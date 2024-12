«Παιδιά του Θεού»: Η αίρεση των παιδόφιλων, o Χoακίν Φίνιξ και η αυτοκτονία του Ρίκι Ροντρίγκες

Η Βέριτι Κάρτερ λέει ότι το να μεγαλώνεις σε μια μυστική σέχτα που ενθάρρυνε τη σεξουαλική επαφή μεταξύ ενηλίκων και παιδιών ήταν μία «κόλαση επί Γης». Η 44χρονη σήμερα γυναίκα λέει ότι κακοποιούνταν από την ηλικία των τεσσάρων ετών από μέλη της αίρεσης «Τα Παιδια του Θεού» (Children of God) συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του πατέρα της.

Ο Aλεξάντερ Βατ καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο του 2018 αφού παραδέχτηκε τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση της Βέριτι και ενός άλλου παιδιού στο Ρένφρουσάιρ και στην ανατολική ακτή της Σκωτίας τη δεκαετία του 1980.

Η Βέριτι είχε πει στο πρόγραμμα Kaye Adams του BBC Σκωτίας: «Δεν ήταν ο μόνος που μου έκανε φρικτά πράγματα όταν μεγάλωνα. Μου είχαν κάνει πολύ χειρότερα πολλοί άλλοι». Είπε ότι ήλπιζε ότι η καταδίκη του πατέρα της θα ενθάρρυνε άλλους να παρουσιαστούν για να αποκαλύψουν τις ενέργειες της αίρεσης στη Σκωτία. Εκτός από τη σεξουαλική κακοποίηση, η Βέριτι λέει ότι ξυλοκοπήθηκε και μαστιγώθηκε επανειλημμένα ακόμη και για το μικρότερο παράπτωμα.

H Bέριτι Κάρτερ

«Ήταν μία κόλαση στη γη για όποιον γεννήθηκε μέσα σε αυτό», λέει. «Συνέβαινε βήμα-βήμα και πολλοί από τους ενήλικες δεν έβλεπαν πόσο ακραίο ήταν μέχρι που ήταν πολύ αργά. Πολλοί γονείς έφυγαν και έβγαλαν τα παιδιά τους εκτός».

Ο πατέρας της εγκατέλειψε τη σέχτα όταν εκείνη ήταν περίπου εννέα ετών, αλλά η Βέριτι και τα αδέρφια της έμειναν μαζί με τη μητέρα τους. «Δεν είχαμε καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Δεν είχαμε μουσική, τηλεόραση ή πολιτισμό. Δεν είχαμε ιδέα πώς λειτουργούσε ο κόσμος». Αν και η Βέριτι και τα αδέρφια της δεν λάμβαναν επίσημη εκπαίδευση, μάθαιναν δεξιότητες επιβίωσης και πώς να κρατούν μυστικά από τους «συστημικούς» στον έξω κόσμο, ειδικά τους κοινωνικούς λειτουργούς

Μία άλλη επιζήσασα της αίρεσης περιγράφει τη φρικτή κακοποίηση που βίωσε όταν ήταν 5 ετών. Αποκάλυψε με τη σειρά της πώς τα λεγόμενα ιδανικά της «ελεύθερης αγάπης» της ομάδας προωθούσαν τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών. Η 36χρονη Ντανιέλα Μεστιάνεκ Γιάνγκ δραπέτευσε από τη «σεξουαλική αίρεση» στα 15 της χρόνια και εργάζεται ως αυτοαποκαλούμενη «μελετήτρια των αιρέσεων, των ακραίων ομάδων και της εξαιρετικά κακής ηγεσίας», δήλωνε σε παλαιότερη συνέντευξή της στη Sun.

Ενώ η αίρεση αυτοδιαφημιζόταν για το σεξ, τον Θεό και την ελεύθερη αγάπη, η Γιανγκ αποκάλυψε τι πραγματικά συνέβαινε. Περιέγραψε πώς οι ενήλικοι ενθαρρύνονταν να κάνουν σεξ με ανηλίκους και είπε ότι τα ιδανικά της «ελεύθερης αγάπης» της ομάδας περιλάμβαναν και το να πρέπει να θυσιάσεις το παιδί σου για να γίνει αντικείμενο εμπορίας. «Επίσημα λένε ότι δεν υπάρχει πια κάτι τέτοιο», είπε για την κακοποίηση, σημειώνοντας ότι η αίρεση «ξεπλύθηκε, άλλαξε όνομα και επέζησε».

Η ίδια είπε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά όταν ήταν μόλις πέντε ετών και όταν ήταν έξι ετών άρχισε να έχει αυτοκτονικές τάσεις. «Είχα βιώσει μια πολύ άσχημη σεξουαλική κακοποίηση και σκέφτηκα ότι, αν αυτή είναι η αγάπη του Θεού, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό», περιέγραψε. «Με παρακολουθούσαν καθώς με έσερνε [μακριά] ένας παιδόφιλος… και έλειπα για 10 ώρες. Και κανείς δεν έκανε ερωτήσεις». Όπως κατήγγειλε η κακοποίηση ήταν φυσιολογική για τους γονείς της, επειδή ήταν πεπεισμένοι ότι έπρεπε να θυσιάσουν τα παιδιά τους για τον Θεό.

Τώρα, μητέρα ενός παιδιού και συγγραφέας του βιβλίου «Uncultured», ενός απομνημονεύματος για την εμπειρία της στην αίρεση, η Γιανγκ αφιερώνει τον χρόνο της στη διδασκαλία άλλων για την ψυχολογία των αιρέσεων. «Νομίζω πως το καλύτερο "μάντρα" κατά της αίρεσης είναι να λες στον εαυτό σου συνέχεια ότι υπάρχουν πολλοί έγκυροι τρόποι να ζεις μια ζωή» λέει.

«Τα Παιδιά του Θεού» και ο αρρωστημένος «προφήτης»

Η σέχτα «Τα Παιδιά του Θεού» ξεκίνησε την αρρωστημένη δράση της στις ΗΠΑ στο τέλος της δεκαετίας του 1960. Ο ιδρυτής της, Ντέιβιντ Μπραντ Μπεργκ έλεγε στα μέλη της ότι ο Θεός ήταν αγάπη και η αγάπη ήταν σεξ, επομένως δεν πρέπει να υπάρχουν όρια στο σεξ, ανεξάρτητα από την ηλικία ή τη σχέση.

«Ενθάρρυνε ενεργά τις σεξουαλικές δραστηριότητες ακόμη και με ανηλίκους δύο ή τριών ετών», λέει η Βέριτι. Η λατρεία του Μπεργκ εξαπλώθηκε και ισχυρίστηκε ότι είχε 10.000 μέλη σε 130 κοινότητες σε όλο τον κόσμο μέχρι τη δεκαετία του 1970. Στο απόγειό της φέρεται να είχε πάνω από 15.000 μέλη, προτού διασυρθεί με κατηγορίες για βιασμούς, κακοποίηση παιδιών, αιμομιξία και θρησκευτική πορνεία.

«Ο Ντέιβιντ Μπεργκ ήταν ένας αποτυχημένος, αλκοολικός ιεροκήρυκας, ο οποίος ξαφνικά στα 50 του χρόνια έκανε χιλιάδες ανθρώπους να τον ακολουθήσουν και να εγκαταλείψουν την ελευθερία τους, τα παιδιά τους, τα πάντα», καταγγέλλουν θύματα της αίρεσης. Ανάμεσα στους πιστούς και αρκετά αστέρια του Χόλιγουντ.

Ο Μπεργκ «καλούσε σε μια επιστροφή στην πρώιμη χριστιανική κοινότητα που περιγράφεται στη Βίβλο, όπου οι πιστοί ζούσαν μαζί και μοιράζονταν τα πάντα» που έμοιαζε με την κοινοτική ζωή των χίπις του τέλους της δεκαετίας του 1960»

«Οι αστέρες του Χόλιγουντ Ρόουζ ΜακΓκόουαν και Χοακίν Φίνιξ γεννήθηκαν στη λατρεία», σύμφωνα με το BBC. Το αμερικανικό θρησκευτικό κίνημα έχει αλλάξει διάφορα ονόματα από την ίδρυσή του, όπως τα: «Διεθνής Οικογένεια» (The Family International,ΤFI) «Έφηβοι για τον Χριστό» (Teens for Christ), «Τα Παιδιά του Θεού» (The Children of God, COG)», «Η Οικογένεια της Αγάπης» (The Family of Love) ή απλά «Η Οικογένεια» Το FBI άρχισε να κυνηγάει τον Μπεργκ ήδη από το 1974, η αίρεση πέρασε στην παρανομία και άρχισε νέο κεφάλαιο τη δεκαετία του '90 ως «Family International».

Ο Χοακίν Φίνιξ μεγάλωσε στη σέχτα

Βρετανικό δικαστήριο διαπίστωσε ότι η ομάδα ήταν μια αυταρχική λατρεία που ασχολούνταν με τη συστηματική σωματική και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, με αποτέλεσμα διαρκή τραύμα μεταξύ των επιζώντων. Η ομάδα έχει επίσης κατηγορηθεί ότι στόχευε ευάλωτα άτομα.

Σύμφωνα με την Canadian Broadcasting Corporation, «στο αποκορύφωμά του» το κίνημα της Οικογένειας είχε «δεκάδες χιλιάδες μέλη, συμπεριλαμβανομένων των Ρίβερ και Χοακίν Φίνιξ, Ρόουζ Μακ Γκάουαν και Τζέρεμι Σπένσερ». Το TFI διέδωσε αρχικά ένα μήνυμα σωτηρίας, αποκαλυπτικότητας, πνευματικής «επανάστασης και ευτυχίας» και δυσπιστίας προς τον έξω κόσμο, το οποίο τα μέλη ονόμαζαν «Το Σύστημα».

Όπως ορισμένες άλλες φονταμενταλιστικές ομάδες, «προέβλεψε τον ερχομό ενός δικτάτορα που ονομαζόταν αντίχριστος, την άνοδο μιας βίαιης Ενιαίας Παγκόσμιας Κυβέρνησης και την τελική ανατροπή της από τον Ιησού Χριστό, στη Δευτέρα Παρουσία».

Το 1976, ξεκίνησε μια μέθοδο προσυλητισμού που ονομαζόταν Flirty Fishing που χρησιμοποιούσε το σεξ για να «δείξει την αγάπη και το έλεος του Θεού» και να κερδίσει πιστούς. Ο ιδρυτής και προφητικός ηγέτης της αίρεσης, Ντέιβιντ Μπεργκ (ο οποίος υιοθέτησε το όνομα «Mωυσής Δαυίδ» ενώ βρισκόταν στο Laurentide του Καναδά, και αναφερόταν επίσης ως «ΠατέραςδΔαυίφ» από τα μέλη, αυτοαποκαλούνταν «Βασιλιάς, «Τελευταίος Προφήτης του Εσχάτου», «Μωυσής» και «Δαυίδ».

Ο Μπεργκ επικοινώνησε με τους οπαδούς του μέσω των «Mo Letters» - επιστολές με οδηγίες και συμβουλές για εκατοντάδες πνευματικά και πρακτικά θέματα - μέχρι το θάνατό του στο τέλος του 1994. Μετά τον θάνατό του, η χήρα του Κάρεν Ζέρμπι έγινε ηγέτης του TFI, παίρνοντας τους τίτλους «Βασίλισσα» και «Προφήτισσα».

Η Ζέρμπι παντρεύτηκε τον Στιβ Κέλι (επίσης γνωστό ως Πίτερ Άμστερνταμ), έναν βοηθό του Μπεργκ τον οποίο ο Μπεργκ είχε επιλέξει ως «σύζυγό» της. Ο Κέλι πήρε τον τίτλο «Βασιλιάς Πέτρος» και έγινε το πρόσωπο του TFI, μιλώντας συχνά δημόσια. Υπήρξαν πολλές καταγγελίες εναντίον τολυ για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από παλαιότερα μέλη.

H ιστορία φρίκης του θύματος Ρίκι Ροντρίγκες

Ο Ρίτσαρντ Πίτερ Ροντρίγκες ήταν μέλος της σέχτας The Family, παλαιότερα γνωστή ως Παιδιά του Θεού (COG), ο οποίος δολοφόνησε μία από τους κακοποιητές της παιδικής του ηλικίας. την Άντζελα Σμιθ, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας του ο ίδιος και η μητέρα του Kάρεν Ζέρμπι και ο πατριός του Ντέιβιντ Μπεργκ, οι οποίοι ήταν και οι δύο ηγέτες της αίρεσης, ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο για να προσηλυτίσουν τους οπαδούς του. Ο Μπεργκ πίστευε ότι ο Ροντρίγκεζ κλήθηκε να γίνει προφήτης κατά τη διάρκεια των βιβλικών Τελικών Καιρών. Από νεαρή ηλικία ο Ροντρίγκεζ μεγάλωσε σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον και κακοποιήθηκε σεξουαλικά και βιάστηκε από πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας ενηλίκων «νταντάδων», όπως περιγράφεται στο έγγραφο που δημοσιεύτηκε από την οικογένεια με τίτλο «The Davidito Book».

Παρά το γεγονός ότι άφησε την «Οικογένεια» και παντρεύτηκε, ο Ροντρίγκεζ αγωνίστηκε να προσαρμοστεί στη ζωή έξω από τη λατρεία και αναζήτησε εκδίκηση για την κακοποίησή του. Άφησε τη γυναίκα του στην Τακόμα της Ουάσιγκτον και ταξίδεψε στις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να βρει τη Ζέρμπι. Αφού έμαθε ότι η πρώην νταντά του Άντζελα Σμιθ ήταν στο Tucson της Αριζόνα, έμεινε με άτομα που γνώριζε εκεί μέχρι να εγκατασταθεί σε ένα διαμέρισμα. Στις 7 Ιανουαρίου 2005, ηχογράφησε ένα βίντεο, λέγοντας ότι έπρεπε να τιμωρηθεί για την κακοποίηση στην «Οικογένεια» συμπεριλαμβανομένης της δικής του— που παραπέμπει σε φόνο. Την επόμενη μέρα, ο Ροντρίγκεζ κάλεσε τη Σμιθ στο διαμέρισμά του, όπου τη δολοφόνησε κόβοντάς της το λαιμό και μαχαιρώνοντάς τη, πριν οδηγηθεί στο Μπλάιθ της Καλιφόρνια, όπου αυτοκτόνησε.

Η «Οικογένεια» προέτρεψε τα μέλη της να αγνοήσουν τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τον Ροντρίγκεζ και τη Σμιθ. Οι ερευνητές έδειξαν συμπόνια για τον θυμό του Ροντρίγκεζ προς τα μέλη της Οικογένειας, αλλά πίστευαν ότι η επιθετικότητά του και η τελική δολοφονία της Σμιθ ήταν αδικαιολόγητη. Ένα άλλο πρώην μέλος θεώρησε ότι ήταν μια από τις χειρότερες στιγμές στην ιστορία της ομάδας και σημείωσε ότι οι αποκαλύψεις του επιβεβαιώθηκαν απο ιστορίες κακοποίησης άλλων θυμάτων

Ο ερευνητής της αίρεσης Rick Alan Ross περιέγραψε την αυτοκτονία του ως αντανάκλαση των πολλών ατόμων της λατρείας που υπέφεραν σε «μία από τις πιο φρικιαστικά καταχρηστικές και καταστροφικές λατρείες στην αμερικανική ιστορία»