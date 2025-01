Απίστευτο: Εστιατόριο χρεώνει 120 δολάρια για να προσθέσει ανανά στην πίτσα

Υπάρχουν λίγες στιγμές τόσο αμφιλεγόμενες στην ιστορία των τροφίμων όσο η απόφαση ενός Καναδού σεφ στη δεκαετία του 1960 να βάλει κονσέρβες ανανά πάνω από μια πίτσα ζαμπόν.

Όταν ο Σαμ Πανόπουλος και ο αδερφός του δημιούργησαν αυτό που ονόμασαν χαβανέζικη πίτσα, ήταν μια παραβίαση του ιταλικού γαστρονομικού πρωτοκόλλου που θα αντηχούσε μέσα στους αιώνες.

Περίπου έξι δεκαετίες αργότερα, το ερώτημα αν ο ανανάς ανήκει στην πίτσα είναι ένα θέμα που διχάζει έθνη, κοινότητες, ακόμη και οικογένειες.

Τώρα μια πιτσαρία στο Norwich της Αγγλίας, έχει βάλει τον ανανά στο online μενού παράδοσης - αλλά με το πριγκιπικό ποσό των περίπου 122 δολαρίων.

Παραδόξως, αυτή δεν είναι η υψηλότερη τιμή που χρεώνεται για τον ανανά τον περασμένο χρόνο - μια παραλλαγή 395,99 δολαρίων σε κόκκινη απόχρωση έπληξε την αγορά της Καλιφόρνιας τον περασμένο Μάιο - αλλά είναι σημαντικά υψηλότερη από το δολάριο που θα κόστιζε συνήθως ένα κουτί κονσερβοποιημένου ανανά σε ένα σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ναι, για 100 λίρες μπορείς να το έχεις. Παραγγείλετε και τη σαμπάνια! Go on you Monster!», χλευάζει η νέα λίστα μενού για τη Χαβάη στον λογαριασμό της Lupa Pizza στην εφαρμογή παράδοσης φαγητού Deliveroo στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Βρίσκεται δίπλα σε μη αμφιλεγόμενα κλασικά όπως Napoli, Meatball και Pepperoni, όλα λιανικής πώλησης για $ 17 ή λιγότερο.

«Όχι» στον ανανά

«Λέω "όχι" στον ανανά», λέει τηλεφωνικά στο CNN Travel ο επικεφαλής σεφ της Lupa, Quin Jianoran.

Οι αδελφοί Πανόπουλους ανακάτεψαν «κινέζικες γλυκόξινες γεύσεις με ένα παραδοσιακό ιταλικό προϊόν», εξηγεί. «Είναι πολύ αμφιλεγόμενο, γιατί οι άνθρωποι κυριολεκτικά το αγαπούν και οι άνθρωποι το μισούν. Απλώς παίρνουμε θέση».

Δεν έχουν υπάρξει παραγγελίες μέχρι στιγμής για την πίτσα των 122 δολαρίων, επιβεβαίωσε ο Quin Jianoran, αν και η διαδικτυακή αντίδραση έχει «πάρει μια τεράστια στροφή. Είναι απίστευτο, για να είμαι ειλικρινής».

Το εστιατόριο έχει υποσχεθεί να βάλει τον ανανά στο μηνιαίο ειδικό διοικητικό συμβούλιο εάν τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης στην Norwich Evening News, μια τοπική εφημερίδα, πάνε υπέρ του φρούτου.

Το κίτρινο αουτσάιντερ προηγείται επί του παρόντος με ένα 62% των ψήφων για το αν ο ανανάς ανήκει στην πίτσα, αν και η τιμή των 122 δολαρίων που προσφέρεται στο εστιατόριο δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

Ενώ ο ανανάς παραδοσιακά αποφεύγεται από τους Ιταλούς, πριν από ένα χρόνο ο μαέστρος πίτσας της Νάπολης Gino Sorbillo εισήγαγε μια διχαστική πίτσα - ανανά στο μενού του στη Via dei Tribunali, τον πιο γνωστό δρόμο πίτσας στη Νάπολη, την παγκόσμια πρωτεύουσα της πίτσας. Η πρόθεσή του, είπε, ήταν να «καταπολεμήσει την προκατάληψη για τα τρόφιμα».

Η συζήτηση για την πίτσα ανανά έχει γίνει κατά καιρούς τόσο έντονη που σχεδόν πυροδότησε πολιτική κρίση. Το 2017, ο τότε πρόεδρος της Ισλανδίας, Guðni Th. Jóhannesson, έπρεπε να διευκρινίσει ότι δεν θα απαγόρευε την πίτσα ανανά στη χώρα του - και ότι δεν είχε καν την εξουσία να νομοθετήσει μια τέτοια κίνηση.