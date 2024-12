Μπλέικ Λάιβλι: Αυτά είναι τα αποκαλυπτικά μηνύματα στη μήνυση κατά του Μπαλτόνι

Associated Press

Η Μπλέικ Λάιβλι πέρασε στην αντεπίθεση, κάνοντας μήνυση στον συμπρωταγωνιστή της στο It Ends With Us Τζάστιν Μπαλτόνι.

Η Blake Lively κατηγορεί ουσιαστικά τον Τζάστιν Μπαλτόνι για σεξουαλική παρενόχληση και καλλιέργεια ενός τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος, κάτι που εκείνος αρνείται.

Βέβαια, η Μπλέικ Λάιβλι έχει εντάξει στη μήνυση μηνύματα που φέρεται να είχε ανταλλάξει ο ηθοποιός με συνεργάτες που είχε προσλάβει, ώστε να διαχειριστεί την κρίση, τα οποία, όπως τονίζει η Daily Mail, δείχνουν ότι φέρεται να ξεκίνησε μια εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον της Λάιβλι.

Από την πλευρά της ηθοποιού, τα εν λόγω μηνύματα αποκαλύπτουν «ένα πολυεπίπεδο σχέδιο που ο κ. Μπαλντόνι και η ομάδα του περιέγραψαν ως “κοινωνική χειραγώγηση” με σκοπό να “καταστρέψουν”» τη φήμη της», το οποίο υποστηρίζει ότι ξεκίνησε αφότου εκείνη εξέφρασε ανησυχίες για τις συνθήκες στα γυρίσματα.

Σύμφωνα με την μήνυση, η Λάιβλι ήταν επιφυλακτική απέναντι στον Μπαλντόνι ακόμη και πριν από τα γυρίσματα και ήρθαν σε αντιπαράθεση λόγω της προσπάθειάς του να προσθέσει «αδικαιολόγητα» γυμνό και σεξουαλικές σκηνές στην ταινία. Όπως αναφέρουν τα έγγραφα, οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων με αποκορύφωμα μία συνάντηση με το HR τμήμα όπου συμφωνήθηκαν διάφοροι όροι από τον Μπαλντόνι και τα Wayfarer Studios προτού η Λάιβλι εξετάσει το ενδεχόμενο να συνεχίσει τα γυρίσματα μετά την απεργία των σεναριογράφων.

Η συμπεριφορά του Μπαλντόνι που κατήγγειλε η Λάιβλι

Η μήνυση της Λάιβλι πάντως περιλαμβάνει και άλλους ισχυρισμούς για την συμπεριφορά του συμπρωταγωνιστή της. Σύμφωνα με αυτούς ο Μπαλντόνι τής έδειξε ένα ακατάλληλο βίντεο της συζύγου του, μπήκε στο τρέιλέρ της ενώ ήταν γυμνή ή θήλαζε, συζητούσε ανοιχτά τον φερόμενο εθισμό του στο πορνό και έκανε εκείνη και άλλες γυναίκες του προσωπικού να αισθάνονται άβολα με τα απροκάλυπτα σεξουαλικά σχόλια.

Τα ζητήματα τέθηκαν στο τραπέζι κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης τον Ιανουάριο μεταξύ της Λάιβλι, του Μπαλτόνι και αρκετών εκπροσώπων του στούντιο, όπου συμφωνήθηκαν αρκετές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης ενός συντονιστή οικειότητας στο πλατό. «Αν και η προοπτική μας διαφέρει σε πολλές πτυχές, η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους είναι πρωταρχικής σημασίας», υποστήριξαν τα Wayfarer Studios σύμφωνα με την καταγγελία. Ωστόσο, ένα έγγραφο στρατηγικής στα μέσα, προφανώς από την ομάδα διαχείρισης κρίσεων, που περιλαμβάνεται επίσης στη μήνυση, περιγράφει πώς η ομάδα σχεδίαζε να προστατεύσει τη φήμη του Μπαλντόνι και του βασικού παραγωγού Τζέιμι Χιθ, όπως και των Wayfarer. Το έγγραφο περιέχει πολλά πιθανά σημεία συζήτησης για την ενίσχυση του Μπαλντόνι και τη δυσφήμιση της Λάιβλι, σύμφωνα με την Daily Mail.

Σε ένα άλλο μήνυμα, ο Μπαλντόνι φαίνεται να προτείνει να αξιοποιηθεί η συμμετοχή του Ράιαν Ρέινολντς, συζύγου της Λάιβλι, ως ένα άλλο μέσο για να βάλουν στο στόχαστρο την ηθοποιό.