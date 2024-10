Οι άγνωστες φωτογραφίες Γουίλιαμ και πριγκίπισσας Νταϊάνα σε καταφύγιο αστέγων

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ σε συνέντευξη του για τους λογαριασμούς ντοκιμαντέρ μίλησε για το πώς μια δυνατή παιδική εμπειρία με τον αδελφό του Χάρι και την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα, τη μητέρα του, τον βοήθησε να εξελίξει το έργο του για την καταπολέμηση των αστέγων.

Στο επικείμενο ντοκιμαντέρ του πρίγκιπα Γουίλιαμ, «Prince William: We Can End Homelessness», ο 42χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου θυμάται ότι επισκέφθηκε το The Passage, μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση για τους άστεγους, μαζί με την πριγκίπισα Νταϊάνα.

Ο Γουίλιαμ επισκέφθηκε για πρώτη φορά το φιλανθρωπικό ίδρυμα όταν ήταν 11 ετών.

«Η μητέρα μου με πήγε στο The Passage- πήγε και τον Χάρι και εμένα εκεί», λέει ο Γουίλιαμ στο απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ.

«Δεν είχα πάει ποτέ πριν σε κάτι τέτοιο και ήμουν λίγο ανήσυχος για το τι να περιμένω».

«Θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή σκεφτόμουν κάπως έτσι: “Λοιπόν, αν όλοι δεν έχουν σπίτι, θα είναι όλοι πολύ λυπημένοι”. Αλλά ήταν απίστευτο το πόσο χαρούμενο ήταν το περιβάλλον», συνέχισε ο William.

«Θυμάμαι ότι είχα κάποιες καλές συζητήσεις απλά παίζοντας σκάκι και κουβεντιάζοντας. Τότε ήταν που συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι εκεί έξω που δεν έχουν την ίδια ζωή με σένα».