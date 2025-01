Αυτοκτόνησε σε ηλικία 39 ετών ο ηθοποιός του «Days Of Our Lives», Φρανσίσκο Σαν Μάρτιν

Ο Ισπανός ηθοποιός, μόλις 39 ετών, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες την περασμένη Πέμπτη.

Η αστυνομία, έπειτα από έρευνες, ανέφερε ότι ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε αυτοκτονία, σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο Φρανσίσκο Σαν Μάρτιν έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στο «Days Of Our Lives» το 2011, υποδυόμενος τον Dario Hernandez.

Η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Φρανσίσκο Σαν Μάρτιν, γνωστού για τον ρόλο του ως Dario Hernandez στη δημοφιλή σαπουνόπερα «Days Of Our Lives», έχει συγκλονίσει τον κόσμο της τηλεόρασης και των fans του είδους

Η ερμηνεία του και η εντυπωσιακή του πορεία στη σειρά κέρδισαν τις καρδιές των θεατών, ωστόσο αποφάσισε να μετακομίσει στην Αργεντινή για επαγγελματικούς λόγους. Στη συνέχεια, τον χαρακτήρα του Dario Hernandez ανέλαβε ο ηθοποιός Χόρντι Βιλάσουσο για τα έτη 2016-2017.

Πέρα από το «Days Of Our Lives», ο Σαν Μάρτιν είχε επίσης συμμετοχή σε άλλες γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές. Στο «The Bold And The Beautiful», υποδύθηκε τον φύλακα Mateo το 2017, ενώ τη ίδια χρονιά είχε και επαναλαμβανόμενο ρόλο στη σειρά «Jane The Virgin», όπου έπαιξε τον διευθυντή ακινήτων Φαμπιάν Ρεγκαλό δελ Σιέλο.

Επίσης, συμμετείχε στην ταινία «Behind The Candelabra», η οποία συγκέντρωσε αρκετό ενδιαφέρον με πρωταγωνιστές τους Μάικλ Ντάγκλας και Μάτ Ντέιμον.