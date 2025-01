Sex and the City: Βουλιάζει από τουρίστες το σπίτι της «Κάρι Μπράντσο» -Η απελπισία της ιδιοκτήτριας

Ένα κτήριο της Νέας Υόρκης που έγινε διάσημο από το εμβληματικό σόου Sex and the City μπορεί σύντομα να μπλοκάρει τις επισκέψεις για τους παρεμβατικούς θαυμαστές, εάν η ιδιοκτήτριά του τα τα καταφέρει.

«Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, υπάρχουν ομάδες επισκεπτών μπροστά στο σπίτι που τραβούν φωτογραφίες με φλας, συμμετέχουν σε δυνατές φλυαρίες, δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνουν βίντεο TikToc ή απλώς γιορτάζουν τη στιγμή», έγραψε στην Επιτροπή Διατήρησης Κτηρίων Ορόσημων της Νέας Υόρκης (New York City Landmarks Preservation Commission)

Το κτίριο, 66 Perry Street στο Greenwich Village, χρησιμοποιήθηκε στο δημοφιλές σόου του δικτύου HBO, ως το εξωτερικό του διαμερίσματος της χαρακτήρα Κάρι Μπράντσο. Η ιδιοκτήτριά του όμως που έχει κουραστεί από τις ορδές των τουριστών έχει επί του παρόντος ένα φράγμα αλυσίδας για να κρατά τους οπαδούς μακριά και πλέον θέλει μια πύλη από χυτοσίδηρο για περαιτέρω αποτροπή.

Επειδή η ιδιοκτήτρια, η οποία παραμένει ανώνυμη στην αίτησή της, ζει σε μια ιστορική γειτονιά, χρειάζεται άδεια πριν εγκαταστήσει τη σιδερένια πύλη για να κρατήσει τα πλήθη μακριά από το σπίτι της. Η αίτηση που ζητά για σιδερένιο φράκτη αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο ενημερωτικό δελτίο Substack FeedMe.

Η ιδιοκτήτρια είπε ότι ορισμένοι θαυμαστές σεβάστηκαν την αλυσίδα - η οποία έχει μια πινακίδα «Απαγορεύεται η παραβίαση-Ιδιωτική ιδιοκτησία» - αυτή τη στιγμή, αλλά «πολλοί» δεν το έκαναν. «Σκαρφαλώνουν πάνω από την αλυσίδα, ποζάρουν, χορεύουν ή ξαπλώνουν στα σκαλιά, ανεβαίνουν στην κορυφή για να κοιτάξουν τα παράθυρα του σαλονιού, προσπαθούν να ανοίξουν την πόρτα της κύριας εισόδου ή, όταν είναι μεθυσμένοι αργά το βράδυ, χτυπούν τα κουδούνια», είπε. έγραψε.

Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις γκράφιτι ζωγραφισμένα στα σκαλιά και αρχικά σκαλισμένα στο πλαίσιο της κύριας πόρτας, είπε. «Μετά από 20 και πλέον χρόνια ελπίδας ότι η γοητεία με το κτήριό μου θα εξαφανιστεί και οι θαυμαστές θα έβρισκαν ένα νέο αντικείμενο για την αφοσίωσή τους, έχω αναγνωρίσει ότι χρειαζόμαστε κάτι πιο ουσιαστικό», έγραψε στην αίτησή της. «Για να ανακτήσουμε μια λογική ποιότητα ζωής για τους ενοικιαστές μας και τους εαυτούς μας: πρέπει να εγκαταστήσουμε μια σωστή πύλη»

Το Sex and the City προβλήθηκε στο HBO από το 1998 έως το 2004 και κέρδισε 7 Emmy. Επικεντρώνεται στα ραντεβού και τη σεξουαλική ζωή τεσσάρων γυναικών της Νέας Υόρκης και έχει αποκτήσει πιστούς θαυμαστές τα τελευταία χρόνια από τότε που νεότερες γυναίκες άρχισαν να παρακολουθουν το σόου σε πλατφόρμες ροής όπως το Netflix. Από τότε που προβλήθηκε για πρώτη φορά, υπήρξαν δύο ταινίες Sex and the City που συνεχίζουν να ακολουθούν τις γυναίκες, καθώς και ένα sequel show που ονομάζεται And Just Like That.