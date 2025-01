Πυρκαγιές στο Λος Άντζελες: Νεκρή στο σπίτι της εντοπίστηκε η 95χρονη ηθοποιός Ντέιλις Κάρι

Οι πυρκαγιές του Λος Άντζελες στοίχισαν τη ζωή μίας ακόμη ηθοποιού του Χόλιγουντ... αυτή τη φορά η ηθοποιός των «Blues Brothers», Ντέιλις Κάρι, η σορός της οποίας φέρεται να εντοπίστηκε σε ένα σπίτι που είχε πληγεί από φωτιά το Σαββατοκύριακο.

Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε στην οικογένεια της Νταλίς το βράδυ της Κυριακής το πτώμα της βρέθηκε μέσα στο καμένο σπίτι της στην Αλτάδενα, σύμφωνα με το ABC7 Λος Άντζελες.

Η εγγονή της, Κάρι επιβεβαίωσε τον θάνατο της Ντέιλις με ανάρτησή της στο Facebook. Χαρακτηριστικά έγραψε ότι άφησε την Ντέιλις στο σπίτι της, την ίδια μέρα που ξέσπασαν οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες - και αυτή ήταν η τελευταία φορά που είδε τη γιαγιά της.

Η εγγονή της ηθοποιού σημείωσε ότι επέστρεψε την επόμενη μέρα για να δει αν είναι καλά η γιαγιά της, αλλά η αστυνομία την εμπόδισε, ενημερώνοντάς την ότι το σπίτι κάηκε ολοσχερώς, ενώ την συμβούλεψε να ελέγξει σε κάποιο κοντινό καταφύγιο, όπου έχουν οδηγηθεί οι πληγέντες.

Την Κυριακή (12/1) η οικογένεια της Ντέιλις Κάρι έλαβε επίσημη επιβεβαίωση από την αστυνομία ότι η 95χρονη ηθοποιός ήταν νεκρή.

Κάποιοι από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της Ντέιλις Κάρι ήταν στις ταινίες: "The Blues Brothers", "Lady Sings the Blues" και "The 10 Commandments".

