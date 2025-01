Πέθανε ο θρυλικός Σαμ Μουρ

Ο Σαμ Μουρ, ο οποίος τραγούδησε το περίφημο Soul Man και άλλες επιτυχίες της δεκαετίας του 1960 στο θρυλικό ντουέτο Sam & Dave, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Ο Μουρ, ο οποίος επηρέασε μουσικούς όπως ο Μάικλ Τζάκσον, ο Αλ Γκριν και ο Μπρους Σπρίνγκστιν, πέθανε την Παρασκευή στο Κόραλ Γκέιμπλς της Φλόριντα, λόγω επιπλοκών κατά την ανάρρωσή του από χειρουργική επέμβαση, δήλωσε ο εκπρόσωπός του Τζέρεμι Γουέστμπι.

Ο Moore έπαιζε μαζί με τον Dave Prater, ο οποίος είχε πεθάνει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1988, στο Rock and Roll Hall of Fame το 1992. Το δίδυμο, στη Stax Records με έδρα το Μέμφις του Τενεσί, μετέτρεψε το «call and response» της gospel μουσικής σε ένα ξέφρενο σκηνικό σόου και ηχογράφησε μερικές από τις πιο διαχρονικές επιτυχίες της soul μουσικής, όπως το Hold On, I'm Comin'.

Πολλούς από τους δίσκους τους έγραψε και έκανε την παραγωγή η ομάδα των Isaac Hayes και David Porter και συμμετείχε η ομώνυμη μπάντα της δισκογραφικής εταιρείας Booker T & the MGs.