Nίκη για τον πρίγκιπα Χάρι: Εξωδικαστικός συμβιβασμός και «συγγνώμη» από τον όμιλο Μέρντοχ

Οι νομικές ομάδες του Πρίγκιπα Χάρι και της μιντιακής αυτοκρατορίας του Ρούπερτ Μέρντοχ κατέληξαν σε συμφωνία πριν ξεσπάσει η «καταιγίδα». Οι βρετανικές ταμπλόιντ του Μέρντοx ζήτησαν μια σπάνια συγγνώμη από τον πρίγκιπα Χάρι κατά τη διευθέτηση της αγωγής του για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και σκοπεύουν να του καταβάλουν ένα σημαντικό ποσό ως αποζημίωση, δήλωσε ο δικηγόρος του την Τετάρτη.

Ο δικηγόρος του Χάρι, Ντέιβιντ Σέρμπορν, διάβασε μια δήλωση στο δικαστήριο λέγοντας ότι η News Group προσφέρει μια «πλήρη και κατηγορηματική συγγνώμη στον Δούκα του Σάσεξ» για χρόνια παράνομης εισβολής.

Η ανακοίνωση-βόμβα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου καθώς η δίκη του Δούκα του Σάσεξ επρόκειτο να ξεκινήσει εναντίον των εκδοτών της The Sun και της πλέον ανενεργής News of the World για παράνομη κατασκοπεία του επί δεκαετίες.

Ο 40χρονος Χάρι, ο νεότερος γιος του βασιλιά Καρόλου Γ' και ένας άλλος άνδρας ήταν οι μόνοι δύο εναπομείναντες ενάγοντες από περισσότερους από 1.300 άλλους που είχαν διευθετήσει αγωγές κατά των εφημερίδων της News Group για ισχυρισμούς ότι τα τηλέφωνά τους είχαν παραβιαστεί και οι ερευνητές εισέβαλαν παράνομα στη ζωή τους.

Απο όλες τις υποθέσεις που έχουν ασκηθεί εναντίον του εκδότη από τότε που ένα εκτεταμένο σκάνδαλο πειρατείας τηλεφώνου ανάγκασε τον Μέρντοχ να κλείσει τη News of the World το 2011, η υπόθεση του Χάρι έφτασε πολύ κοντά στη δίκη.