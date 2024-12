ΗΠΑ: Κάποτε εξαφανισμένη, η ενυδρίδα ποταμού ακμάζει ξανά στο Νέο Μεξικό

Οι οικολόγοι στο Νέο Μεξικό γιορτάζουν την επέκταση του πληθυσμού των άγριων ενυδρίδων ποταμού στην πολιτεία, καθώς ο αριθμός τους έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 14 χρόνια.

Αν και είναι ντόπια στην πολιτεία, τα ζώα αυτά εξαφανίστηκαν εντελώς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1900, πιθανότατα λόγω ενός συνδυασμού κυνηγιού και της καταστροφής των οικοτόπων τους.

Ωστόσο, τώρα έχουν εθεαθή να κολυμπούν σε νερά κατά μήκος του Rio Grande, και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή η επέκταση να συνεχιστεί.

«Από το 2008 έως το 2010, το τμήμα απελευθέρωσε 33 ενυδρίδες, παίρνοντας και κάποιες από την Ουάσινγκτον και φέρνοντας τις στο άνω τμήμα του Rio Grande», δήλωσε ο Nick Forman, υπεύθυνος του προγράμματος για τα σαρκοφάγα και τα μικρά θηλαστικά του New Mexico Dept. of Game and Fish.

Μια μελέτη του 2018 έδειξε ότι αυτός ο αρχικός πληθυσμός έχει επεκταθεί σε 100 ζώα, ενώ το τμήμα πρόσφατα απελευθέρωσε άλλες 9 ενυδρίδες από τη Λουιζιάνα για να βοηθήσει στη γενετική ποικιλομορφία.

Οι οικολόγοι λένε ότι βοηθούν τα οικοσυστήματα των ποταμών κρατώντας υπό έλεγχο τα θηράματα και βελτιώνοντας την ποιότητα των υδάτων.

«Παρέχουν αυτή την υπηρεσία στο οικοσύστημα μας ως ένας κορυφαίος θηρευτής», πρόσθεσε ο Forman. «Είναι καλό να έχουμε αυτό το είδος πίσω στα ποτάμια και τις λίμνες μας».

Η υπηρεσία ζητά τώρα από το κοινό να της στείλει οποιεσδήποτε φωτογραφίες ή βίντεο με ενυδρίδες που βρίσκονται στην άγρια φύση, ελπίζοντας να χρησιμοποιήσει τους πολίτες για να χαρτογραφήσει καλύτερα που βρίσκονται τα ζώα σε όλη την πολιτεία, ενώ οι περιβαλλοντολόγοι σκέφτονται αν θα συνεχίσουν τις μελλοντικές προσπάθειες απελευθέρωσης.

Με πληροφορίες από Good News Network

