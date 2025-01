Ερευνητές ανακάλυψαν αρχαία τατουάζ σε μούμιες του Περού

Associated Press

Για περισσότερα από 5.000 χρόνια, οι άνθρωποι διακοσμούν τους εαυτούς τους με τατουάζ.

Σε μια νέα μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν λέιζερ για να αποκαλύψουν εξαιρετικά περίπλοκα σχέδια αρχαίων τατουάζ σε μούμιες από το Περού.

Το διατηρημένο δέρμα των μουμιών και το μαύρο μελάνι τατουάζ που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζουν μια έντονη αντίθεση - αποκαλύπτοντας λεπτές λεπτομέρειες σε τατουάζ που χρονολογούνται γύρω στο 1250 μ.Χ., οι οποίες δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι, δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης Michael Pittman, αρχαιολόγος στο Κινεζικό Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι ερευνητές εξέτασαν περίπου 100 μούμιες από τον πολιτισμό Chancay του παράκτιου Περού - έναν πολιτισμό που άκμασε πριν από την αυτοκρατορία των Ίνκας και την άφιξη των Ευρωπαίων.

Όλα τα άτομα είχαν κάποιας μορφής τατουάζ στο πίσω μέρος των χεριών τους, στις αρθρώσεις των δαχτύλων, στους πήχεις ή σε άλλα μέρη του σώματός τους. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε τέσσερα άτομα με «ιδιαίτερα τατουάζ» - σχέδια γεωμετρικών σχημάτων όπως τρίγωνα και διαμάντια, δήλωσε ο Pittman.

Δεν ήταν σαφές πώς ακριβώς δημιουργήθηκαν τα τατουάζ, αλλά είναι «ποιότητας που μπορεί να συγκριθεί με τα σημερινά πολύ καλά ηλεκτρικά τατουάζ», δήλωσε ο Aaron Deter-Wolf, ειδικός στα προκολομβιανά τατουάζ και αρχαιολόγος στο Τμήμα Αρχαιολογίας του Τενεσί, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Η ιστορία των τατουάζ

Χρησιμοποιώντας λέιζερ που κάνουν το δέρμα να λάμπει ελαφρά, «ουσιαστικά μετατρέπουμε το δέρμα σε λάμπα», δήλωσε ο συν-συγγραφέας Tom Kaye του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος για την Επιστημονική Πρόοδο στη Sierra Vista της Αριζόνα.

Τα ευρήματα ήταν «χρήσιμα για να μάθουμε για νέες μη καταστροφικές τεχνολογίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να μελετήσουμε και να τεκμηριώσουμε ευαίσθητα αρχαιολογικά υλικά», όπως οι μούμιες, δήλωσε ο Deter-Wolf.

Τα παλαιότερα γνωστά τατουάζ βρέθηκαν σε λείψανα ενός νεολιθικού ανθρώπου που έζησε στις ιταλικές Άλπεις γύρω στο 3.000 π.Χ. Πολλές μούμιες από την αρχαία Αίγυπτο έχουν επίσης τατουάζ, όπως και λείψανα από πολιτισμούς σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, τα τατουάζ έχουν χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους -- για να σηματοδοτήσουν την πολιτιστική ή ατομική ταυτότητα, τα γεγονότα της ζωής ή την κοινωνική θέση, ή για να «αποτρέψουν ασθένειες ή να βοηθήσουν στη βελτίωση των σχέσεων με πνεύματα ή θεότητες», δήλωσε ο Lars Krutak, αρχαιολόγος στο Μουσείο Διεθνούς Λαϊκής Τέχνης στη Σάντα Φε του Νέου Μεξικού, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Ενώ τα σχέδια σε κεραμικά, υφάσματα και πέτρες διατηρούνται και μελετώνται πιο συχνά από τους ερευνητές, «όταν τα αρχαία τατουάζ είναι στη διάθεσή μας, μας δίνουν συναρπαστικές πληροφορίες για μορφές αναπαραστατικής και αφηρημένης τέχνης στις οποίες δεν έχουμε αλλιώς πρόσβαση», δήλωσε ο αρχαιολόγος του Πανεπιστημίου του Bournemouth, Martin Smith, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

