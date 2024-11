Η ζωή στον Άρη θα έφερνε τρομακτικές αλλαγές στο ανθρώπινο σώμα - Τι φοβούνται οι επιστήμονες

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως ο Κόκκινος Πλανήτης μοιάζει με την καλύτερη επιλογή της ανθρωπότητας στο δυσοίωνο σενάριο που η Γη θα καταστραφεί.

Καθώς ο Elon Musk έχει θέσει ως στόχο την ζωή στον Άρη, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πώς θα μπορούσαμε ρεαλιστικά να μεταφερθούμε εκεί.

Παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις για την αποστολή ανθρώπων στον Άρη ξεκίνησαν ήδη από τη δεκαετία του 1940, δεν έχουμε ακόμη προχωρήσει πέρα από την ιδέα και τις χολιγουντιανές ταινίες.

Παρόλα αυτά, η NASA σχεδιάζει να στείλει μια επανδρωμένη αποστολή εκεί κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 2030, με τους αστροναύτες να ζουν ήδη σε προσομοιώσεις για να προσπαθήσουν να αναπαραστήσουν πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή στον Άρη.

Παράλληλα με το σκληρό περιβάλλον του Άρη και τις προειδοποιήσεις για την ακτινοβολία, η μόλυνση του πλανήτη στο σενάριο που η ανθρωπότητα θα μεταφερόταν εκεί είναι μερικές μόνο από τις ανησυχίες για την ζωή εκεί.

Αν όλα αυτά δεν ήταν αρκετά για να ανησυχείτε, οι επιστήμονες εκφράζουν την ανησυχία τους για το τι θα μπορούσε να κάνει η ζωή στην επιφάνεια του Άρη στο ανθρώπινο σώμα.

Στο βιβλίο του το 2016 με τίτλο: «Future Humans: Inside the Science of Our Continuing Evolution», ο βιολόγος Dr. Scott Solomon υποστηρίζει ότι θα υποστούμε εξελικτικές αλλαγές αν εγκατασταθούμε στον Άρη.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Ειδικότερα, ο Solomon θεωρεί ότι οι απόγονοι των αποίκων του πλανήτη θα μπορούσαν να μεταλλαχθούν με πράσινο δέρμα, αδύναμη όραση, εύθραυστα οστά και μειωμένη μυϊκή δύναμη.

Επειδή ο Άρης είναι μικρότερος από τη Γη, έχει 38% λιγότερη βαρύτητα, δεν έχει μαγνητικό πεδίο και στρώμα όζοντος. Αφού βομβαρδιστεί με κοσμικές ακτίνες και διαστημική ακτινοβολία, ο Solomon ισχυρίζεται ότι το δέρμα μας θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί και ενδεχομένως να μετατραπεί σε έναν ολοκαίνουργιο τόνο που δεν έχουμε ξαναδεί: «Ίσως μπροστά σε αυτή την υψηλή ακτινοβολία, να εξελιχθεί κάποιος νέος τύπος χρωστικής του δέρματος για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτή την ακτινοβολία... Ίσως αποκτήσουμε τα δικά μας πράσινα ανθρωπάκια».

Όσο για τους πιο αδύναμους μύες, το χαμηλότερο επίπεδο βαρύτητας θα επηρεάσει πιθανότατα τα οστά μας. Είναι ένα παρόμοιο ζήτημα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η NASA όσον αφορά τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των διαστημικών ταξιδιών στους αστροναύτες και το ενδεχόμενο ανάπτυξης οστεοπόρωσης.

*Με πληροφορίες από UniladTech