Κάνιε Γουέστ: Νέα μήνυση για παρενόχληση - Μοντέλο καταγγέλει ότι την φίμωσε

Ο Κάνιε Γουέστ κατηγορείται ότι παρενόχλησε ένα μοντέλο κατά τη διάρκεια γυρισμάτων μουσικού βίντεο κλιπ το 2010, σύμφωνα με μια νέα μήνυση-βόμβα που κατατέθηκε την Παρασκευή. Οι κατηγορίες εις βάρος του υποστηρίζουν πως άγγιξε με ανάρμοστο τρόπο και φίμωσε με τη βία την Τζένιφερ Αν.

Που συνέβη η σεξουαλική παρενόχληση

Η Τζένιφερ Αν, η οποία ήταν διαγωνιζόμενη στο «America’s Next Top Model», ισχυρίζεται στη μήνυση ότι ο ράπερ την κακοποίησε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το «In for the Kill» των La Roux, σύμφωνα με το Page Six. Τα γυρίσματα φέρεται να έγιναν περίπου στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, στο Chelsea Hotel στη Νέα Υόρκη.

Ο Κάνιε Γουέστ, ο οποίος συμμετείχε σε μια έκδοση remix του τραγουδιού του βρετανικού ποπ ντουέτου, έφτασε στο πλατό με την τότε φίλη του Σελίτα Ίμπανκς και φέρεται να «πήρε τον έλεγχο της παραγωγής και της ομάδας παραγωγής» παρά το γεγονός ότι η σκηνοθέτης Κίνγκα Μπούρζα ήταν εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο ράπερ έβαλε μοντέλα, μεταξύ των οποίων η Αν, να παραταχθούν σε έναν διάδρομο και είπε σε σχέση με εκείνη: «Δώσε μου την Ασιάτισσα», κάτι που την έκανε να αισθανθεί «άβολα», αλλά εκείνη «απρόθυμα συναίνεσε».

Το μοντέλο, που φορούσε μόνο εσώρουχα εκείνη τη στιγμή, είπε τότε στον ράπερ του «Runaway» ότι «δεν φορούσε και πολλά» και εκείνος φέρεται να απάντησε: «Γι’ αυτό σε επέλεξα». Στη συνέχεια πήγαν σε έναν μακρύ καναπέ προς το πίσω μέρος της σουίτας που είχε απέναντί του μια κάμερα, σύμφωνα με τη μήνυση.

Η Αν ισχυρίζεται στην καταγγελία της ότι ενώ βρισκόταν στην κάμερα, ο Γουέστ «άρχισε να την πνίγει» με το ένα χέρι και στη συνέχεια «τύλιξε το άλλο του χέρι γύρω από το λαιμό της και συνέχισε να την πνίγει και με τα δύο χέρια». Ισχυρίζεται επίσης ότι ο ιδρυτής του Yeezy «κάλυψε» το πρόσωπό της με «και τα δύο του χέρια», μουτζουρώνοντας το μακιγιάζ της, ενώ «στη συνέχεια της έβαλε πολλά δάχτυλα στο λαιμό, τα έβαζε συνεχώς μέσα και έξω… για να μιμηθεί το στοματικό σεξ».

Ο Κάνιε Γουέστ τότε της είπε: «Αυτό είναι γ@@@@@@@ τέχνη. Είμαι σαν τον Πικάσο». Όταν αυτή προσπάθησε να απομακρύνει τη γλώσσα της από το «περιστρεφόμενο χέρι» του Γουέστ, σύμφωνα με τη μήνυση, «άρχισε να πανικοβάλλεται και κοίταξε γύρω από το πλατό, ελπίζοντας να δει κάποιον που θα μπορούσε να επέμβει».

Η Αν ισχυρίζεται ότι στη συνέχεια «έδωσε μάχη για να μπορέσει αναπνεύσει» και ένιωσε σαν να είχε «προσωρινά χάσει τις αισθήσεις της». Η Τζένιφερ Αν κινείται επίσης νομικά εναντίον της Universal Music Group, της εταιρείας μουσικών εκδόσεων που υποστήριξε τότε τον West, ισχυριζόμενη ότι «απέτυχε να ερευνήσει» το περιστατικό ή «να λάβει με άλλο τρόπο τα απαραίτητα μέτρα». Ισχυρίζεται ότι ο ράπερ του «Can’t Tell Me Nothing» ήταν «πολύ κερδοφόρος» για να παρέμβει η εταιρεία «παρά την παράνομη συμπεριφορά του».

Τι ζητά η ενάγουσα

Η Αν ζητά αποζημίωση και, σύμφωνα με την καταγγελία, πιστεύει ότι ο West παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους της Νέας Υόρκης διαπράττοντας κακούργημα δευτέρου βαθμού με σεξουαλικά κίνητρα και επίθεση. Ισχυρίζεται ότι έχει αντιμετωπίσει τραύματα, συμπεριλαμβανομένου του ότι αισθάνεται «εξαιρετικά ταπεινωμένη, υποβαθμισμένη, θυματοποιημένη, αμήχανη και συναισθηματικά ταλαιπωρημένη» όλα αυτά τα χρόνια ως αποτέλεσμα των όσων συνέβησαν.

Η ενάγουσα καταλήγει ότι έχει επίσης «υποστεί σωματική βλάβη, συναισθηματικό πόνο, ταλαιπωρία, απώλεια της απόλαυσης της ζωής» και σοβαρή «σωματική δυσφορία» και θα συνεχίσει να διεκδικεί χρηματική αποζημίωση. Άλλες μηνύσεις σε βάρος του Κάνιε Γουέστ. Η κατάθεσή της είναι η δεύτερη σε σειρά κατά του Γουέστ, καθώς ο 47χρονος ράπερ έχει μηνυθεί για βιασμό που επήλθε μετά νάρκωσης από την πρώην βοηθό του Λόρεν Πισιότα.

Το μοντέλο του OnlyFans ισχυρίστηκε σε καταγγελία που κατατέθηκε τον Οκτώβριο ότι το πρώην αφεντικό της «ερωτοτρόπησε» μαζί της χωρίς τη συγκατάθεσή της σε ένα studio session που είχε συνδιοργανώσει με τον Sean «Diddy» Combs - ο οποίος επίσης κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση και εκβιασμό εις βάρος γυναικών και ανηλίκων. Η απάντηση των δικηγόρων Οι δικηγόροι του Κάνιε Γουέστ χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς της Πισιότα ως «αβάσιμους», ισχυριζόμενοι στη Page Six τον Ιούνιο ότι το μοντέλο προσπάθησε να «εξαγοράσει» τον ράπερ με «σεξουαλικά κίνητρα με σκοπό εργασιακά και υλικά οφέλη».

