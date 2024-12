ΗΠΑ: Γυναίκα απείλησε ασφαλιστική - Χρησιμοποίησε τις ίδιες λέξεις με τον δολοφόνο του CEO

Associated Press

Μια γυναίκα από τη Φλόριντα κατηγορείται ότι απείλησε τον ασφαλιστή της κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας, αφού η αστυνομία λέει ότι είπε τις ίδιες λέξεις που βρέθηκαν στους κάλυκες των σφαιρών που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία του CEO της UnitedHealthCare, Μπράιαν Τόμσον, στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το Associated Press, η 42χρονη Briana Boston είπε σε έναν εκπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας: «Delay, deny, depose. You people are next» (Άρνηση, υπεράσπιση και απομάκρυνση. Εσείς είστε οι επόμενοι») καθώς έκλειναν το τηλέφωνο την Τρίτη, καθώς αμφισβήτησε την άρνηση της εταιρείας για την ασφαλιστική της αίτηση, σύμφωνα με την αστυνομία του Lakeland.

Οι λέξεις «delay», «deny» και «depose» ήταν γραμμένες στους κάλυκες που είχαν αφεθεί στον τόπο της δολοφονίας του CEO στις 4 Δεκεμβρίου. Οι λέξεις αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική «delay, deny, defend» (καθυστέρηση, άρνηση, υπεράσπιση) που χρησιμοποιούν ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες για την αντιμετώπιση ακριβών απαιτήσεων: Καθυστερούν την απόφαση, αρνούνται την απαίτηση και αμύνονται επιθετικά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όταν η Boston ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς την Τετάρτη, τους είπε ότι χρησιμοποίησε τις λέξεις επειδή «είναι αυτό που βλέπει στις ειδήσεις αυτή τη στιγμή». Είπε στους αστυνομικούς ότι δεν κατέχει όπλα και κατηγορείται ότι είπε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες «είναι κακές» και «τους αξίζει το κάρμα».

Η Boston συνελήφθη και της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απειλή τρομοκρατικής ενέργειας. Κρατείται χωρίς εγγύηση στη φυλακή της κομητείας Πολκ. Από τα αρχεία του δικαστηρίου δεν προκύπτει αν έχει δικηγόρο.

Η κατηγορία είναι κακούργημα δευτέρου βαθμού, το οποίο θα μπορούσε να τιμωρηθεί με φυλάκιση έως και 15 ετών εάν καταδικαστεί.

