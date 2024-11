Κάρολος: Τι σχέση έχει ένας... καταψύκτης με τα 76α γενέθλια του βασιλιά; Πώς θα γιορτάσει τη μέρα

Γνωστός εργασιομανής, ο Βασιλιάς Κάρολος θα περάσει τα γενέθλιά του στις 14 Νοεμβρίου αναδεικνύοντας ένα ειδικό έργο που αποτελεί κομβικό μέρος του έργου του Μπάκιγχαμ. Ο μονάρχης γίνεται 76 ετών στις 14 Νοεμβρίου και θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια από τότε που διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές του έτους. Θα περάσει τη μεγάλη μέρα επί τω έργω, εγκαινιάζοντας τα δύο πρώτα Coronation Food Hubs, ένα αυτοπροσώπως και ένα εικονικά, επιβεβαίωσε το παλάτι.

Η Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου σηματοδοτεί επίσης την πρώτη επέτειο του από το εγχείρημα του Καρόλου με τίτλο «Coronation Food Project» το οποίο επιδιώκει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της σπατάλης τροφίμων και των αναγκών σε τρόφιμα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι κόμβοι τροφίμων είναι μεγάλα κέντρα διανομής που έχουν σχεδιαστεί για να εξοικονομούν και να διακινούν τόνους πλεονάζοντος φαγητού.

Ο καταψύκτης που θα καταπολεμήσει την πείνα

Στις 14 Νοεμβρίου, ο κόμβος που θα επισκεφθεί ο Βασιλιάς θα φιλοξενήσει ένα φεστιβάλ πλεονάζοντος φαγητού, με γεύματα που έχουν δημιουργηθεί από τρόφιμα που διαφορετικά θα είχαν πάει χαμένα. Ο Κάρολος θα περιοδεύσει στις νέες εγκαταστάσεις, συναντώντας δικαιούχους και εκπροσώπους τραπεζών τροφίμων, σχολείων και κοινοτικών ομάδων, σύμφωνα με το παλάτι. Θα δει επίσης έναν πρόσφατα εγκατεστημένο βιομηχανικό καταψύκτη κατά την επίσκεψή του, ο οποίος θα αυξήσει τη χωρητικότητα κατά 400% — βελτιώνοντας σημαντικά την ικανότητα διατήρησης περισσότερων τροφίμων.

Τα δύο εγκαίνια των Food Hubs είναι τα πρώτα σε ένα δίκτυο κόμβων, ανέφερε το παλάτι. Το Coronation Food Project έχει ήδη εξοικονομήσει επιπλέον 940 τόνους πλεονάζοντος φαγητού, που ισοδυναμεί με περίπου 2,24 εκατομμύρια μερίδες γευμάτων, καθώς αναφέρει ότι περίπου 14 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια.

Σε ένα άρθρο για την Daily Mail, ο θετός γιος του Καρόλου Τομ Πάρκερ Μπόουλς, δήλωσε ότι ο πατριός του είναι ένας «αληθινός ήρωας του φαγητού» που «εφαρμόζει αυτό που κηρύττει», ειδικά όσον αφορά τη βιωσιμότητα των τροφίμων. «Δεν υπάρχει σπατάλη στο τραπέζι [του Βασιλιά Καρόλου]», είπε ο Τομ.

Τα 75 ήταν αναμφίβολα ένα δύσκολο έτος για τον βασιλιά, ο οποίος, μετά από μια διαδικασία για μια καλοήθη διόγκωση προστάτη τον Ιανουάριο, διαγνώστηκε με καρκίνο, τον οποίο ανακοίνωσε το παλάτι τον Φεβρουάριο. Στη συνέχεια άρχισε την ίδια μέρα, και αυτή η θεραπεία συνεχίστηκε.

Ο μονάρχης απουσίασε σε μεγάλο βαθμό από τα δημόσια καθήκοντα μέχρι τις 30 Απριλίου, περίοδο κατά την οποία η νύφη του Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε επίσης ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο μετά από μια διαδικασία ρουτίνας. Αν και οι τύποι και τα στάδια των καρκίνων τόσο του Βασιλιά όσο και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας δεν αποκαλύφθηκαν ποτέ, το παλάτι ξεκαθάρισε ότι ο Βασιλιάς δεν είχε καρκίνο του προστάτη.

«Είμαι τόσο περήφανος για τη γυναίκα μου, είμαι περήφανος για τον πατέρα μου, που χειρίστηκαν τα πράγματα με τον τρόπο που τα χειρίστηκαν», είπε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη στις 7 Νοεμβρίου. «Αλλά από προσωπική οικογενειακή άποψη, ναι, ήταν βάναυσο».

Το δεύτερο εξάμηνο του 2024 ήταν καλύτερο από το προηγούμενο, με την 42χρονη Κέιτ να ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία στις 9 Σεπτεμβρίου. Τον επόμενο μήνα, ο Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ταξίδεψαν στην Αυστραλία και στη Σαμόα, στην πρώτη περιοδεία αυτού του μεγέθους και κλίμακας από τότε που ξεκίνησε η βασιλεία του τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η πρεμιέρα της ταινίας και οι βασιλικοί πεζοναύτες

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα σήμερα το βράδυ αναμένεται να παρευρεθούν στην πρεμιέρα της ταινίας «Μονομάχος II». Έχασε όλες τις εκδηλώσεις μνήμης την ίδια εβδομάδα, αλλά παρευρέθηκε σε έναν προγραμματισμένο αρραβώνα στις 12 Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας τη λογοτεχνική Βραβείο Μπούκερ.

Την επομένη των γενεθλίων του, την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, ο Βασιλιάς θα επισκεφθεί το Commando Training Center Royal Marines (CTCRM) στο Ντέβον για να συναντήσει εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές, καθώς και οικογένειες και βετεράνους του Σώματος. Ο Κάρολος θα παρουσιάσει το Σήμα του Βασιλιά και έναν Πράσινο Μπερέ στο καλύτερο μέλος της ομάδας King's Squad καθώς ολοκληρώνουν την Εκπαίδευση και θα κάνει μια αναδρομή στις μέρες του ως πιλότος ελικοπτέρου.

Πέρυσι, στα 75α γενέθλιά του, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τίμησαν την περίσταση με χαιρετισμό 41 όπλων από το King's Troop Royal Horse Artillery ενώ ο Πύργος του Λονδίνου έδωσε στον μονάρχη χαιρετισμό με 62 κανονιοβολισμούς. Συμμετείχε επίσης σε μια δεξίωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ με νοσοκόμες και μαίες του βρετανικού ΕΣΥ και έκανε ένα πάρτι στο Highgrove House με άτομα που είχαν κάνει καλή δουλειά στις τοπικές τους κοινότητες. Υπήρχε επίσης μια μικρή, ιδιωτική συγκέντρωση στο Clarence House

Τα λαμπερά πάρτι του Καρόλου

Ενώ το φετινό πάρτι γενεθλίων του θα είναι πιο χαμηλών τόνων, ο Κάρολος είχε κάνει λαμπερές εκδηλώσεις στο παρελθόν. Για τα 21α γενέθλιά του το 1969, ο βασιλιάς έλαβε μια καμπριολέ Aston Martin DB6 Volante από τη μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ, και για τα 30α του γενέθλια το 1977 διοργάνωσε ένα πάρτι στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ όπου - βαθιά στην εποχή της ντίσκο - υποδέχτηκε τους Three Degrees, που έπαιξαν το τραγούδι τους "Givin' Up, Givin' In", για το οποίο το Tatler ανέφερε ότι του προκάλεσε «μια ακαταμάχητη επιθυμία να σηκωθεί και να χορέψει»

Για τα 50ά γενέθλιά του το 1998, 850 καλεσμένοι παρακολούθησαν το πάρτι γενεθλίων του, μείον ένα άτομο που πολλοί θα υπέθεταν ότι θα είχε δώσει το παρών- η Καμιλα. Σύμφωνα με τον Tatler, οι δυο τους γιόρτασαν ιδιωτικά αργότερα στο Highgrove.

Για τα 70ά του γενέθλια το 2018, ένα άλλο πάρτι οργανώθηκε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και η βασίλισσα Ελισάβετ είπε στην περίσταση: «Είναι προνόμιο για κάθε μητέρα να μπορεί να κάνει πρόποση για τα 70ά γενέθλια του γιου της. Σημαίνει ότι έχεις ζήσει αρκετά για να δεις το παιδί σου να μεγαλώνει...»