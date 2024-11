Το «έριξε» στο τραγούδι ο Mαρκ Ζάκερμπεργκ: Το νέο χόμπι του μεγιστάνα και η αφιέρωση όλο νόημα

Τον έχoυμε δει να ιδρώνει σε ακροάσεις του Κογκρέσου, να σερφάρει με ένα παχύ στρώμα αντηλιακού και να ποζάρει χωρίς πουκάμισο σε γυμναστήριο. Τώρα, ο Mάρκ Ζάκερμπεργκ αποφάσισε να κάνει κάτι εντελώς καινούριο: να τραγουδήσει.

Ο 40χρονος διευθύνων σύμβουλος της μητρικής εταιρείας του Facebook Meta Platforms κυκλοφόρησε χθες μια διασκευή του τραγουδιού των «Lil Jon & the East Side Boyz» του 2002 με τίτλο «Get Low».

Ο Ζάκερμπεργκ συνεργάστηκε με τον ράπερ T-Pain για αυτό το νέο εγχείρημα και απο τις φωτογραφίες που κοινοποίησε στο Ιnstagram είναι πανευτυχής. Ο διευθύνων σύμβουλος τραγουδά αντί να ραπάρει, λέγοντας στίχους όπως «stop, wiggle with it, yeah» και NSFW (συντομογραφία για το «not safe for work»)

https://www.instagram.com/p/DCUov2eT_R4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το έκανε απο αγάπη. Το τραγούδι έπαιζε όταν συνάντησε για πρώτη φορά τη σύζυγό του, Πρισίλα Τσαν, σε ένα πάρτι στο κολέγιο πριν από 21 χρόνια, είπε ο Ζάκερμπεργκ σε μια ανάρτηση στο Instagram, μια άλλη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που κατέχει η εταιρεία του. «Κάθε χρόνο το ακούμε στην επέτειο της γνωριμίας μας», έγραψε για το τραγούδι. Φέτος συνεργάστηκα με τον @tpain για τη δική μας εκδοχή αυτού του λυρικού αριστουργήματος»

Οι στίχοι είναι μάλλον λίγο ακατάλληλοι ενώ το δίδυμο αποκαλείται Z-Pain για την εκδοχή του τραγουδιού τους, το οποίο περιλαμβάνει μία σύσταση προς τους γονείς για το περιεχόμενο. «Τόσο ρομαντικό», είπε η Τσαν σε ένα βίντεο αντίδρασης, όταν σταμάτησε να γελάει.

Το «Crooning» όπως λέγεται είναι η πιο πρόσφατη «εξωσχολική» δραστηριότητα για τον μεγιστάνα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έχει ασχοληθεί με πολλά χόμπι που τον βοήθησαν να αποβάλει την εικόνα του «σπασίκλα» του κολεγίου που τον χαρακτήριζε τα πρώτα του χρόνια στο Facebook. Τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί με το wakeboarding και τις πολεμικές τέχνες, προκαλώντας ακόμη και τον αντίπαλό του δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ σε έναν αγώνα σε κλουβί που δεν έγινε ποτέ.

Ο Ζάκερμπεργκ, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, άλλαξε επίσης την εμφάνιση και το ντύσιμο του, εγκαταλείποντας τα επώνυμα ρούχα του για μπλουζάκια, χρυσές αλυσίδες και μία πιο μακριά κώμη.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία που διευθύνει καταγράφει έσοδα ρεκόρ. Η Meta σημείωσε πρόσφατα πωλήσεις 40,59 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υψηλό όλων των εποχών. Ο Ζάκερμπεργκ καταβάλλει πόρους για να αξιοποιήσει τη φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης, ελπίζοντας να δημιουργήσει τον πιο χρησιμοποιούμενο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο.

Ένας εκπρόσωπος του «Lil Jon», του ράπερ πίσω από την αρχική έκδοση του "Get Low", δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο. Ο T-Pain ευχαρίστησε πάντως τον Ζάκερμπεργκ στο Instagram που τον άφησε να είναι μέρος του εγχειρήματός του, με τον μεγιστάνα να απαντάει: «Μου άρεσε που συνεργάστηκα μαζί σου σε αυτό. Ανυπομονώ για περισσότερες αηδίες»