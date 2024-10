Λίαμ Πέιν: Οι «δαίμονες» που τον κυνηγούσαν και η σοκαριστική ομολογία - «Είχα πιάσει πάτο...»

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, Λίαμ Πέιν που πέθανε σε ηλικία 31 ετών πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε κρίση, λέει αποκλειστικά στην Page Six πηγή που γνώριζε το πρώην μέλος του One Direction.

«Ο Λίαμ βίωνε περιόδους καταστροφικής συμπεριφοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μιλούσε ανοιχτά για τις μάχες του, αλλά προσπάθησε να τις υποβαθμίσει κατά καιρούς. Οι δαίμονές του ήταν πολύ χειρότεροι από ό,τι άφηνε να φανεί».

Ο Πέιν πέθανε την Τετάρτη στο Μπουένος Άιρες αφού έπεσε από τον τρίτο όροφο ενός ξενοδοχείου. Ήταν 31 ετών. Τα αίτια του θανάτου δεν έγιναν γνωστά αμέσως, αλλά η αστυνομία είπε ότι ο τραγουδιστής του «Strip That Down» μπορεί να ήταν «υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ» πριν πέσει από το μπαλκόνι του δωματίου του και υποστεί «εξαιρετικά σοβαρούς» και τελικά θανατηφόρους τραυματισμούς.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Πέιν δημοσίευσε ένα βίντεο στο Snapchat λέγοντας ότι περνούσε μια «υπέροχη μέρα στην Αργεντινή» με την κοπέλα του, Κέιτ Κάσιντι, αλλά φαινόταν ότι ήταν παλιά πλάνα, καθώς η 25χρονη influencer επέστρεψε στο σπίτι της στη Φλόριντα μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τον λογαριασμό της στο TikTok.

Ο Άγγλος ποπ σταρ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στο «X Factor» το 2008 ως το πέμπτο μέλος των One Direction, είχε μιλήσει ειλικρινά τα τελευταία χρόνια για την καταπολέμηση του εθισμού και των προβλημάτων ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο Πέιν είπε σε ένα podcast το 2021 ότι έπιασε «πάτο» και βίωσε «αυτοκτονικό ιδεασμό» κατά τη διάρκεια της θητείας του στην κορυφαία μπάντα που διαλύθηκε το 2016 και περιλάμβανε επίσης τους Χάρι Στάιλς, Νάιλ Χόραν και Λούις Τόμλινσον. (Ο Zάιν Μάλικ αποχώρησε από το γκρουπ το 2015.)

Όμως, ο ερμηνευτής του «Stack It Up», ο οποίος είχε αποκτήσει έναν 7χρονο γιο ονόματι Bear με την πρώην αγαπημένη του Σέριλ Κόουλ, ανακοίνωσε το 2023 ότι είχε πάει σε αποτοξίνωση και ήταν πάνω από 100 ημέρες νηφάλιος. Έκανε μια από τις τελευταίες του δημόσιες εμφανίσεις στις 2 Οκτωβρίου, ενώ παρακολουθούσε τη συναυλία του Χόραν στο Μπουένος Άιρες, σε μία κίνηση συμφιλίωσης, αφότου διέλυσε τους One Direction κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης του 2022.