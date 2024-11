Ρίτα Όρα: Ξέσπασε σε λυγμούς στα MTV μιλώντας για τον Λίαμ Πέιν - «Είχε τη μεγαλύτερη καρδιά»

Η Ρίτα Όρα απέτισε έναν εγκάρδιο φόρο τιμής στον Λίαμ Πέιν στα Μουσικά Βραβεία MTV Europe το βράδυ της Κυριακής. H 33χρονη σταρ της ποπ φιλοξένησε την απονομή των βραβείων στο Co-op Live στο Μάντσεστερ και έδωσε μια συγκινητική ομιλία για να τιμήσει τον πρώην τραγουδιστή των One Direction που πέθανε τον Οκτώβριο σε ηλικία 31 ετών.

Η τραγουδίστρια η οποία συνεργάστηκε με τον εκλιποντα στο σινγκλ «For You» του 2018 ξέσπασε σε κλάματα καθώς είπε: «Θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να θυμηθώ κάποιον πολύ, πολύ αγαπημένο σε εμάς. Τον χάσαμε πρόσφατα και ήταν μεγάλο μέρος του κόσμου του MTV και του κόσμου μου και νομίζω για πολλούς δικούς σας στο σπίτι και όλους μας εδώ απόψε.

«Ο Λίαμ Πέιν ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα. Είχε τη μεγαλύτερη καρδιά και ήταν πάντα ο πρώτος άνθρωπος που πρόσφερε βοήθεια με όποιον τρόπο μπορούσε. Έφερνε τόση χαρά σε κάθε δωμάτιο που έμπαινε και άφηνε το αποτύπωμά του στον κόσμο». Και πρόσθεσε: «Ας αφιερώσουμε λοιπόν λίγο χρόνο για να θυμηθούμε τον φίλο μας τον Λίαμ...»

Η Ρίτα ομολόγησε προηγουμένως ότι ήταν «συντετριμμένη» από το θάνατο του Λίαμ. Η ποπ σταρ απέτισε φόρο τιμής στον Πέιν στα social media τον Οκτώβριο, λέγοντας γλυκά ότι είχε «την πιο ευγενική ψυχή».

Έγραψε στο X: «Είμαι συντετριμμένη [emoji με ραγισμένη καρδιά] Είχε την πιο ευγενική ψυχή, δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Μου άρεσε τόσο πολύ να δουλεύω μαζί του - ήταν πολύ χαρούμενος που βρισκόταν στη σκηνή και εκτός σκηνής. Αυτή η τραγική είδηση ​​ραγίζει την καρδιά μου. Στέλνω όλη την αγάπη και τις προσευχές μου στην οικογένειά του και στους αγαπημένους του. Το τραγούδι μας For You αποκτά ένα εντελώς νέο νόημα για μένα τώρα. R.I.P»

Μίλησε επίσης για τον Λίαμ κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Η τραγουδίστρια συγκινήθηκε επίσης εμφανώς καθώς ερμήνευε μια διασκευή του σινγκλ τους. Ο Λίαμ Πέιν έπεσε από τον τρίτο όροφο στην αυλή του ξενοδοχείου Casa Sur στο Μπουένος Άιρες τον περασμένο μήνα.

Βρισκόταν στο Μπουένος Άιρες για να παρακολουθήσει τη συναυλία του πρώην συμπαίκτη του στους One Direction, Niall Horan. Ο Πέιν ήταν ένα από τα πέντε μέλη του συγκροτήματος των One Direction, που σχηματίστηκαν το 2010, όταν ο καθένας πέρασε από οντισιόν στο διαγωνισμό τραγουδιού The X Factor.

Το συγκρότημα έγινε γνωστό για τον ποπ ήχο και τις ρομαντικές του επιτυχίες όπως το What Makes You Beautiful. Είχαν έξι Top 10 επιτυχίες στα charts του Billboard μέχρι τη στιγμή που διαλύθηκαν το 2016 και μία μεγάλη βάση πιστών, πολλές από τις οποίες ήταν έφηβες που έγιναν γνωστές ως «Directioners».

Ο Payne είχε έναν επτάχρονο γιο, τον Bear Grey Payne, με την πρώην κοπέλα του, τη μουσικό Cheryl Cole από τις Girls Aloud. Ήταν κριτής του X Factor κατά τη διάρκεια της σεζόν των One Direction. Έχει επίσης επιζήσει από τους γονείς του, Geoff και Karen Payne, και τις δύο μεγαλύτερες αδερφές του, Ruth και Nicola.