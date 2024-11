Thanksgiving 2024: Τι είναι η «Ημέρα των Ευχαριστιών» και πώς την γιορτάζουν οι Αμερικανοί

Η Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving) γιορτάζεται πάντα την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου των Χριστουγέννων. Φέτος η μέρα αυτή είναι σήμερα 28 Νοεμβρίου και οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να την τιμήσουν δεόντως, παρά τις προειδοποιήσεις για κακοκαιρία.

Τα τραπέζια θα γεμίσουν με παραδοσιακά φαγητά όπως κολοκυθόπιτα, καλαμποκάλευρο και σάλτσα cranberry και οι οικογένειες θα συγκεντρωθούν για να ευχαριστήσουν για όλα τα καλά στη ζωή τους. Σύμφωνα με την παράδοση, οι διακοπές γιορτάζουν μια περίοδο το 1621, όταν άποικοι από την Αγγλία πιστεύεται ότι μοιράστηκαν μια γιορτή με τους ιθαγενείς Αμερικανούς, οι οποίοι τους είχαν βοηθήσει να επιβιώσουν από τον πρώτο χειμώνα τους στη Βόρεια Αμερική.

Η αγαπημένη γιορτή είναι «απόγονος» των φεστιβάλ της σοδειάς και όπως λέει και το όνομά της, είναι μία περίσταση κατά την αυτή απονέμονται ευχαριστίες προς τον Θεό για τα αγαθά που αποκόμισε ο καθένας στο τέλος της σοδειάς.

Στην Ουάσιγκτον χιλιάδες άνθρωποι -ντυμένοι γαλοπούλες- συμμετέχουν στο Annual Trot for Hunger. Η εκδήλωση με την υπογραφή του Ιδρύματος SOME (So Others Might Eat) είναι μια διαχρονική παράδοση της πόλης και φέτος συγκέντρωσε δολάρια για να στηρίξει χιλιάδες κατοίκους, ανάμεσά τους οικογένειες και ηλικιωμένους, παρέχοντάς τους την απαραίτητη τροφή, στέγαση, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, κατάρτιση στην απασχόληση και μακροπρόθεσμα προγράμματα ολοκληρωμένης θεραπείας.

Τα κοστούμια στο Turkey Trot είναι μια νέα προσθήκη, αλλά ο αγώνας ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών έχει ιστορία τουλάχιστον 100 ετών. Η παρόρμηση για άσκηση την ημέρα που όλοι τρώνε λίγο παραπάνω...είναι μια παράδοση δεκαετιών.

Το πρώτο Turkey Trot πραγματοποιήθηκε την Ημέρα των Ευχαριστιών το 1896 στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Ήταν ένας αγώνας οκτώ χιλιομέτρων που φιλοξενήθηκε από την YMCA. Eξι άτομα συμμετείχαν και μόνο τέσσερα τερμάτισαν. Οι άνθρωποι τρέχουν το Turkey Trot κάθε χρόνο από τότε - μέσω χιονοθύελλας και πανδημίας καθιστώντας το τον αρχαιότερο αγώνα στη Βόρεια Αμερική.

Το «Turkey Trot» εξαπλώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξανόταν συνεχώς. Η Ημέρα των Ευχαριστιών θεωρείται πλέον η μεγαλύτερη ημέρα τρεξίματος του χρόνου.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Θεσμός είναι και η παρέλαση των Macy's που διέρχεται από τη Σέντραλ Παρκ Ουέστ και την 6η Λεωφόρο στη Νέα Υόρκη και περιλαμβάνει άκρως εντυπωσιακά άρματα, μπάντες, μουσικά νούμερα αλλά και τα εμβληματικά τεράστια μπαλόνια διάσημων χαρακτήρων της ποπ κουλτούρας, όπως ο Σνούπι, ο Κέρμιτ και ο Μπαγκς Μπάνι.