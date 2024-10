Λίαμ Πέιν: Η τελευταία φωτογραφία, η συντετριμμένη οικογένεια και οι μαρτυρίες γειτόνων

Η οικογένεια του Λίαμ Πέιν δήλωσε σήμερα ότι είναι «εντελώς συντετριμμένη» μετά τον τραγικό θάνατο του τραγουδιστή σε ηλικία μόλις 31 ετών.

«Είμαστε συντετριμμένοι. Ο Λίαμ θα ζει για πάντα στις καρδιές μας και θα τον θυμόμαστε για την ευγενική, αστεία και γενναία ψυχή του.

«Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον όσο καλύτερα μπορούμε ως οικογένεια και ζητάμε ιδιωτικότητα και χώρο σε αυτή την άσχημη στιγμή».

Ο θείος του Πέιν, Ρότζερ Χάρις, δήλωσε επίσης: «Είμαστε όλοι βαθιά θλιμμένοι και προσπαθούμε να το αποδεχτούμε. Ελπίζω όλοι να τους δώσουν λίγη ησυχία και να τους επιτρέψουν να το αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω».

Μιλώντας στο σπίτι της οικογένειάς του στο Wolverhampton, ένας άλλος συγγενής δήλωσε: «Είμαστε εντελώς συντετριμμένοι από την είδηση».

Το πρώην μέλος των One Direction υπέστη κάταγμα στο κρανίο μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου Casa Sur Palmero στο Μπουένος Άιρες λίγο μετά τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα) χθες το απόγευμα.

Οι μεγαλύτερες αδελφές του Πέιν, η Νίκολα και η Ρουθ, έφτασαν στο σπίτι τους στο Codsall νωρίς σήμερα το πρωί. Ο μουσικός μεγάλωσε στο Wolverhampton με τη μητέρα του Κάρεν, νοσοκόμα, και τον πατέρα του Τζεφ, μάστορα, μαζί με τις δύο μεγαλύτερες αδελφές του.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Πριν από εννέα εβδομάδες ο Τζεφ δημοσίευσε μια φωτογραφία του γιου του με τη λεζάντα να λέει: «#like if you love my son!» (κάντε λάικ αν αγαπάτε τον γιο μου!) - μια ανάρτηση που έκτοτε έχει κατακλυστεί από μηνύματα συλλυπητηρίων για την οικογένειά του.

Οι γείτονες δήλωσαν ότι οι γονείς του Πέιν έφυγαν από τη μονοκατοικία τους χθες το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα, ενώ δύο γυναίκες, που πιστεύεται ότι είναι οι αδελφές του, εθεάθησαν να μπαίνουν στο ακίνητο στις 9 το πρωί σήμερα.

Ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, δήλωσε: «Τους είδαμε να φεύγουν βιαστικά γύρω στα μεσάνυχτα χθες το βράδυ, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είχαν βαλίτσες».

«Δεν μπορoύμε να φανταστούμε τι περνούν. Ξέρω ότι ο Λίαμ ήθελε να επιστρέφει εδώ όταν μπορούσε. Θα είναι εντελώς συντετριμμένοι καθώς ήταν πολύ δεμένοι».

«Η πόλη του είχε πάντα μια θέση στην καρδιά του. Η κοινότητα είναι συντετριμμένη. Νομίζω ότι οι αδελφές του είναι εκεί τώρα, οι καρδιές μας είναι μαζί τους».

Ένας δεύτερος γείτονας είπε: «Νομίζω ότι έφυγαν χθες το βράδυ γύρω στις 12 το βράδυ. Οι γονείς δεν είναι εδώ. Το μόνο που μπορώ να πω πραγματικά είναι συλλυπητήρια σε αυτούς». Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Είναι τόσο, τόσο λυπηρό. Είναι τόσο καλή οικογένεια». «Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Λίαμ και όταν επέστρεφε για τις γιορτές των Χριστουγέννων χαιρετούσε πάντα όταν περνούσε με το αυτοκίνητο». «Ήξερες ότι ήταν αυτός, επειδή ερχόταν με τη Σέριλ στη μαύρη Lamborghini του».

Η τελευταία φωτογραφία του Λίαμ Πέιν

Μια φωτογραφία του Λίαμ Πέιν που φαίνεται να επιστρέφει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Μπουένος Άιρες φέρεται να είναι η τελευταία του τραγουδιστή πριν πέσει από το μπαλκόνι.

Η φωτογραφία που μεταδόθηκε από το τοπικό δίκτυο America TV φαίνεται να δείχνει τον Πέιν να φοράει ένα λευκό αμάνικο μπλουζάκι με τα τατουάζ του να είναι ορατά. Ένας παρουσιαστής δήλωσε ότι ήταν η τελευταία φορά που ο πρώην τραγουδιστής των One Direction εθεάθη ζωντανός πριν μπει στο ασανσέρ για το δωμάτιό του.

Με πληροφορίες από Daily Mail

Σχετικές ειδήσεις