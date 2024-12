Brian Thompson: Ανθρωποκυνηγητό για τον καταζητούμενο δολοφόνο

Το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη μια νέα εικόνα που δείχνει ξεκάθαρα το πρόσωπο ενός άνδρα που είναι ύποπτος οτι πυροβόλησε και σκότωσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της UnitedHealthcare, Brian Thompson, νωρίς την Τετάρτη στο Μανχάταν.

Το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται και η αστυνομία φαίνεται να πλησιάζει τον δραπέτη καθώς εμφανίστηκαν βασικά νέα στοιχεία. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα τραβήχτηκαν από κάμερες ασφαλείας σε έναν ξενώνα στη γειτονιά Upper West Side του Μανχάταν, όπου η αστυνομία πιστεύει ότι έμενε ο ύποπτος.

Σε προηγούμενες εικόνες που εκδόθηκαν ο ύποπτος φορούσε μάσκα. Αλλά αργά το πρωί της Πέμπτης, η αστυνομία δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν έναν νεαρό άνδρα να χαμογελά και ένα ίδιο άτομο να φαίνεται πιο σοβαρό, με την κουκούλα του παλτού του ψηλά.

Ο ύποπτος παραμένει ελεύθερος ενώ οι ερευνητές δίνουν μάχη με το χρόνο για να μάθουν την ταυτότητά του και η αστυνομία συνέχιζε να χτενίζει ένα τεράστιο δίκτυο ιδιωτικών και δημόσιων καμερών παρακολούθησης. Οι αρχές επιβολής του νόμου ανέπτυξαν drones και σκύλους εκτός από τα στοιχεία για το ηλεκτρικό ποδήλατο με το οποίο φέρεται να διέφυγε.

O Mπράιαν Τόμσον

Παρά το γεγονός ότι οι αξιωματούχοι αναφέρονταν προηγουμένως στη μάρκα ηλεκτρικών ποδηλάτων δημόσιας χρήσης Citi Bike για να μιλήσουν για το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, καθώς χιλιάδες από αυτά είναι διάσπαρτα στην πόλη στις εγκαταστάσεις φόρτισης, αργότερα το πρωί της Πέμπτης αυτό αποδείχθηκε ότι δεν επιβεβαιώθηκε. Οι New York Times, επικαλούμενοι πηγές των ερευνών έγραψαν ότι η αστυνομία εξετάζει τώρα αν πρόκειται για ένα ηλεκτρικό ποδήλατο χωρίς σήμα. Οι υπεύθυνοι της αστυνομίας είπαν ότι επρόκειτο για στοχευμένη δολοφονία.

Ανάμεσα σε άλλες ενδείξεις που ανακαλύφθηκαν ήταν ένα κινητό τηλέφωνο, βίντεο του υπόπτου και κάλυκες από σφαίρες που βρέθηκαν στο σημείο με τις λέξεις «αρνούμαι», «υπερασπίζομαι» και «καθαιρώ» (deny, defend, depose), σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που μίλησαν επίσης στο ABC News.

Αυτές οι λέξεις δυνητικά επικαλούνται τον τίτλο ενός βιβλίου που δημοσιεύτηκε πριν από 14 χρόνια και επικρίνει τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις τακτικές που χρησιμοποιούν για να αρνηθούν αξιώσεις. Χρησιμοποιεί λεξιλόγιο κοινό στην εταιρική γλώσσα γύρω από τις ασφαλιστικές αξιώσεις, που ονομάζεται «Delay Deny Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About That» ανέφερε το Reuters.

Ο ύποπτος BBC

Ο συγγραφέας του βιβλίου, Jay Feinman, ομότιμος καθηγητής στη Νομική Σχολή Rutgers στο Νιου Τζέρσεϊ, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων «συγγνώμη, κανένα σχόλιο» σε ένα email απαντώντας σε μια ερώτηση. Η σύμπτωση υπαινίσσεται το πιθανό κίνητρο, αλλά μέχρι τις αρχές της Πέμπτης το απόγευμα οι αρχές δεν είχαν εξετάσει αυτή την οπτική γωνία ούτε είχαν ανακοινώσει κίνητρο για τη δολοφονία.

Η αστυνομία είχε ερευνήσει νωρίτερα τον ξενώνα όπου πιστεύεται ότι διέμενε ο ύποπτος, ανέφερε το CNN, αναφέροντας επίσης ότι η αστυνομία βρήκε ένα δακτυλικό αποτύπωμα ενώ ερευνούσε αντικείμενα που συνδέονται με τον άνδρα, συμπεριλαμβανομένου ενός κινητού τηλεφώνου και ενός μπουκαλιού νερού, και ότι τα στοιχεία εξετάζονται με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να εντοπίσει μια ταυτότητα.

«Δεν φαίνεται να είναι μια τυχαία πράξη βίας», είπε στους δημοσιογράφους η Jessica Tisch, αστυνομικός επίτροπος της Νέας Υόρκης. «Κάθε ένδειξη είναι ότι αυτή ήταν μια προμελετημένη, προσχεδιασμένη, στοχευμένη επίθεση». Ο Thompson σκοτώθηκε από έναν μαυροφορεμένο άνδρα που κουβαλούσε ένα γκρι σακίδιο και με το πρόσωπό του καλυμμένο μέχρι τη μύτη γύρω στις 6.40 π.μ (Ιτοπική ώρα) την Τετάρτη.

Ο δράστης είχε υψώσει ένα όπλο με σιγαστήρα στην πλάτη του Thompson και πυροβόλησε το στέλεχος τουλάχιστον μία φορά στην πλάτη και στη γάμπα, ακριβώς τη στιγμή που επρόκειτο να μπει σε ένα ξενοδοχείο Hilton στο κέντρο του Μανχάταν για μια ετήσια διάσκεψη επενδυτών. Καθώς ο Thompson κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο, το όπλο μπλόκαρε και ο άνδρας – «γνώστης» στα πυροβόλα όπλα σύμφωνα με την αστυνομία – το καθάρισε γρήγορα και συνέχισε να πυροβολεί.

Στη συνέχεια, ο ύποπτος διέφυγε με ηλεκτρονικό ποδήλατο στο κοντινό Central Park. Μέχρι την Πέμπτη, δεν έχουν γίνει συλλήψεις για την υπόθεση και η αστυνομία πρόσφερε αμοιβή 10.000 δολαρίων για πληροφορίες. Από την Τετάρτη, η αστυνομία ανακάλυψε επίσης πλάνα του άνδρα κοντά στο έργο δημόσιας στέγασης Frederick Douglass στο Upper West Side του Μανχάταν γύρω στις 5 π.μ (τοπική ώρα) ανέφερε το ABC News.

Τα κίνητρα του υπόπτου παραμένουν άγνωστα. Η χήρα του Thompson είπε ότι ο σύζυγός της είχε δεχθεί απειλές. Ωστόσο, τέτοια περιστατικά δεν είναι ασυνήθιστα σε τομείς όπως οι ασφάλειες. «Υπήρχαν κάποιες απειλές», είπε η Paulette Thompson στο NBC News. «Βασικά, δεν ξέρω, έλλειψη κάλυψης; Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ξέρω απλώς ότι είπε ότι υπήρχαν κάποιοι που τον απειλούσαν».

Members of the New York police crime scene unit pick up cups marking the spots where bullets lie as they investigate the scene outside the Hilton Hotel in midtown Manhattan where Brian Thompson, the CEO of UnitedHealthcare, was fatally shot Wednesday, Dec. 4, 2024, in New York. (AP Photo/Stefan Jeremiah)

Η UnitedHealthcare είναι υποκατάστημα της UnitedHealth Group, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το υποκατάστημα ασφαλίζει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους με ιδιωτική κάλυψη υγείας.

Η ανάγκη για ασφάλιση υγείας στον ιδιωτικό τομέα είναι μια πραγματικότητα στις ΗΠΑ, αλλά συχνά αποτελεί αγκάθι στην Αμερική και οι ασφαλιστές συχνά κατηγορούνται ότι αρνούνται άδικα την κάλυψη. Η εταιρεία αποτέλεσε επίσης αντικείμενο έρευνας για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ανέφερε το Fox Business News.

Η δολοφονία του Thompson προκάλεσε γρήγορα κύματα σοκ στον εταιρικό κόσμο, με τους επικεφαλής της εταιρικής ασφάλειας να συγκεντρώνονται σε τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη. «Πολλοί από τους συναδέλφους μου σήμερα κάθονται με τους ηγέτες των ομάδων προστασίας τους, τις ηγετικές ομάδες ασφαλείας τους και επαναξιολογούν τι κάνουν και τι δεν κάνουν», είπε στη Νέα Υόρκη ο Dave Komendat, πρόεδρος της Komendat Risk Management Services με έδρα το Σιάτλ.

Ένα άλλο στέλεχος ασφαλείας, ο διευθύνων σύμβουλος Michael Julian της MPS Security & Protection, είπε στο Axios: «Είμαι σοκαρισμένος που δεν είχε προστασία προστατευτική λεπτομέρεια». Ο Thompson είχε δύο γιους.