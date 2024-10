Η σκανδαλώδης σχέση του Kanye West με τον Diddy: Από τη θερμή φιλία στα πάρτι «μαζικών βιασμών»

Η εκρηκτική διαμάχη του Kanye West και του P. Diddy έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο, αφού διαφώνησαν για κάτι μπλουζάκια του πρώτου το 2022.

Αλλά οι ίδιοι ήταν στο παρελθόν πολύ στενοί φίλοι και ο Diddy ήταν ένα από τα μόνα μεγάλα ονόματα της ελίτ της σόουμπιζ που υπερασπίστηκε τον Kanye σε προηγούμενες περιόδους διαμάχης.

Στο αποκορύφωμα της φιλίας τους, είπε ότι ο σταρ «μου άλλαξε τη ζωή» με τη μουσική του, ενώ ο Kanye ανταπόδωσε το κομπλιμέντο το 2022, όταν δήλωσε ότι ο Diddy «ενέπνευσε τόσες πολλές από τις επιλογές της ζωής μου» - υπονοώντας μάλιστα ότι ήταν μεγάλη επιρροή στο να παντρευτεί την πρώην σύζυγό του Kim Kardashian.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το παρελθόν τους βρίσκεται και πάλι υπό εξέταση με τον Kanye να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου σκανδάλου, αφού κατηγορείται ότι νάρκωσε και βίασε την πρώην βοηθό του, Lauren Pisciotta, σε ένα πάρτι με τον Diddy, ο οποίος βρίσκεται σήμερα φυλακισμένος περιμένοντας τη δίκη του.

Η Lauren μήνυσε τον Kanye τον Ιούνιο ισχυριζόμενη ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά και την παρακολουθούσε όσο δούλευε για εκείνον μεταξύ του 2021 και του 2022. Εκείνος απέρριψε τις κατηγορίες ως «αβάσιμες» και την κατηγόρησε για «εκβιασμό».

Το βράδυ της Παρασκευής όμως, η ίδια κατέθεσε μια νέα 88σέλιδη επικαιροποιημένη αγωγή, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι υποτιθέμενες ερωτικές εμμονές του ράπερ και το φετίχ που είχε να θέλει να κοιμάται με τις μητέρες των ερωτικών του στόχων.

Η Lauren κατηγόρησε τον Kanye ότι την νάρκωσε και την κακοποίησε σεξουαλικά σε ένα πάρτι που διοργάνωσε μαζί με τον Diddy, μαζί με μια σειρά άλλων σοβαρών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της σωματεμπορίας.

Η σχέση του Kanye West με τον Diddy ανά τα χρόνια

Ο Kanye και ο Diddy είχαν μακροχρόνιο δεσμό και ήταν συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον για πολλά χρόνια, με τον Diddy μάλιστα να αποδίδει στον Kanye τα εύσημα ότι «άλλαξε τη ζωή του κάνοντάς τον να ερωτευτεί ξανά το hip hop», πριν η φιλία τους χαλάσει.

Ο Kanye και ο Diddy - του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Sean John Combs - υποστήριζαν ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια συνεδριών στο στούντιο, εμφανίσεων στο κόκκινο χαλί και συχνά εμφανίζονταν μαζί σε πάρτι, συμπεριλαμβανομένων των διαβόητων «Diddy parties» που διοργάνωνε ο Diddy.

Μια φωτογραφία του Kanye και του Diddy με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι έγινε viral νωρίτερα φέτος, αφού ο σταρ συνελήφθη με κατηγορίες που περιλάμβαναν σωματεμπορία και εκβιασμό αλλά και φωτογραφίες του με διάφορες διασημότητες και πολιτικούς ήρθαν ξανά στην επιφάνεια.

Οι αυθεντικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο Getty Images, δείχνουν την ομάδα συγκεντρωμένη σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το 2007 προς τιμήν της μητέρας του πρίγκιπα Χάρι, της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Στη δεκαετία του 2010, συνεργάστηκαν καλλιτεχνικά, με τον Diddy να έχει αναλάβει την παραγωγή του τραγουδιού «All Day» του Kanye το 2015.

Την ίδια χρονιά ανακοινώθηκε ότι ο West θα εντασσόταν στην ομάδα υπερπαραγωγών του Diddy, «The Hitmen», για να δουλέψουν στο άλμπουμ «Making Money Mitch».

Ο Diddy και ο Kanye έχουν επίσης φωτογραφηθεί με τον Justin Bieber όλα αυτά τα χρόνια, γεγονός που έφερε και αυτό μια διαμάχη μετά την ανάδυση ενός βίντεο με τον Diddy να καυχιέται για τα σχέδιά του να κάνει «πολύ τρελά πράγματα» και να «βρει κορίτσια» με τον έφηβο Justin από το 2009.

Τον Μάρτιο του 2016, ο Justin μοιράστηκε μια φωτογραφία του μάνατζέρ του Scooter Braun, του ίδιου, του Kanye και του Diddy να προσεύχονται στα παρασκήνια μιας συναυλίας. Σε μια άλλη φωτογραφία συμμετέχει και η Kim Kardashian.

Παράλληλα, έγραψε: «Ο θείος puff και ο Yeezy ευχαριστούν τον Ιησού».

Στην εικόνα, ο Justin φοράει ένα μπλουζάκι Tupac, κάτι που μπορεί να αποδείχθηκε αμήχανο λόγω του γεγονότος ότι ο Diddy και ο Tupac ήταν μέλη αντίπαλων συμμοριών πριν ο τελευταίος πεθάνει από πυροβολισμό το 1996.

«Αυτός ενέπνευσε τόσες πολλές από τις επιλογές μου»

Οι δύο τους ήταν κοντά μέχρι και το 2022, όταν ο Kanye απένειμε στον Diddy το βραβείο Lifetime Achievement Award στα BET Awards.

Ο Kanye, ο οποίος επέλεξε μια τυπικά εκκεντρική εμφάνιση για την περίσταση, αποκάλυψε ότι ο Diddy ήταν το είδωλό του.

Ανακαλώντας στη μνήμη του πώς έπαιζε τη μουσική του όταν μεγάλωνε, ο Kanye θυμάται ότι σκεφτόταν: «Απλά πρέπει να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης».

«Βλέπετε λέω αγαπημένος καλλιτέχνης - τα πάντα, όχι συγκεκριμένα την παραγωγή, αλλά το ταξίδι. Τότε υπήρχαν τόσοι πολλοί κανόνες στο χιπ-χοπ και αυτός τους έσπασε όλους».

Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ενέπνευσε τον γάμο του με την πρώην σύζυγό του Kim Kardashian, λέγοντας: «Τον επισκέπτομαι για συμβουλές μέχρι σήμερα. Αυτός ενέπνευσε τόσες πολλές από τις επιλογές μου. Πολλές από τις επιλογές της ζωής μου. Τις επιλογές της συζύγου μου».

Ο Kanye ήταν παντρεμένος με την Kim από το 2014 έως το 2022. Έχουν τέσσερα παιδιά: την 11χρονη North, τον 9χρονο Saint, την 7χρονη Chicago και τον 5χρονο Psalm.

Η δήλωση του Diddy για τον Kanye

Το 2009, ο Diddy είχε πει ότι ο Kanye ήταν αυτός που τον έκανε να αγαπήσει ξανά το χιπ χοπ, αφού παρακολούθησε μια συναυλία του.

Είχε πει: «Το 1986 είδα τους “Run DMC” στο “The Garden” στην περιοδεία τους “Hell” και εκείνη την ημέρα άρχισα να ονειρεύομαι και είπα ότι μια μέρα θέλω να είμαι πάνω σε εκείνη τη σκηνή, εκεί ακριβώς που βρίσκεται ο Run, κρατώντας αυτά τα Adidas στον αέρα».

«Σκέφτηκα ότι μια μέρα θέλω να είμαι εγώ αυτός και 12 χρόνια αργότερα ήμουν εγώ, έκανα sold out στο «The Garden» τρεις διαφορετικές φορές. Boom. Εκείνη τη μέρα ερωτεύτηκα το χιπ χοπ».

«Ο χρόνος πέρασε από τότε, απέκτησα πολλή δόξα, τύχη και πολλές ευλογίες και επιτυχίες. Μερικές φορές στο «παιχνίδι» κουράζεσαι και δεν εμπνέεσαι από τους δίσκους που δεν λένε πραγματικά τίποτα, χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω όλους εσάς που τους κάνετε. Αυτοί οι δίσκοι δεν λένε τίποτα».

«Οπότε μπορεί να μην εμπνέεστε και να χάσετε λίγο την αγάπη σας, θα εξακολουθείτε να αγαπάτε το χιπ χοπ, αλλά ίσως να μην είστε τόσο ερωτευμένοι όσο ήσασταν την πρώτη φορά που τη γνωρίσατε».

«Boom. Τις προάλλες πηγαίνω στη συναυλία του Kanye West και πηγαίνω εκεί για να δω τον Kanye να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν έχω τίποτα άλλο παρά υψηλές προσδοκίες και η συναυλία πραγματικά άλλαξε τη ζωή μου. Δεν θα πω ψέματα, εντυπωσιάστηκα και εμπνεύστηκα τόσο πολύ»

«Ήταν πανέμορφο και ερωτεύτηκα ξανά το χιπ χοπ και θέλω να σου πω ευχαριστώ Kanye που μου το έδωσες αυτό. Είναι σημαντικό να ξέρει ο κόσμος ότι έκανες το δικό σου γ****** πράγμα. Αυτό είναι από τον έναν αδελφό στον άλλο»

«Αλλά πρέπει να το πούμε αυτό ο ένας στον άλλον, μου έδωσες ένα δώρο και μας έδωσες σε όλους μας πολλά. Ένα δώρο. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Το εκτιμούμε, το εκτιμώ. Απλά το κρατάω αληθινό. Αυτό είναι όλο».

Η δημόσια διαμάχη των ράπερ

Οι άλλοτε στενοί φίλοι έχουν πλέον διαμάχη από τον Οκτώβριο του 2022, αφού ο Diddy δυσανασχέτησε με το γεγονός ότι ο Kanye έβγαλε κάποια μπλουζάκια που έγραφαν πάνω «White Lives Matter»

Πριν ξεκινήσει η διαμάχη τους, ο Diddy ήταν ένας από τους μοναδικούς διάσημους φίλους του Kanye που υπερασπίστηκε την όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του και τις αναρτήσεις του στα social media, αποκαλώντας τον «ελεύθερο στοχαστή» και επιμένοντας ότι το μήνυμα του ράπερ είχε «παρερμηνευτεί».

Ωστόσο, ο Diddy τράβηξε τη γραμμή με τα αμφιλεγόμενα μπλουζάκια, καθώς ήρθε σε απευθείας επαφή με τον Kanye και μοιράστηκε τους ενδοιασμούς του για τα μπλουζάκια, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαφωνία μέσω μηνυμάτων.

Ο Diddy κάθισε για μια συνέντευξη στο «The Breakfast Club» το 2022 και χαρακτήρισε τα μπλουζάκια του Kanye «κουφά».

Ο Kanye δεν ήταν οπαδός της γνώμης του Diddy για το θέμα αυτό και οι δυο τους μπήκαν σε έναν πολυδιαφημισμένο καυγά μέσω μηνυμάτων - με τον καυγά τους να έρχεται λίγους μήνες αφότου ο Kanye απένειμε βραβείο στον Diddy για το έργο ζωής του στα βραβεία BET.

«Πουλάω αυτά τα μπλουζάκια. Κανείς δεν μπαίνει ανάμεσα σε μένα και τα χρήματά μου. Αυτός είναι ο παππούς μου που σου στέλνει μήνυμα τώρα. Μην μου ξανατηλεφωνήσεις με τέτοιες μ******, εκτός αν είσαι έτοιμος να μου δώσεις το πράσινο φως.», φέρεται να έστειλε μήνυμα ο Kanye.

Και στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν λίγο πιο περίεργα με τον Kanye να στέλνει μήνυμα: «Από σεβασμό για όλα όσα σήμαινες για μένα θα είμαι ήσυχος. Αλλά τώρα ξέρω πώς έχω πληγώσει ανθρώπους που αγαπώ με απειλές».

Σε ένα επόμενο μήνυμα ο Kanye χλεύασε τον φίλο του: «Έλα να μου κάνεις κάτι παράνομο τώώώώώρα σε παρακαλώώώώώ».

Στη συνέχεια δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από αυτά τα μηνύματα στη σελίδα του στο Instagram και έγραψε στη λεζάντα: «Ο Θεός είναι αγάπη. Ο αδερφός μου μου μίλησε άσχημα, αλλά εξακολουθώ να τον αγαπώ».

Τελικά ο Diddy απάντησε: «Μόλις προσγειωθώ θα συναντηθούμε πρόσωπο με πρόσωπο!!! Στείλε μου μια διεύθυνση».

Ο Diddy προσπάθησε να λογικευτεί με τον Kanye.

«Ν***** στείλε μου μια διεύθυνση', επέμεινε ο Diddy μέσω μηνύματος. «Ας σταματήσουμε να παίζουμε αυτά τα παιχνίδια στο διαδίκτυο. Και μην αισθάνεσαι ότι απειλείσαι. Θα είσαι μια χαρά. Μόνο αγάπη».

«Αυτό δεν είναι παιχνίδι», απάντησε ο Kanye. «Θα σε χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα για να δείξω στους Εβραίους που σου είπαν να μου τηλεφωνήσεις ότι κανείς δεν μπορεί να με απειλήσει ή να με επηρεάσει. Σου είπα ότι αυτό ήταν πόλεμος. Τώρα πήγαινε να βρεις καμιά δουλειά».

Όταν δημοσίευσε το στιγμιότυπο της οθόνης στο Instagram έγραψε στη λεζάντα: «Ο Ιησούς είναι Εβραίος».

«Προσπαθώ απλώς να σου μιλήσω ως μαύρος άνθρωπος», παρακάλεσε ο Diddy. «Και σου μιλάω επειδή αυτό βλάπτει τους ανθρώπους μας. Σταμάτα».

Ο Kanye απάντησε: «Οτιδήποτε στείλεις με μήνυμα θα το δημοσιεύσω. Σας αγαπώ. Και εσείς παιδιά μου ραγίζετε την καρδιά. Δέχομαι τη συγγνώμη σας εκ των προτέρων».

Με το «εσείς παιδιά», σύμφωνα με την Daily Mail, φαίνεται ότι αναφερόταν τόσο στον Diddy όσο και στον Boosie Badazz, ο οποίος έχει επίσης επικρίνει τα μπλουζάκια του White Lives Matter.

Ανεβάζοντας αυτά τα κείμενα στο Instagram, έγραψε: «Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ».

Η συνάντηση τον Μάρτιο του 2024

Τον Μάρτιο του 2024, οι θαυμαστές άρχισαν να κάνουν εικασίες σχετικά με το αν η διαμάχη τελείωσε, αφού ο Diddy παρακολούθησε το show του Kanye και του Ty Dolla $ign στο «Rolling Loud» στο Λος Άντζελες.

Αν και αργότερα ακούστηκε ότι ο Kanye «αρνήθηκε» να συναντήσει τον Diddy, ο οποίος παρευρέθηκε με τα παιδιά του, για να πει ένα γεια μετά το σόου.

Το TMZ ανέφερε τότε ότι ο Diddy είχε παρευρεθεί στην εκδήλωση για να παρακολουθήσει την εμφάνιση του Kanye και ενημέρωσε τη συνοδεία του ράπερ ότι ήθελε να πει ένα γεια στον West προσωπικά.

Όμως, όταν ο 46χρονος Kanye ενημερώθηκε για το αίτημα του Diddy, φέρεται να μην ενδιαφέρθηκε να μιλήσει μαζί του. Τουλάχιστον, φέρεται να μην ενθουσιάστηκε με την προοπτική να δει τον Diddy.

Τελικά, ο Diddy δεν συνάντησε ποτέ τον West, δήλωσαν πηγές στο πρακτορείο.

Ο Kanye κάνει αναφορά στις κατηγορίες του Diddy σε τραγούδι

Έναν μήνα αργότερα, ο Kanye φάνηκε να αναφέρεται στο σκάνδαλο του Diddy στο remix του στο τραγουδιού «Like That» των Future, Metro Boomin και Kendrick Lamar.

Στο remix, ο Kanye φαίνεται να αναφέρθηκε στην έρευνα που γίνεται για τον Diddy για τη σωματεμπορία.

'Can't stop, won't stop/ I just f***** your b**** in a Sean John tank top (αναφερόμενος στην εταιρία ρούχων του Diddy), ραπάρει ο Kanye.

Έναν μήνα νωρίτερα, ομοσπονδιακοί πράκτορες έκαναν έφοδο στα σπίτια του Diddy στο Μαϊάμι και το Λος Άντζελες, εν μέσω της έρευνας για τη σωματεμπορία.

Ο 54χρονος μεγιστάνας της μουσικής βρίσκεται επί του παρόντος υπό ομοσπονδιακή κράτηση εν μέσω σοβαρών κατηγοριών για σωματεμπορία και διαφόρων αστικών μηνύσεων.

«Είναι τόσο ισχυρός. Όλοι φοβόντουσαν να του σταθούν εμπόδιο»

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο People, η φήμη του συνεχίζει να προκαλεί φόβο σε πολλούς στη βιομηχανία, αντανακλώντας τη διαρκή εμβέλεια της επιρροής του.

«Είναι τόσο ισχυρός. Όλοι φοβόντουσαν να του σταθούν εμπόδιο», υποστήριξε η πηγή «Ακόμα κι αν είναι πίσω από τα κάγκελα τώρα, εξακολουθεί να είναι τόσο ισχυρός. Όλοι το ξέραμε αυτό, ακόμα και τότε».

Η πηγή πρόσθεσε: «Είναι απίστευτα έξυπνος, γνωρίζει πολλούς ανθρώπους και έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους - οπότε πολλοί άνθρωποι του χρωστάνε. Το ξέρει αυτό».

Η πηγή συνέχισε λέγοντας ότι η εμμονή του Diddy με τον έλεγχο συχνά αποδίδεται στη δημιουργική του ιδιοφυΐα.

Το βίντεο του 2009 με τον Justin Bieber

Η αναφορά έρχεται μετά από σχετικό υλικό που δείχνει τον Diddy να καυχιέται για τα σχέδιά του να κάνει «τρελά πράγματα» και να «βρει κορίτσια» με τον έφηβο Justin Bieber, το οποίο αναδύθηκε στο διαδίκτυο μετά τη σύλληψη του μουσικού μεγιστάνα.

Ο άλλοτε στενός δεσμός του σταρ της ραπ με τον Bieber έχει βρεθεί υπό έντονο έλεγχο τις τελευταίες εβδομάδες - με τα ανησυχητικά βίντεο του τότε 15χρονου Bieber να περνάει «48 ώρες με τον Diddy» να κυκλοφορούν εν μέσω των πολυάριθμων καταγγελιών που έχουν γίνει εναντίον του ιδρυτή της Bad Boy Records.

Στο βίντεο, ο Diddy στέκεται δίπλα στο νεαρό σταρ της ποπ, που σήμερα είναι 30 ετών, και λέει στην κάμερα: «Περνάει 48 ώρες με τον Diddy, το πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε δεν μπορούμε να το αποκαλύψουμε. Αλλά είναι σίγουρα το όνειρο ενός 15χρονου».

«Μου έχει δοθεί η επιμέλειά του. Έχει υπογράψει συμβόλαιο με τον Usher και είχα τη νομική κηδεμονία του Usher όταν έκανε το πρώτο του άλμπουμ».

Ο Diddy συνέχισε: «Δεν έχω τη νόμιμη κηδεμονία του [Bieber] αλλά για τις επόμενες 48 ώρες είναι μαζί μου και θα κάνουμε τρελά πράγματα».

Ο Bieber φαίνεται να φοράει ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ και ένα μοβ πουκάμισο, ενώ χαμογελάει και κοιτάζει τον Diddy καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο, κάνοντας μικρά σχόλια όπως «ναι» και «φουλ τρελά».

Στη συνέχεια, ο Diddy ρώτησε τον Bieber τι θέλει να κάνει, με τον έφηβο να απαντά: «Πάμε να βρούμε μερικά κορίτσια».

«Γι' αυτό ακριβώς μιλάω» απάντησε ο Diddy.

Το βίντεο ανέβηκε στο επίσημο κανάλι του Bieber στο YouTube τον Νοέμβριο του 2009.

Η δίκη

Τον περασμένο μήνα, ο Diddy συνελήφθη με κατηγορίες για σωματεμπορία και εκβιασμό και κρατείται στη διαβόητη φυλακή της Νέας Υόρκης χωρίς εγγύηση.

Η υπόθεσή του ανατέθηκε την Πέμπτη στον ομοσπονδιακό δικαστή Arun Subramanian χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση, ανέφερε το CNN.

Αρχικά την υπόθεση είχε αναλάβει ο δικαστής Άντριου Κάρτερ, ο οποίος του αρνήθηκε δύο φορές την καταβολή εγγύησης, παρά το γεγονός ότι ο ράπερ χρησιμοποίησε ως εγγύηση τα σπίτια του ίδιου και της μητέρας του στο Μαϊάμι - αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Diddy έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες που περιγράφουν λεπτομερώς τις υποθέσεις που χρονολογούνται από το 2008 και τον κατηγορούν ότι κακοποιούσε, απειλούσε και εξανάγκαζε γυναίκες επί χρόνια «για να εκπληρώσει τις ερωτικές του επιθυμίες, να προστατεύσει τη φήμη του».

Πηγή: Daily Mail

