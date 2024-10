Λύθηκε το μυστήριο του αιώνα: Αυτός ήταν ο δολοφόνος Zodiac - Είχε σκοτώσει και την «Μαύρη Ντάλια»

Ο άντρας που πιστεύει ότι ο πατέρας του είναι ο διαβόητος δολοφόνος του Zodiac και δολοφόνος της Μαύρης Ντάλιας λέει ότι έχει αποκαλύψει 32 «υπογραφές εγκλήματος» που αποδεικνύουν ότι τα εγκλήματα έγιναν από το ίδιο άτομο.

Ο συνταξιούχος ντετέκτιβ του LAPD Steve Hodel πιστεύει ότι οι μακάβριες ομοιότητες μεταξύ των δολοφονιών καταδεικνύουν ότι διαπράχθηκαν από τον πατέρα του, τον Dr George Hodel - όχι τον Arthur Leigh Allen, ο οποίος είναι το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ του Netflix.

Το This Is The Zodiac Speaking διερευνά τη θεωρία ότι ο πρώην δάσκαλος του σχολείου Άλεν διέπραξε τις οκτώ δολοφονίες στο Bay Area της Καλιφόρνια, τη δεκαετία του 1960, προτού χλευάσει την τοπική αστυνομία και τις εφημερίδες με κωδικοποιημένα γράμματα.

Αλλά ο Steve Hodel, ο οποίος έχει δημοσιεύσει πολλά βιβλία για τα υποτιθέμενα εγκλήματα του πατέρα του, συμπεριλαμβανομένων των Black Dahlia Avenger και Most Evil I and II, λέει ότι συγκέντρωσε αρκετά στοιχεία στην 25χρονη έρευνά του για να αποδείξει ότι ο πατέρας του ήταν υπεύθυνος για τα άλυτα. δολοφονίες.

Ο βετεράνος ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών δεν είχε καμία υποψία ότι ο πατέρας του θα μπορούσε να ήταν δολοφόνος μέχρι μετά τον θάνατό του το 1999, σε ηλικία 91 ετών, όταν η ετεροθαλής αδερφή του ανέφερε ότι ήταν ύποπτος για τη δολοφονία της Μαύρης Ντάλια.

Η Μαύρη Ντάλια ήταν μια διάσημη ανεξιχνίαστη υπόθεση του Λος Άντζελες κατά την οποία μια 22χρονη γυναίκα ονόματι Elizabeth Short δολοφονήθηκε, το σώμα της διχοτομήθηκε και ακρωτηριάστηκε και το πρόσωπό της κόπηκε από αυτί σε αυτί το 1947.

Ο Steve ξεκίνησε να ερευνήσει τη δολοφονία αρχικά για να καθαρίσει τον πατέρα του από οποιεσδήποτε διασυνδέσεις - και σοκαρίστηκε όταν στοιχεία - όπως ομοιότητες χειρογράφου, γνώση περίπλοκων χειρουργικών διαδικασιών και σύνδεσμοι με το θύμα - έδειχναν ότι η αδελφή του είχε δίκιο.

Μετά τη δημοσίευση του πρώτου του βιβλίου, ο Steve ανακάλυψε κρυμμένα στοιχεία στα αρχεία του εισαγγελέα του Λος Άντζελες που αποδείκνυαν ότι ο πατέρας του ήταν ένας από τους κύριους υπόπτους για τη δολοφονία και πώς οι αστυνομικοί είχαν παραβιάσει το σπίτι του καθώς προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν στοιχεία εναντίον του.

Με τα χρόνια, άρχισε να ανακαλύπτει τις σχέσεις του πατέρα του με άλλους φόνους - συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών του Zodiac - και τώρα πιστεύει ότι ο πατέρας του ήταν ένας από τους χειρότερους κατά συρροή δολοφόνους που έχει δει ποτέ ο κόσμος - υπεύθυνος για 50 εγκλήματα σε μια περίοδο 50 ετών.

Πιστεύει ότι ο πατέρας του σκότωσε συνολικά 16 γυναίκες - συμπεριλαμβανομένου του Short - μεταξύ 1943 και 1950 ως δολοφόνος του «Εκδικητή της Μαύρης Ντάλιας» προτού κάνει ένα κενό 16 ετών και επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του ως Zodiac μεταξύ 1966 και 1969.

Έχει συλλέξει σελίδες αποδεικτικών στοιχείων που συνδέουν τον πατέρα του με τα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων ομοιοτήτων χειρογράφου, συνδέσμων με τον κόσμο της σουρεαλιστικής τέχνης που αγαπούσε ο πατέρας του και την εντυπωσιακή φυσική ομοιότητα μεταξύ του πατέρα του και των αστυνομικών σκίτσων του δολοφόνου του Zodiac.

«Το τελευταίο και πιθανώς το πιο ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο που έχω είναι οι υπογραφές του εγκλήματος», είπε ο Στιβ.

«Κανονικά, όταν εξετάζετε ανεξιχνίαστες υποθέσεις, ειδικά έναν κατά συρροή δολοφόνο, αν λάβετε δύο, τρεις ή τέσσερις υπογραφές εγκλήματος που είναι παρόμοιες - θα το ρίξετε προσεκτικά.

«Έχω συγκεντρώσει 32 βασικές υπογραφές που συγκρίνουν τη μαύρη Ντάλια με το Zodiac.

«Ενώ μερικά από αυτά τα πρότυπα υπογραφής εγκλήματος MO, εάν απομονωθούν, θα μπορούσαν να θεωρηθούν γενικά, σε συνδυασμό, γίνονται εξαιρετικά σπάνια.

«Στα είκοσι τέσσερα χρόνια μου στο LAPD, ερεύνησα περισσότερες από 300 ξεχωριστές ανθρωποκτονίες.

«Καμία από τις δολοφονίες δεν περιελάμβανε MO όπου ο ύποπτος έστελνε ένα χλευαστικό σημείωμα στον Τύπο ή την αστυνομία ή έστελνε απειλές στους γονείς του θύματος.

«Στην πραγματικότητα, δεν μπορώ να βρω ούτε έναν σύγχρονο κατά συρροή δολοφόνο πριν από τη δολοφονία του Zodiac το 1966 στο Riverside, ο οποίος να έχει χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο MO του χλευασμού της αστυνομίας και του Τύπου με επιστολές που περιέχουν προφανή ορθογραφικά λάθη, με μία μόνο εξαίρεση - τον Dr. George Hill Hodel. τη δεκαετία του 1940, αποκαλώντας τον εαυτό του «Εκδικητή της Μαύρης Ντάλιας».

«Πριν από αυτά τα εγκλήματα, πρέπει να πάμε άλλα 60 χρόνια πίσω στο 1888 και τον Τζακ-η-Ρίπερ του Λονδίνου».

Ο Steve είπε ότι ο πατέρας του ήταν ένας «πολυγενής κατά συρροή δολοφόνος» που έκανε «ασαφείς αναφορές στην τέχνη, τον πολιτισμό και τον κινηματογράφο» καθ' όλη τη διάρκεια των δολοφονιών του και των εκστρατειών συγγραφής επιστολών - και έβλεπε τον «φόνο ως ωραία τέχνη».

Ο κατάλογος των "υπογραφών εγκλήματος" περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο τόσο στις δολοφονίες της Μαύρης Ντάλια όσο και στις δολοφονίες του Zodiac, ο δολοφόνος δημιούργησε τη δική του εκστρατεία δημοσίων σχέσεων - στέλνοντας χλευαστικά γράμματα και μάλιστα έβγαζε το δικό του "εμπορικό όνομα": "Black Dahlia Avenger" και " "Zodiac" - και χρησιμοποίησε τον Τύπο για να προσπαθήσει να τρομοκρατήσει το κοινό.