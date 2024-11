«Notting Hill»: Αυτός είναι ο λόγος που δεν γυρίστηκε ποτέ το σίκουελ

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Richard Curtis αποκάλυψε ότι σχεδίαζε μια συνέχεια της ρομαντικής κινηματογραφικής επιτυχίας «Notting Hill», στην οποία οι πρωταγωνιστές θα χώριζαν.

Μιλώντας στο IndieWire για την προώθηση του επερχόμενου animation That Christmas, ο Curtis - ο οποίος έχει στο παρελθόν επιβλέψει τα σύντομα spin-offs των ταινιών Four Weddings and a Funeral και Love Actually για την ενίσχυση του Comic Relief - είπε ότι είχε οραματιστεί μια παρόμοια «μίνι συνέχεια» του Notting Hill.

Στην ρομαντική κωμωδία του 1999 πρωταγωνιστούσαν η Julia Roberts ως σούπερ σταρ ηθοποιός και ο Hugh Grant ως ο αδέξιος ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου με τον οποίο ερωτεύεται. Το τέλος δείχνει ότι το ζευγάρι έχει παντρευτεί και περιμένει παιδί.

«Προσπάθησα να κάνω κάτι ακόμη με το Notting Hill όπου θα χώριζαν», είπε ο Curtis.

Το πρότζεκτ σταμάτησε από τη Julia Roberts, σύμφωνα με τον ίδιο. Πρόσθεσε δε ότι η διάσημη ηθοποιός «θεώρησε ότι ήταν πολύ κακή ιδέα».

Ο δε Grant, δήλωσε πρόσφατα στο Vanity Fair ότι πιστεύει ότι ο χαρακτήρας του στο Notting Hill είναι «απεχθής».