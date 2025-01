Χωρισμένοι και «με τη βούλα» Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ χώρισαν επίσημα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το PEOPLE. Η απόφαση ανακοινώθηκε σχεδόν 20 εβδομάδες αφότου η ηθοποιός του Unstoppable υπέβαλε αίτηση για τη λύση του γάμου τους στις 20 Αυγούστου.

Οι πρώην αγαπημένοι, που αναζωπύρωσαν τον έρωτά τους το 2021, παντρεύτηκαν σε μια ιδιωτική τελετή στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022. Αργότερα έκαναν μια λαμπερή τελετή στη Τζόρτζια μπροστά σε φίλους και μέλη της οικογένειάς τους στις 20 Αυγούστου του 2022. Η Λόπεζ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου ακριβώς δύο χρόνια μετά τη γαμήλια τελετή στη Τζόρτζια, αναφέροντας την 26η Απριλίου ως ημερομηνία χωρισμού και αναφέροντας ασυμβίβαστες διαφορές ως αιτία του χωρισμού τους.

Κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες χωρίς δικηγόρο, ζητώντας να μην υπάρχει υποστήριξη συζύγου για κανένα από τα μέρη, να διαχωριστούν οι αμοιβές των δικηγόρων και σημείωσε ότι τα οιονεί κοινά περιουσιακά τους στοιχεία, η ξεχωριστή περιουσία και οι υποχρεώσεις τους είναι «άγνωστα» και «θα καθοριστούν». Η σταρ ζήτησε επίσης να αποκατασταθεί το πρώην όνομά της, Tζένιφερ Λιν Λόπεζ.

Μια εβδομάδα μετά την κατάθεσή της, η Λόπεζ φαινόταν «ανακουφισμένη», σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της σταρ, η οποία πρόσθεσε, ωστόσο, «Δεν ήθελε διαζύγιο. Ήθελε να καταλάβει τι συμβαίνει. Αγαπούν ο ένας τον άλλον. Η Τζένιφερ δεν είναι ο τύπος που απλά τα παρατάει».

Την ίδια στιγμή, άλλη πηγή είπε ότι ο Άφλεκ φαίνεται ότι «τα πάει καλά και είναι πολύ συγκεντρωμένος» στη δουλειά και τα παιδιά του, μετά την κατάθεση διαζυγίου. Οι φήμες για κρίση στο γάμο τους ξεκίνησαν τον Μάιο, αφού οι δυο τους δεν είχαν φωτογραφηθεί μαζί για εβδομάδες.

Ενώ η Λόπεζ προωθούσε την ταινία της Atlas και έδωσε το παρών μόνη της στο Met Gala, οι δυο τους εμφανίστηκαν αργότερα μαζί στο Λος Άντζελες και ενώθηκαν ξανά για την τελετή αποφοίτησης της κόρης του Άφλεκ, Βάιολετ. Όταν όμως ξεκίνησε το καλοκαίρι, το πρώην ζευγάρι περνούσε καιρό σε δύο ξεχωριστές ακτές.

Τον Δεκέμβριο, η ποπ σταρ δημοσίευσε ένα βίντεο που ανακεφαλαίωνε τη χρονιά της με μερικές αξέχαστες στιγμές, όπως η εμφάνισή της στο Met Gala του 2024, το περπάτημα στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας της Atlas, κλιπ από τις ταινίες της Unstoppable και το «This Is Me .. Now: A Love Story»

«Είμαι πολύ περήφανη για το πώς χειρίζομαι όλα τα πράγματα. Όλα τα πράγματα», είπε σε μια συνέντευξη στο βίντεο του Instagram, προσθέτοντας σε ένα άλλο κλιπ: «Στις δύσκολές μου στιγμές, έμαθα να νιώθω απλά τα συναισθήματα...».