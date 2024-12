Hoia Baciu: Το δάσος που συγκρίνεται μόνο με το Τρίγωνο των Βερμούδων - Η ιστορία που κρύβει

Με γνώμονα την απόκοσμη ιστορία της, αρκετές ταινίες τρόμου έχουν γυριστεί στη Ρουμανία. Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνουν τις ταινίες The Nun, The Ritual του Netflix, The Devil Inside και Seed of Chucky.

Αλλά υπάρχει ένα μέρος της χώρας στο οποίο δεν είναι πολλοί άνθρωποι αρκετά γενναίοι ώστε να τολμήσουν να μπουν για σύντομο χρονικό διάστημα, πόσο μάλλον για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να γυρίσουν μια ολόκληρη ταινία - και αυτό είναι το δάσος Hoia Baciu.

Το διαβόητο δάσος βρίσκεται στην Τρανσυλβανία, και υπάρχουν πολλές ιστορίες για αυτό και για το τι έχει συμβεί εκεί.

Το Hoia Baciu πιστεύεται ότι είναι στοιχειωμένο και είναι εδώ και εκατοντάδες χρόνια.

Με τον αριθμό των εξαφανίσεων που φέρεται να έχουν συμβεί στο δάσος, συχνά το αποκαλούν «Τρίγωνο των Βερμούδων της Ρουμανίας».

Για παράδειγμα, υπάρχει μια ιστορία για ένα νεαρό κορίτσι που εξαφανίστηκε στο δάσος, για να εμφανιστεί μετά από χρόνια στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία εξαφανίστηκε.

Υπάρχει επίσης η ιστορία ενός βοσκού που πήγε στο δάσος με 200 πρόβατα και δεν ξαναφάνηκε ποτέ.

Ενώ ορισμένοι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να βγουν ποτέ από το Hoia Baciu, άλλοι βγαίνουν και αναφέρουν ότι βιώνουν παράξενα συμπτώματα όπως ναυτία, άγχος και την αίσθηση ότι τους παρακολουθούν.

Κάποιοι είχαν ακόμη και σωματικά συμπτώματα όπως έντονα εξανθήματα, πονοκεφάλους, ακόμη και εγκαύματα, λέει η Earth.

Στη συνέχεια, υπάρχει ένα περιστατικό που συνέβη το 1968, όταν ο στρατιωτικός τεχνικός Emil Barnea τράβηξε μια φωτογραφία αυτού που επέμενε ότι ήταν ένα UFO.

Η κομμουνιστική κυβέρνηση εκείνη την εποχή δεν κρατούσε πολύ χώρο για υποτιθέμενες θεάσεις εξωγήινων και ο Barnea έχασε τη δουλειά του.

Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αμφισβητούν την εγκυρότητα των ισχυρισμών του, καθώς ο Barnea δεν έχει τίποτα να κερδίσει από το να πει ψέματα για το τι είδε.

Εν τω μεταξύ, ένας ξεναγός της Hoia Baciu, ο Alex, θυμήθηκε μια φορά που κάποιος «τρελάθηκε» ενώ βρισκόταν στο δάσος.

«Υπήρξε ένας άνδρας που τρελάθηκε, νομίζοντας ότι συνάντησε έναν δαίμονα», είπε στην εφημερίδα The Independant.

«Είχε μόλις κάνει ένα τεράστιο τατουάζ ενός δαίμονα στο στήθος του, για να διώξει τους δαίμονες».

Ο Alex συνέχισε να μοιράζεται: «Αλλά το πιο τρομακτικό πράγμα συνέβη στον συνάδελφό μου. Κάποτε έκανε μια παρατεταμένη νυχτερινή περιοδεία, ένας προς έναν, με έναν πολύ νοσηρό άνθρωπο που μιλούσε για την εμμονή του με τον θάνατο, για το πώς απολάμβανε να είναι με τους ανθρώπους καθώς πεθαίνουν, να τους βλέπει να πεθαίνουν. Αυτή ήταν μια μακρά νύχτα για τον Μάριο».

Βασικά, υπάρχουν πολλά ανεξήγητα φαινόμενα που περιβάλλουν τη Hoia Baciu, οδηγώντας τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι το δάσος χιλιάδων ετών μπορεί να είναι στοιχειωμένο.