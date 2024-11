Reuters: «Έτοιμος» να συζητήσει με τον Τραμπ κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία - Οι όροι που θέτει

Associated Press

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ανοιχτός να συζητήσει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αποκλείει να κάνει οποιεσδήποτε σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις και επιμένει ότι το Κίεβο πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ανέφεραν στο Reuters πέντε πηγές με γνώση του Κρεμλίνου.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έχει ορκιστεί να τερματίσει γρήγορα τη σύγκρουση, επιστρέφει στον Λευκό Οίκο σε μια περίοδο ραγδαίων εξελίξεων στο μέτωπο της Ουκρανίας και ρωσικής επικράτησης. Η Μόσχα ελέγχει ένα κομμάτι της Ουκρανίας περίπου στο μέγεθος της αμερικανικής πολιτείας της Βιρτζίνια και προχωρά με τον ταχύτερο ρυθμό από τις πρώτες μέρες της εισβολής του 2022.

Στην πρώτη λεπτομερή αναφορά για το τι θα δεχόταν ο Πρόεδρος Πούτιν σε οποιαδήποτε συμφωνία μεσολάβησε ο Τραμπ, οι πέντε νυν και πρώην Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν ότι το Κρεμλίνο θα μπορούσε σε γενικές γραμμές να συμφωνήσει να παγώσει τη σύγκρουση στην πρώτη γραμμή. Ενδέχεται να υπάρχει χώρος για διαπραγμάτευση σχετικά με τον ακριβή διαχωρισμό των τεσσάρων ανατολικών περιοχών του Ντόνετσκ, του Λουγκάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, σύμφωνα με τρία από τα άτομα που ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα.

Ενώ η Μόσχα διεκδικεί τις τέσσερις περιοχές ως εξ'ολοκλήρου μέρος της Ρωσίας, τις οποίες υπερασπίζεται η πυρηνική ομπρέλα της χώρας, οι δυνάμεις της στο έδαφος ελέγχουν το 70-80% της επικράτειας με περίπου 26.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα να εξακολουθούν να κατέχονται από ουκρανικά στρατεύματα, δείχνουν δεδομένα από το μέτωπο. Η Ρωσία μπορεί επίσης να είναι ανοιχτή στην απόσυρση από τα σχετικά μικρά τμήματα εδάφους που κατέχει στις περιοχές Χάρκοβο και Μικολάιβ, στη βόρεια και νότια Ουκρανία, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους.

Ο Πούτιν είπε αυτόν τον μήνα ότι οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός πρέπει να αντικατοπτρίζει τις «πραγματικότητες» στο έδαφος, αλλά ότι φοβάται μια βραχύβια δύναμη που θα επέτρεπε μόνο στη Δύση να επανεξοπλίσει την Ουκρανία. «Εάν δεν υπάρχει ουδετερότητα, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης καλής γειτονίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», είπε ο Πούτιν στην ομάδα συζήτησης Valdai στις 7 Νοεμβρίου.

«Γιατί; Γιατί αυτό θα σήμαινε ότι η Ουκρανία θα χρησιμοποιείται συνεχώς ως εργαλείο σε λάθος χέρια και σε βάρος των συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι η απόφαση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να επιτρέψει στην Ουκρανία να εκτοξεύσει αμερικανικούς πυραύλους ATACMS βαθιά στη Ρωσία θα μπορούσε να περιπλέξει και να καθυστερήσει οποιαδήποτε διευθέτηση - και να σκληρύνει τις απαιτήσεις της Μόσχας καθώς οι σκληροπυρηνικοί πιέζουν για ένα μεγαλύτερο κομμάτι της Ουκρανίας. Την Τρίτη, το Κίεβο χρησιμοποίησε τους πυραύλους για να χτυπήσει ρωσικό έδαφος για πρώτη φορά, σύμφωνα με τη Μόσχα, η οποία περιέγραψε την κίνηση ως μεγάλη κλιμάκωση.

Εάν δεν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, ανέφεραν οι δύο πηγές, τότε η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμάει με σφοδρότητα. «Ο Πούτιν έχει ήδη πει ότι το πάγωμα της σύγκρουσης δεν θα λειτουργήσει με κανέναν τρόπο», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ λίγες ώρες πριν οι Ρώσοι αναφέρουν τα χτυπήματα του ATACMS. «Και η έγκριση πυραύλων είναι μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό για αυτό το άρθρο. Ο διευθυντής επικοινωνίας του Τραμπ, Στίβεν Τσουνγκ, δήλωσε στο Reuters για τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ: «Είναι το μόνο άτομο που μπορεί να φέρει μαζί και τις δύο πλευρές προκειμένου να διαπραγματευτούν την ειρήνη και να εργαστούν για τον τερματισμό του πολέμου και τον τερματισμό της δολοφονίας»

Ο δισεκατομμυριούχος ακινήτων Τραμπ, συγγραφέας του βιβλίου του 1987 «Τραμπ: η Τέχνη της Διαπραγμάτευσης» (Trump: the Art of the Deal), είπε ότι θα μιλήσει απευθείας στον Πούτιν για τις προσπάθειές του να σφυρηλατήσει μια ειρηνευτική συμφωνία, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να συμφιλιώσει τις αντιμαχόμενες πλευρές που δεν δείχνουν ελάχιστα σημάδια υποχώρησης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα ησυχάσει έως ότου εκδιωχθεί από το έδαφός της και κάθε τελευταίος Ρώσος στρατιώτης - με βάση τα σύνορα που απέκτησε μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 στόχος πολύ φιλόδοξος σύμφωνα με Αμερικανούς στρατηγούς. Στις 14 Ιουνίου, ο Πούτιν έθεσε τους εναρκτήριους όρους του για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου: Η Ουκρανία πρέπει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει όλα τα στρατεύματά της από ολόκληρη την επικράτεια τεσσάρων ουκρανικών περιοχών που διεκδικούνται και ελέγχονται κυρίως από τη Ρωσία.

Εγγυήσεις ασφαλείας, όρια στρατού

Αν και η Ρωσία δεν θα ανεχθεί την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή την παρουσία στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο ουκρανικό έδαφος, είναι ανοιχτή να συζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, σύμφωνα με τους πέντε νυν και πρώην αξιωματούχους. Άλλες ουκρανικές παραχωρήσεις για τις οποίες θα μπορούσε να πιέσει το Κρεμλίνο περιλαμβάνουν τη συμφωνία του Κιέβου να περιορίσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών του και τη δέσμευση να μην περιορίσει τη χρήση της ρωσικής γλώσσας, είπε ο λαός.

Ο Ντιμίτρι Σάιμς, ο οποίος μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Σοβιετική Ένωση το 1973 και είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπειρογνώμονες της Ρωσίας στην Αμερική, είπε ότι μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να επιτευχθεί σχετικά γρήγορα για να τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες και εκτόπισε εκατομμύρια αμάχους.

Ωστόσο, μια ευρύτερη, διαρκής συμφωνία που θα αντιμετώπιζε τόσο τις ανησυχίες για την ασφάλεια της Ουκρανίας όσο και της Ρωσίας θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να σφυρηλατηθεί, πρόσθεσε. «Μια μεγάλη συμφωνία, κατά την άποψή μου, θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί καθώς οι θέσεις των δύο πλευρών απέχουν πολύ μεταξύ τους».

«Η Ρωσία κερδίζει»

Η Ρωσία ελέγχει το 18% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης ολόκληρης της Κριμαίας, μιας χερσονήσου που προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014, το 80% του Ντονμπάς - τις περιοχές Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ - και περισσότερο από το 70% των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα. Κατέχει επίσης λίγο λιγότερο από το 3% της περιοχής του Χάρκοβο και ένα κομμάτι του Mικολάιβ. Συνολικά, η Ρωσία έχει πάνω από 110.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικής επικράτειας.

Η Ουκρανία κατέχει περίπου 650 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιοχής Κουρσκ της Ρωσίας. Εσωτερικά, ο Πούτιν θα μπορούσε να πουλήσει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με βάση την οποία η Ρωσία κρατά το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας του Ντόνετσκ, του Λουγκάνσκ, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας ως νίκη που εξασφάλιζε την άμυνα των Ρωσόφωνων στην ανατολική Ουκρανία και διασφάλισε τη γέφυρα προς την Κριμαία, σύμφωνα με ένα από τα πηγές.πηγές.

Το μέλλον της ίδιας της Κριμαίας δεν είναι προς συζήτηση, είπαν οι Ρώσοι αξιωματούχοι. Ένας από τους αξιωματούχους με γνώση των συζητήσεων ανώτατου επιπέδου του Κρεμλίνου, είπε ότι η Δύση θα πρέπει να αποδεχθεί τη «σκληρή αλήθεια» ότι όλη η υποστήριξη που είχε δώσει στην Ουκρανία δεν θα μπορούσε να εμποδίσει τη Ρωσία να κερδίσει τον πόλεμο. Ο Πούτιν, πρώην αντισυνταγματάρχης της KGB που έβλεπε τη Σοβιετική Ένωση να καταρρέει ενώ βρισκόταν στη Δρέσδη, πήρε την απόφαση να εισβάλει ο ίδιος στην Ουκρανία με περιορισμένες μόνο συμβουλές από μια μικρή ομάδα έμπιστων συμβούλων, είπαν στο Reuters 10 ρωσικές πηγές με γνώση της σκέψης του Κρεμλίνου.

Ο επικεφαλής του Κρεμλίνου παρουσιάζει την αποκαλούμενη «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία ως μια στιγμή ορόσημο όταν η Μόσχα τελικά ύψωσε ανάστημα απέναντι σε αυτό που θεωρεί ως αλαζονεία της Δύσης που διεύρυνε το ΝΑΤΟ προς ανατολάς προς τα σύνορα της Ρωσίας και ανακατεύτηκε σε αυτό που η Μόσχα θεωρεί ως δική της «αυλή», συμπεριλαμβανομένης της Γεωργίας και, κυρίως, της Ουκρανίας.

Το Κίεβο και η Δύση λένε ότι η εισβολή ήταν μια προσπάθεια αρπαγής κυρίαρχου ουκρανικού εδάφους. Όταν ρωτήθηκαν πώς θα μπορούσε να είναι μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, δύο από τις ρωσικές πηγές αναφέρθηκαν σε ένα προσχέδιο συμφωνίας που σχεδόν εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2022 μετά από συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη και το οποίο ο Πούτιν ανέφερε δημόσια ως πιθανή βάση για μια συμφωνία.

Σύμφωνα με αυτό το προσχέδιο, αντίγραφο του οποίου έχει δει το Reuters, η Ουκρανία θα πρέπει να συμφωνήσει σε μόνιμη ουδετερότητα σε αντάλλαγμα για διεθνείς εγγυήσεις ασφάλειας από τα πέντε μόνιμα μέλη του ΟΗΕ. Συμβούλιο Ασφαλείας: Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας από τους Ρώσους αξιωματούχους είπε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία εάν η Ουκρανία δεν λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, προσθέτοντας: «Το ερώτημα είναι πώς θα αποφευχθεί μια συμφωνία που θα κλειδώνει τη Δύση σε μια πιθανή άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία μια μέρα».