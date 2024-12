Πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο ηθοποιός Μάρκ Γουίδερς

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών άφησε ο ηθοποιός Μάρκ Γουίδερς, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε εμφανιστεί σε επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς «Stranger Things».

Εδώ και καιρό έδινε «μάχη» με καρκίνο του παγκρέατος. Η είδηση έγινε γνωστή από την κόρη του, Jessie Withers. Ο ηθοποιός σύμφωνα με την ίδια αντιμετώπισε την ασθένειά του με την ίδια δύναμη και αξιοπρέπεια που έφερε στην τέχνη του, δημιουργώντας μια κληρονομιά ζεστασιάς, χιούμορ και αφοσίωσης, μαζί με την αξιοσημείωτη ικανότητά του να κάνει κάθε ρόλο αξέχαστο', ανέφερε σε δήλωσή της στο Variety την Παρασκευή.

«Το διαρκές ταλέντο και η αφοσίωση του Μαρκ στη βιομηχανία θα μείνουν με αγάπη στη μνήμη συναδέλφων, φίλων και θαυμαστών», είπε χαρακτηριστικά η κόρη του.

Η καριέρα του Mark Withers

Ο Withers άρχισε να εμφανίζεται στην τηλεόραση από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, αλλά ένας από τους πρώτους ρόλους του με μεγάλη προβολή ήταν στη Δυναστεία το 1981 ως Ted Dinard, ο φίλος του Steve Carrington (Al Corley). Εμφανίστηκε σε ένα κύκλωμα έξι επεισοδίων που είδε τη σχέση του με τον Steve να φτάνει στο τέλος της, πριν ο πατέρας του Steve, ο Blake (John Forsythe), τον σκοτώσει κατά λάθος σε μια κρίση οργής.

Ο Withers είχε επίσης μικρούς ρόλους σε σειρές όπως Wonder Woman, Trapper John, M.D., Death Of A Centerfold: The Dorothy Stratten Story, The Dukes Of Hazzard, Hart To Hart, Remington Steele, Dallas και Matlock.

Από το 1986 έως το 1987, εμφανίστηκε επίσης σε οκτώ επεισόδια της σειράς Days Of Our Lives ως Coach Locke.

Ο Γουίδερς φαίνεται να έκανε κυρίως ένα διάλειμμα από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση τη δεκαετία του 1990, εκτός από μια εμφάνισή του στην ταινία Southern Man του 1998. Επέστρεψε στην τηλεόραση με έναν ρόλο στο Frasier το 2001, και τον ακολούθησε με μικρούς ρόλους σε πιο προβεβλημένες σειρές, όπως το The King Of Queens και το Criminal Minds.

Στη δεκαετία του 2010, εμφανίστηκε σε τρία επεισόδια του True Blood ως Morris, μαζί με ένα επεισόδιο του Castle και δύο επεισόδια του Sense8, της σειράς του Netflix που δημιούργησαν οι Wachowskis. Αν και ήταν κυρίως γνωστός για τη δουλειά του στην τηλεόραση, ο Withers περιστασιακά ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο.

Είχε ρόλους στις χαμηλού προϋπολογισμού παραγωγές Basic Training, The Ultimate Life, Turn Around Jake και Bolden.

Πριν εργαστεί στο Χόλιγουντ, ο Withers ήταν αθλητής-σταρ που είχε εξασφαλίσει υποτροφία ποδοσφαίρου στο Penn State, σύμφωνα με το Variety. Προετοιμάστηκε για μεγαλύτερους ρόλους με ένα διάστημα εργασίας σε διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας εξέχουσας εθνικής καμπάνιας για τα McDonald's.

Επίσης, μεταξύ άλλων, διαφήμισε διαφημίσεις για την American Airlines, τον καφέ Folger's, το σαπούνι Irish Spring και την οδοντόκρεμα Crest. Ο Withers αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Haiyan Liu Withers, και την κόρη του Jessie.

Η οικογένειά του πρότεινε να γίνουν δωρεές στη μνήμη του στο ερευνητικό νοσοκομείο St. Jude Children's Research Hospital.