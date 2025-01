Λύθηκε το μυστήριο για τη μείωση του IQ σχεδόν ολόκληρου του πληθυσμού της Ευρώπης

Οι ερευνητές διατείνονται ότι η εκτεταμένη ρύπανση από μόλυβδο που προκαλείται από την εξόρυξη οδήγησε σε μείωση του IQ σχεδόν ολόκληρου του πληθυσμού της Ευρώπης εκείνη την εποχή, γράφει η Daily Mail.

Για τη μελέτη τους, μια ομάδα από το Ινστιτούτο Έρευνας της Ερήμου της Νεβάδα μελέτησε πυρήνες πάγου - στήλες πάγου μήκους έως και 3.400 μέτρων που εξάγονται χρησιμοποιώντας τεράστιες γεωτρήσεις. Οι φυσαλίδες αερίου παγιδευμένες στον πάγο παρέχουν ενδείξεις για την ατμόσφαιρα περασμένων εποχών και η παρουσία ρύπων όπως ο μόλυβδος μπορεί να υποδηλώνει βιομηχανική δραστηριότητα.

Μια ανάλυση τριών πυρήνων πάγου έδειξε ότι οι εκπομπές μολύβδου στην Ευρώπη αυξήθηκαν απότομα γύρω στο 15 π.Χ. μετά την άνοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Παρέμειναν υψηλά για περίπου 150 χρόνια έως ότου η αυτοκρατορία άρχισε να παρακμάζει.

Συνδυάζοντας τα ευρήματά τους με τη συνεχιζόμενη έρευνα που συνδέει την έκθεση σε μόλυβδο με τη γνωστική εξασθένηση, οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η μόλυνση από μόλυβδο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα είχε ως αποτέλεσμα μέση αύξηση στα επίπεδα μολύβδου στο αίμα των παιδιών κατά περίπου 2,5 μικρογραμμάρια ανά δεκατόλιτρο. Και, κατά συνέπεια, αυτό οδήγησε σε ευρεία μείωση της γνωστικής ικανότητας κατά 2-3 βαθμούς σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

«Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που λαμβάνει δεδομένα ρύπανσης από έναν πυρήνα πάγου και τα μετατρέπει για να παράγει συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και στη συνέχεια εκτιμά τις ανθρώπινες επιπτώσεις», δήλωσε ο Joe McConnell, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Τα ευρήματα των επιστημόνων δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Η ρύπανση από μόλυβδο στην αρχαιότητα σχετιζόταν κυρίως με την εξόρυξη αργύρου, όπου το πλούσιο σε μόλυβδο ορυκτό γαλένα έλιωναν για την εξαγωγή του αργύρου. Μεγάλο μέρος αυτού του μολύβδου απελευθερώθηκε στη συνέχεια στην ατμόσφαιρα. Στους ενήλικες, τα υψηλά επίπεδα έκθεσης σε μόλυβδο συνδέονται με στειρότητα, αναιμία, απώλεια μνήμης, καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνο και μειωμένη ανοσία, γράφει η Daily Mail. Στα παιδιά, ωστόσο, ακόμη και τα χαμηλά επίπεδα έκθεσης σε μόλυβδο συνδέονται με χαμηλότερο IQ, προβλήματα συγκέντρωσης και φτωχότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις.