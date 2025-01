Επιστήμονας από το Κασμίρ με γνώμονα το AI δίνει λύση για τη διάγνωση του καρκίνου στο στόμα

Μια ομάδα στο Jamia Millia Islamia (JMI), με επικεφαλής έναν επιστήμονα που γεννήθηκε στο Κασμίρ, έχει επιτύχει μια επαναστατική ανακάλυψη στην ανίχνευση του καρκίνου του στόματος.

Χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και την ψηφιακή παθολογία, η καινοτομία υπόσχεται να καταστήσει τη διάγνωση του καρκίνου πιο ακριβή, προσιτή και προσβάσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Tanveer Ahmad, ειδικός γονιδιακής επεξεργασίας από το Κασμίρ, και ο διδακτορικός του φοιτητής, Nisha Chaudhary, από το Πολυεπιστημιακό Κέντρο Προηγμένων Ερευνών και Μελετών του πανεπιστημίου (MCARS), πρωτοστάτησαν στην ανάπτυξη.

Η πρωτοποριακή τεχνολογία τους, που πρόσφατα χορηγήθηκε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από την ινδική κυβέρνηση, έχει τίτλο A System and Method for Genomic Markers and Digital Pathology Imagesed Predction of Oral Malignant Disorders.

Αυτό το προηγμένο σύστημα εξετάζει τους γονιδιωματικούς δείκτες και τις εικόνες των ιστών για να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις από του στόματος συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της υποβρύχιας ίνωσης από του στόματος (OSMF), της λευκοπλασκίας, του λειχήν και του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (OSCC).

Συγκεκριμένα, η τεχνολογία μπορεί να ταξινομεί τη σοβαρότητα του OSCC και να προβλέψει την εξέλιξη των προκαρκινικών συνθηκών, ανοίγοντας το δρόμο για τις επίκαιρες παρεμβάσεις και τα βελτιωμένα αποτελέσματα των ασθενών.

Η καινοτομία έχει επαινέσει για την ικανότητά της να ενισχύει τη διαγνωστική ακρίβεια, μειώνοντας παράλληλα το κόστος, καθιστώντας τα υπερσύχταστα διαγνωστικά του καρκίνου του στόματος πιο προσιτά, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα με περιορισμένους πόρους.

Το έργο της ομάδας έχει επίσης κερδίσει διεθνή αναγνώριση, με τη μελέτη τους να δημοσιεύεται στο Scientific Data, ένα εξέχον περιοδικό της Nature Publishing Group.

Η δημοσίευση παρουσιάζει ένα σύνολο δεδομένων υψηλής ανάλυσης που τροφοδοτεί με τεχνητή νοημοσύνη για τη διάγνωση της από του στόματος υποκινητώδους ίνωσης και του ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, προσφέροντας έναν πολύτιμο πόρο για τους ερευνητές παγκοσμίως.