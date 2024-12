Aρραβωνιάστηκε η Ντούα Λίπα: Η πρόταση τα Χριστούγεννα και το πολυσυζητημένο πάρτι των αστέρων

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ καθώς μετά από έναν χρόνο σχέσης αρραβωνιάστηκαν και ετοιμάζονται να γιορτάσουν με τους φίλους και την οικογένειά τους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η 29χρονη δημιουργός του Levitating και ο 34χρονος σταρ των Fantastic Beasts λέγεται ότι είναι «πολύ ερωτευμένοι» και οι φίλοι τους είναι «τόσο χαρούμενοι» μετά την ρομαντική χριστουγεννιάτικη πρόταση.

Η ποπ σταρ πόζαρε επίσης με ένα μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι στο δάχτυλό της στην τελευταία της ανάρτηση στο Instagram καθώς πόζαρε φορώντας μια γιορτινή κορδέλα και γούνινες μπούτες. Μια πηγή είπε στη Sun: «Είναι τόσο ερωτευμένοι και ξέρουν ότι αυτό είναι για πάντα. Αρραβωνιάστηκανβ και δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ευτυχισμένοι. Η Ντούα πέρασε ένα από τα καλύτερα χρόνια της καριέρας της επαγγελματικά και αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα.

https://www.instagram.com/p/DD-RUG3tnoe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Κάλουμ είναι μεγάλο στήριγμα για τη Ντούα και είναι ένα υπέροχο ζευγάρι. Η οικογένεια και οι φίλοι τους είναι τόσο χαρούμενοι. Ήταν υπέροχα Χριστούγεννα για αυτούς». Στην τελευταία της ανάρτηση, η τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το χαμόγελό της καθώς κοίταzε τον αγαπημένο της στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου ενώ πόζαρε για μια γλυκιά selfie.

Η είδηση για τον αρραβώνα τους είδε το φως την ώρα που η Λίπα ετοιμάζεται να διοργανώσει ένα πάρτι γεμάτο αστέρια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Λονδίνο μετά από μια απίστευτη χρονιά για την καριέρα της. Η λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνει την Έμμα Γουάτσον και τον Χάρι Στάιλς.

Η τραγουδίστρια που ολοκλήρωσε το πρώτο σκέλος της επικής παγκόσμιας περιοδείας της Radical Optimism στην Ασία θέλει να διοργανώσει το πιο πολυσυζητημένο πρωτοχρονιάτικο πάρτι για φέτος «Έχουν βρει έναν καταπληκτικό χώρο στο Λονδίνο και συνεργάζονται με κάποιους σχεδιαστές πάρτι. Οι προσκλήσεις έχουν φθάσει σε όλους τους διασημότερους φίλους τους.

Η Ντούα και ο Κάλουμ πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες περί ειδυλλίου νωρίτερα φέτος τον Ιανουάριο, όταν και οι δύο παρακολούθησαν ένα afterparty Masters Of The Air στο Λονδίνο. Πριν δημοσιοποιήσει τη σχέση της, η τραγουδίστρια του Dance the Night αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της προώθησης του άλμπουμ της Radical Optimism ότι έπρεπε να ξαναβρεί την «αυτοπεποίθησή» της αφού οι προηγούμενες σχέσεις είχαν άσχημη κατάληξη.