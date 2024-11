Τρομακτικό βίντεο δείχνει κρουαζιερόπλοιο να παίρνει κλίση 45 μοιρών κατά την διάρκεια καταιγίδας

Συγκλονιστικά νέα βίντεο δείχνουν τη στιγμή που ένα κρουαζιερόπλοιο που είχε κολλήσει σε μια σφοδρή καταιγίδα πήρε κλίση 45 μοιρών - αφήνοντας τους επιβάτες έντρομους.

Ο 41χρονος Καναδός επιβάτης Dan So έβγαζε βίντεο ενώ οι άλλοι επιβάτες προσπαθούσαν να μείνουν όρθιοι καθώς το Explorer of the Seas της Royal Caribbean έγερνε βίαια κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στα ανοικτά των ακτών της Αφρικής την περασμένη εβδομάδα - με τα αντικείμενα γύρω τους να πέφτουν στο έδαφος.

«Ήταν σαν τον Τιτανικό», δήλωσε ο So στο Kennedy News and Media και είπε ότι είδε «ανθρώπους να ουρλιάζουν και γυαλιά να σπάνε. Είχα σκεφτεί ότι αυτό θα μπορούσε να είναι το τέλος και ότι το πλοίο θα βυθιζόταν στο νερό». Συνέχιζε λέγοντας ότι: «Έβγαλα το τηλέφωνό μου και έστειλα στους συναδέλφους μου ένα μήνυμα ότι δεν ξέρω τι πρόκειται να συμβεί και να προσέχουν».

«Έγραφα το τελευταίο μου μήνυμα σκεπτόμενος ότι θα πεθάνω» είπε χαρακτηριστικά ο Sο, του οποίου ήταν η πρώτη κρουαζιέρα.

A cruise ship tilted 45 degrees in the Atlantic ocean causing chaos on board ?pic.twitter.com/97LcAMQ5L9 — Daily Loud (@DailyLoud) November 11, 2024

Ο So είχε μόλις αποχωρήσει από μια δραστηριότητα που προσέφερε το κρουαζιερόπλοιο κατά τη διάρκεια του 12ήμερου ταξιδιού τους, από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όταν το τεράστιο πλοίο χτυπήθηκε από θυελλώδεις ανέμους που ξεπερνούσαν τα 128 χιλιόμετρα/ώρα.

Ένας επισκέπτης φέρεται να τραυματίστηκε από τη βίαιη αναταραχή ενώ οι επιβάτες παραπέμφθηκαν στα δωμάτιά τους για μια ώρα, για να γίνουν έλεγχοι ασφαλείας, ανέφερε το CBS News.

Το πλοίο έκανε μια μη προγραμματισμένη στάση στο Λας Πάλμας για να βοηθήσει τον τραυματισμένο επιβάτη πριν συνεχίσει την πορεία του, δήλωσε η εταιρεία που διοργάνωσε την κρουαζιέρα.

Ο So δήλωσε ότι βλέποντας τα πλάνα του, «ανατριχιάζει» - και έχει την αίσθηση ότι του δόθηκε «μια δεύτερη ευκαιρία στην ζωή».

«Συνήθως τα κύματα κάνουν το πλοίο να ταλαντεύεται, αλλά αυτό έγερνε για περίπου τρία λεπτά», δήλωσε ο ίδιος προσθέτοντας: «Όταν επανήλθε το πλοίο στη θέση του, ένιωσα μια τεράστια ανακούφιση καθώς κατάλαβε ότι αυτός και οι συνεπιβάτες του επιβίωσαν από κάτι πολύ ισχυρό».

Με πληροφορίες από NYPost

