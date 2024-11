Βρέθηκε νεκρός πρώην ντράμερ των My Chemical Romance

Ο πρώην ντράμερ των My Chemical Romance, Bob Bryar, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Τενεσί, σε ηλικία 44 ετών, μόλις δύο ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Προς το παρόν, τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει γνωστά και είναι άγνωστο ποιος τον βρήκε, σύμφωνα με το TMZ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σώμα του ήταν «βαριά αποσυντεθειμένο» όταν ανακαλύφθηκε.

Οι αρχές δεν υποπτεύονται «εγκληματική ενέργεια», καθώς όλα τα «όπλα και ο μουσικός εξοπλισμός του στο σπίτι έμειναν ανέγγιχτα».

Ο Bryar εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανός στις 4 Νοεμβρίου.

Η καριέρα του στους My Chemical Romance

Ως ο μακροβιότερος και τελευταίος επίσημος ντράμερ των My Chemical Romance από το 2004 έως το 2010, η αποχώρηση του Bryar σκεπάστηκε από φήμες για εντάσεις με τους συναδέλφους του - Frank Iero, Mikey Way, Gerard Way και Ray Toro.

Αν και τα μέλη του συγκροτήματος δεν συζήτησαν τις λεπτομέρειες, πολλές πηγές επιβεβαίωσαν ότι υπήρξε διαφωνία, σύμφωνα με το MTV.

Ο Bryar αντικατέστησε τον πρώην ντράμερ Matt Pelissier μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του συγκροτήματος Three Cheers for Sweet Revenge (2004).

Συνέχισε να παίζει και να ηχογραφεί μουσική με το συγκρότημα σε όλες τις επόμενες κυκλοφορίες τους μέχρι την αποχώρησή του.

Στις 3 Μαρτίου 2010, ο κιθαρίστας Lero αποκάλυψε ότι ο Bryar είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα.

